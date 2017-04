Fengslingsmøtet for 17-åringen i gang

Det ble i går klart at PST valgte å sikte 17-åringen etter at politiets bombegruppe rykket ut til Grønland i Oslo etter å ha funnet en improvisert, hjemmelaget sprengladning.

– Han erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen, sier 17-åringens forsvarer Aase Karine Sigmond til NRK.

Hva gjorde han med en bombelignende gjenstand på Grønland søndag kveld?

– Det er dine ord at den er bombelignende. Det beskrives som er et amatørmessig objekt med lite skadepotensial. Årsaken til at han var på Grønland kan jeg ikke gå inn på nå, for det kan skade etterforskningen, sier Sigmond.

IKKE TERROR: 17-åringens forsvarer, Aase Karine Sigmond, sier han ikke mente å bruke sprengladningen til terroranslag. Foto: Martin H. W. Zondag

– Han hadde ikke tenkt å bruke den i ett terroranslag, og hadde ikke tenkt å skade noen.

– Guttestreker

Sigmond har tidligere sagt at 17-åringen er klar på at han ikke er en radikal islamist.

Han er formelt siktet for ulovlig befatning med eksplosivt materiale etter terrorlovgivningen. Sigmond har siden 17-åringen ble siktet advart mot å gjøre en for stor sak ut av hendelsen.

– Jeg vil advare mot å legge til grunn at dette ender opp som en terrorsak. Dette har gått over alle støvleskaft, både når det gjelder omtale i pressen og PSTs uttalelser. Dette er først og fremst guttestreker, sa Sigmond til NRK mandag morgen.

– Skulle ikke tas med til offentlig sted

PST hevet søndag trusselnivået i Norge og sier de frykter angrep rundt høytidsdagene fremover. PST-sjef Benedicte Bjørnland fortalte også at man fryktet en smitteeffekt fra aksjoner i utlandet, og at man jobbet med å avklare om flere var involvert.

Sigmond sier PST ikke kan be om mer enn to ukers fengsling for hennes klient, fordi han er under 18 år. PST bekreftet at de kommer til å be om at dørene lukkes for pressen.

– Poenget var ikke å ta det med til et offentlig sted. Det skulle et annet sted. Her har man mer med ungdommelig forskertrang å gjøre. Det er mange som synes det er gøy med fenghetter og kinaputter i den alderen, sier Sigmond til NRK.

Varslet PST

NRK kunne mandag fortelle at den terrorsiktede 17-åringen tidligere har bodd i Nord-Norge. Flere personer med kjennskap til den unge gutten forteller at de har varslet PST fordi de har vært bekymret for hans ekstreme holdninger.

– Jeg har bare ventet på at det skulle smelle. Jeg har meldt fra om ham gang på gang, sier en som har kjent 17-åringen siden han kom til Norge.

Etter det NRK kjenner til, gjennomførte lokalt politi bekymringssamtaler med gutten, og PST ble varslet. Forsvarer Sigmond sier imidlertid at 17-åringen avviser at han har vært bekymringsobjekt for PST.

Den siktede 17-åringen skal selv ha fortalt at samtalene var knyttet til en annen person, en bekjent av ham.