Fem positive koronanyheter

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Siden 12. mars i fjor har de fleste nordmenn fått oppleve konsekvensene av en global pandemi. Restriksjoner, smitteverntiltak og hjemmekontor har for mange preget hverdagen.

Selv om Norge nå igjen har strammet inn flere steder, er det mye å glede seg over.

Kontroll på mutasjonsviruset i Nordre Follo

Lørdag ble det kjent at det første utbruddet med den britiske mutanten av koronaviruset, i Nordre Follo, nå anses for å være over.

Assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad, forteller til NRK at det fremdeles jobbes med å kartlegge smitten i området, men at det er grunn til optimisme.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

– Det ser ut som kommunene klarer å håndtere dette godt. Både i Nordre Follo og i Halden har man vært tidlig ute og klart å stanse veldig mange forgreininger av smitten.

– All den treningen man har fått gjennom hele pandemien i kommunene, den kommer godt med nå.

Det er fremdeles strenge tiltak i flere kommuner på Østlandet, inkludert Oslo, som følge av utbruddene i Nordre Follo.

Les også: Her er Nakstads vinterferieråd

De strenge smitteverntiltakene virker

Ikke siden oktober er så få blitt smittet med korona i Oslo.

Det er bare registrert 24 smittede i Oslo siste døgn. Det er under halvparten så mange som for en uke siden, og det er 40 færre enn snittet den siste uken.

– For å være helt ærlig er det en fantastisk følelse å våkne til 24 som nysmitte-tall en mandag morgen i februar, sier helsebyråd Robert Steen (Ap) til NRK.

Helsebyråd Robert Steen. (Ap) Foto: Olav Juven / NRK

Også i resten av Norge har antall nye smittetilfeller gått nedover, og sakte begynt å flate ut.

Espen Rostrup Nakstad sier at smitteverntiltakene ser ut til å virke godt på det totale smittebildet, både ved at det er færre utbrudd og færre som blir smittet ved dem.

Les også: Tiltakene som virker best og dårligst

Til tross god effekt av tiltakene, tror Nakstad vi er nødt til å ha noen av dem en stund til.

– Jeg tror vi er nødt til å leve med tiltak så lenge vi har en pandemi. Men hvis vi klarer å holde smitten i sjakk samtidig som stadig flere vaksineres, vil det være lettere å klare seg med få inngripende tiltak.

Strenge smitteverntiltak har også sørget for at det er lite sesonginfluensa. Så langt er det ikke registrert influensasmitte i Norge denne sesongen, opplyser FHI i sin ukesrapport.

Vanlig sesonginfluensa i Norge fører i snitt til at det dør rundt 900 personer per sesong.

Sprøyter med covid-19 vaksine fra Pfizer / Biontech. Foto: Tone Spieler / NTB

Vaksineringen godt i gang

Folkehelseinstituttets mest optimistiske anslag er at alle over 18 år er ferdigvaksinert innen midten av september.

For at det skal gå må mye klaffe.

Det legges til grunn at tre nye vaksineprodusenter blir godkjent, noe som fører til flere vaksineleveranser til Norge, og at flere blir vaksinert.

– Det mest realistiske er at vi fortsatt vil drive med vaksinasjon i august og september av de yngste aldersgruppene blant de voksne, mener Nakstad.

I dag er over 38.000 personer vaksinert med andre dose i Norge. Rundt 160.000 har fått første, viser tall fra Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK.

At Norge er så godt i gang med vaksinering betyr ifølge Nakstad at de i aldersgruppene som har fått vaksine ikke lenger trenger å være engstelige for å få koronasmitte.

Les også: Alle kan være ferdigvaksinert i september

Få trenger behandling for korona på sykehus

91 personer er nå innlagt på sykehus med påvist covid-19 i Norge.

Det er litt mindre enn en tredjedel av dem som var innlagt grunnet korona i begynnelsen av mars 2020.

Pasient løftes av leger og sykepleiere på intensivavdelingen på Haukeland sykehus Foto: Katrine Sunde

– Foreløpig er det bare sykehjemsbeboere som er vaksinert, og den gruppen blir i liten grad innlagt på sykehus. Så vi vil nok ikke ha noen stor effekt på innleggelsestallene før mange i 70- og 60-årsalderen også er vaksinert, forteller Nakstad.

Han sier at vi kan forvente en nedgang i sykehusinnleggelser dersom smittetallene synker.

Folk på sykehjem kan klemme igjen

Fra i dag er det lov å klemme igjen på landets sykehjem, for beboere som er vaksinert.

67 år gamle Svein Ellingsen fikk det første stikket med koronavaksine i Norge. Foto: Fredrik Hagen / NTB

De aller fleste av landets sykehjemsbeboere har nå fått vaksinedose to. Det betyr at de snart er beskyttet mot sykdommen, dersom de blir smittet av koronaviruset.

Derfor har regjeringen endret rådene for besøk på sykehjem.

Råd for besøk på sykehjem Ekspandér faktaboks Ansatte ved sykehjemmene bør fremdeles avklare smittestatus for de besøkende. Besøkende som er bekreftet med covid-19 eller sannsynligvis har sykdommen, bør som hovedregel ikke komme på besøk på sykehjemmet. Heller ikke besøkende som har luftveissymptomer eller er i karantene, bør komme på besøk.

Besøkende bør forberedes på gjeldende rutiner og smittevernråd.

Sykehjemmene bør holde oversikt over hvem som besøker institusjonen, slik at smittesporing kan gjennomføres på en effektiv måte ved behov.

Besøkende bør utføre håndhygiene ved ankomst.

Råd ved besøk hos pasienter/beboere med mistenkt, sannsynlig eller bekreftet covid-19 (liste med råd videreføres).

Råd når personer med luftveissymptomer eller i karantene unntaksvis får komme på besøk (liste med råd videreføres).

Det oppfordres til å følge med på gjeldende lokale og nasjonale anbefalinger. Kilde: Regjeringen / Helse- og omsorgsdepartementet

– Man kan klemme bestemor hvis man følger smittevernreglene og hygienerådene, og bestemor er fullvaksinert, sier Nakstad.

I en pressemelding minner Helsedepartementet om at det tar 1–2 uker etter siste dose før vaksinen gir full beskyttelse.