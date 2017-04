Politiadvokat: – «Bomben» besto av lightergass og spiker

Flere politikilder opplyser til NRK at gjenstanden besto av lightergass og splinter. Politiet har tidligere opplyst at gjenstanden var omtrent 30 x 30 centimeter.

– Det er en tale om enhet som trolig har inneholdt lightergass. Så skal det ha vært teipet spiker utenpå denne enheten, sier politiadvokat i PST, Kathrine Tonstad til NRK.

– Det var en relativ primitiv enhet, men den hadde et skadepotensial som trolig har vært til stede, men begrenset, sier Tonstad.

En 17 år gammel russisk statsborger ble pågrepet på Grønland i Oslo lørdag kveld etter at en oppmerksom parkeringsvakt fattet mistanke mot tenåringen.

Aase Karine Sigmond er 17-åringens forsvarer. Hun vil ikke bekrefte NRKs opplysninger.

– Men jeg mener det sier sitt når PST selv kaller det en primitiv anordning. Det tyder ikke på en bombe og er årsaken til at han ikke erkjenner straffskyld.

Tidligere i dag sa Sigmond at den siktede 17-åringen ikke planla å ta med gjenstanden til et offentlig sted.

– Her har man mer med ungdommelig forskertrang å gjøre. Det er mange som synes det er gøy med fenghetter og kinaputter i den alderen, sa Sigmond til NRK før mandagens fengslingsmøte.

– Amatørmessig

Assisterende generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Per Nergaard, mener den hjemmelagde bomben virker amatørmessig, og at gass ikke egner seg til å lage bomber av. Foto: NRK

Bombeekspert og assisterende generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Per Nergaard, sier at en gasseksplosjon vil kunne føre til skade på dem som står i nærheten av bomben, men at det å bruke lightergass er en lite hensiktsmessig måte å lage en bombe på.

– Gass gir noe varme og litt trykk, men det ville ikke gitt noen splinteffekt av betydning, sier han.

Men Nergaard synes det likevel er skremmende at 17-åringen festet spiker til enheten.

– Dersom det stemmer at han festet spiker til enheten, fratar det ham argumentet om at det bare er guttestreker. Da har han hatt en intensjon om å påføre skade.

Nergaard sier det hele likevel bærer preg av å være amatørmessig, og at det er vanskelig å få en slik bombe til å detonere.