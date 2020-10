Erna Solberg: – Viktig at Norge er tydelig

Statsminister Erna Solberg svarte på spørsmål om Norges forhold til Russland på vei inn i spørretimen til Stortinget onsdag.

– Det er viktig, men det er også viktig at Norge er tydelig når vi opplever at det gjøres feil fra andre land, sier Solberg til NRK.

Det var i slutten av august at det ble kjent at Stortinget hadde blitt utsatt for et omfattende IT-angrep. E-postkontoene til stortingsrepresentanter og -ansatte hadde blitt hacket.

Tirsdag sa regjeringen ved utenriksminister Ine Eriksen Søreide at det var Russland som sto bak angrepet.

– Basert på det informasjonsgrunnlaget regjeringen besitter, er det vår vurdering at Russland står bak dataangrepet mot Stortinget, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide tirsdag.

Russland sier de ikke står bak

Russlands ambassade i Norge sa tirsdag at beskyldningen var uakseptabel.

– Vi ser på dette som en alvorlig og tilsiktet provokasjon, og som ødeleggende for bilaterale forhold. Vi krever en forklaring fra norsk side, skrev ambassaden på Facebook.

Forsker Geir Hågen Karlsen ved Forsvarets Høyskole sier at Stortinget behandler en rekke saker som er av interesse for Russland.

Han forklarer at det foregår utveksling av informasjon og synspunkter mellom regjeringen og Stortinget, som kan gi et bilde av hvilken uenighet som finnes om ulike saker.

– Og det kan utnyttes for å påvirke saker i en retning Russland ønsker. Det er klart hvis de kommer i ettertid, når Stortinget har gjort vedtak, så er det for sent. Men kommer de inn i prosessen før, så er det mulig for Russland å påvirke, sier Karlsen til NRK.

Ifølge Karlsen kan Russland bruke e-postene til stortingsrepresentantene til å finne personopplysninger, som kan brukes til å legge press på enkeltpersoner.

– Det kan jo være noe så uskyldig som en e post til legen. Indikasjoner på dårlig økonomi kan finns i søknader om forbrukslån, eller lignende. Dette kan Russland ønske og utnytte, ved å legge press på representanter, sier Karlsen.

Skal være belastende

PST etterforsker fortsatt angrepet, sa kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken til NRK tirsdag.

Nupi-forsker Karsten Friis sier til NRK at stater går ut med informasjon om hvem som står bak et angrep for at det skal være belastende for aktøren som står bak.

– Tanken med å gå ut å si hvem man mener står bak er å avskrekke, at det skal være belastende for den som gjør dette. Men man må nok følge opp med litt flere detaljer, om hvorfor man har kommet til denne konklusjonen.

Foto: Nupi

– Hvorfor det?

– Dette er et forsøk fra Norge og andre vestlige land på å si hva som er akseptabelt og ikke. Å gå ut offentlig er for å hindre at dette skjer igjen, såkalt naming and shaming.

Samtidig sier Friis at norske myndigheter må gå ut med mer informasjon for å underbygge påstandene som kom på tirsdag.

Han mener det er mulig å dele mer, uten å si for mye.

– Men skal man hindre at dette bare blir påstand mot påstand og at Russland bare svarer med motanklager, så bør man underbygge til en viss grad de påstandene man har med noe mer fakta enn det Norge har gjort til nå. Det har amerikanere og briter gjort tidligere, sier Friis.