Etterforsker voldtektsanklager mot mektig hiphopmogul

Onsdag sto tre kvinner fram og anklaget Simmons for voldtekt. Russell Simmons (60) var en av de mest profilerte bakmennene da hiphopkulturen fikk sitt kommersielle gjennombrudd på 80- og 90-tallet.

Ifølge nettstedet Celebrity Net Worth har Simmons i dag en formue på rundt 340 millioner dollar.

Ifølge kvinnene skal voldtektene ha funnet sted mellom 1980 og 1990, i en periode der Simmons jobbet seg opp til å bli en mektig mann i den amerikanske musikkbransjen.

– Jeg var ødelagt

The New York Times skriver at en av kvinnene, Drew Dixon, forteller at hun hadde fått det hun tenkte var drømmejobben i 1995. Som en del av Def Jam hjalp jobbet hun blant annet med den profilerte soulsangeren Mary J. Blige.

Samtidig hevder Dixon at Simmons ble stadig mer aggressiv i sin tilnærming overfor henne. Dixon var 24 år på det tidspunktet.

Ifølge Dixon skal Simmons ofte ha bedt henne om å sette seg på fanget hennes i møter. I tillegg skal han flere ganger ha tatt fram penisen sin foran henne. Dixon sier Simmons voldtok henne senere samme år, i en leilighet på nedre Manhattan.

– Jeg var helt ødelagt, sier Dixon, ifølge New York Times.

Avisa skriver at fire kvinner har fortalt om trakassering og aggressiv, seksuell oppførsel fra Simmons. Tre av kvinnene, Drew Dixon, Tina Baker og Toni Sallie, sier at Simmons også voldtok dem.

Toni Sallie, en tidligere musikkjournalist, sier hun ble invitert på fest i Simmons leilighet på Manhattan i 1988. Da hun kom til leiligheten, var det ingen andre der. Simmons skal ha spurt om Sallie ville se leiligheten, og tok henne med til soverommet.

– Han dyttet meg med på sengen og hoppet oppå meg, og angrep meg fysisk. Vi sloss. Jeg sa nei, sier Sallie til New York Times.

Avviser anklagene

Simmons avviser alle anklager, og torsdag skrev han på Instagram at han for alvor vil begynne å forsvare seg og bevise at han er uskyldig. Sammen med teksten publiserte han et bilde av teksten «#NOTME», og viste til #MeToo-kampanjen.

Simmons er blant annet grunnleggeren av det beryktede plateselskapet Def Jam, som han startet sammen med Rick Rubin. Gjennom årene har plateselskapet blant annet hatt LL Cool J, Beastie Boys, Warren G og Public Enemy i stallen.

Rihanna, Jay-Z og Kanye West er blant artistene som er under kontrakt med plateselskapet i dag.

Simmons står også bak flere klesmerker, som Phat Farm. Etter at anklagene mot Simmons begynte å dukke opp mot slutten av november, har han trukket seg ut av flere av selskapene han har vært involvert i.