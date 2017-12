Jens Stoltenberg og Angelina Jolie maner til forsvar av kvinner

– Angelina Jolie og jeg mener Nato har et ansvar for– og muligheten til å være en fremtredende beskytter av kvinners rettigheter, skriver Natos generalsekretær Jens Stoltenberg på Twitter.

Sammen med skuespilleren har han skrevet et innlegg i The Guardian, i forbindelse med at 10. desember er FNs menneskerettsdag. Brevet har fått tittelen «Grunnen til at Nato må forsvare kvinners rettigheter».

Overgrep som våpen

Jolie har de siste årene engasjert seg i kampen for menneskerettigheter, blant annet som utsending for FNs høykommisjonær for flyktninger.

I 2012 var hun også med på å lansere et britisk initiativ mot seksuelle overgrep og vold mot kvinner, kalt «Preventing Sexual Violence Initiative».

I brevet skriver Jolie og Stoltenberg at det å stoppe vold mellom kjønnene er et viktig fred – og sikkerhetsspørsmål.

Natos norske generalsekretær Jens Stoltenberg. Foto: Filip Huygens / NRK

– All vold mot kvinner er et svik mot det grunnleggende løftet i FNs menneskerettighetserklæring om like rettigheter og verdighet for kvinner. Vold mot kvinner er en av de viktigste grunnene til at kvinner fortsatt befinner seg i en underordnet posisjon i forhold til menn i de fleste deler av verden, heter det i brevet.

I 2009 vedtok FNs sikkerhetsråd enstemmig en resolusjon for å forhindre seksualisert vold og krigføring.

Stoltenberg og Jolie skriver at overgrep mot kvinner fortsatt brukes som et våpen i store deler av verden, og trekker frem konfliktene i Syria, Ukraina, Somalia og Myanmar som eksempler.

– Dette inkluderer massevoldtekt, gruppevoldtekter, sexslaveri, voldtekt som en form for tortur, etnisk rensing og terrorisme. Dette forklarer langt på vei hvorfor det ofte er farligere å være kvinne enn soldat i et konfliktområde i dag.

Overgrep i Vesten

Tidligere i høst ble det kjent at Angelina Jolie er en av mange kvinner i Hollywood som har hatt ubehagelige møter med produsenten Harvey Weinstein.

Angelina Jolie er en av Hollywoods best betalte skuespillere. De siste årene har hun også markert seg som en profilert menneskerettsforkjemper. Foto: Rich Fury / AFP

I en e-post til New York Times skrev Jolie at hun har hatt en dårlig opplevelse med produsenten, som er anklaget for flere voldtekter. Opprullingen av Weinstein-saken ble starten på den mye omtalte Metoo-kampanjen.

Tidligere denne uken ga Time Magazine kvinnene bak kampanjen den prestisjefylte utmerkelsen «Årets person».

Også her hjemme har Metoo-kampanjen satt spor. I desember kunne NRK blant annet fortelle at 25 kvinnelige stortingspolitikere sier de har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet i det politiske liv.