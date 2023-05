Etterforsker mistenkelig dødsfall i Oslo – to siktet

Flere politipatruljer rykket lørdag kveld ut til en adresse på Frogner i Oslo.

Der hadde en død person blitt funnet i en leilighet.

To personer er i forbindelse med hendelsen pågrepet og siktet for å ha hensatt en person i hjelpeløs tilstand.

Det bekrefter Maria Huseby Fossen ved kriminalvakta i Oslo til NRK.

– Det er holdepunkter på stedet som gjør at vi sikter to personer for å ha hensatt en person i hjelpeløs tilstand, sier Fossen.

Dødsårsaken er ikke avklart.

Avdøde ikke identifisert

Hun understreker at det er tidlig i etterforskningen, og at hun derfor ikke kan si noe om hendelsesforløpet.

– Det foretas en åstedsundersøkelse, og vi vil obdusere avdøde. Det er også aktuelt med avhør av eventuelle vitner, sier Fossen.

Kriminalteknikere jobber lørdag kveld i leiligheten. Foto: Helge Tvedten / NRK

Den avdøde er foreløpig ikke identifisert, og Fossen kan ikke si om det er en relasjon mellom de involverte.

Det er tatt flere beslag i saken.

Mistenkelig dødsfall

Politiet kaller dødsfallet mistenkelig, og har startet etterforskning.

Fossen kan lørdag kveld ikke si noe om avdøde er utsatt for en kriminell handling.

– Det er for tidlig å si om dette har oppstått etter en kriminell handling, eller om det er en naturlig dødsårsak, skrev politiet på Twitter tidligere lørdag.

Det innhentes nå vitneobservasjoner, og gjøres tekniske undersøkelser på stedet.

Politiet fikk meldingen fra AMK, opplyser operasjonsleder Tore Solberg i Oslo-politiet til NTB.