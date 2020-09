– Vi har i dag startet etterforskning av IT-angrepet mot Stortinget. Etterforskningen vil søke avdekke om en statlig aktør står bak. En av hypotesene er at en statlig aktør står bak angrepet. Det er mulig det ikke bare er et digitalt angrep, men at det kan være en del av en etterretningsoperasjon mot Norge, sier seniorrådgiver Annett Aamodt i PST til NRK

Hun sier angrepet er en del av trusselbildet der dataangrep er en vedvarende og langsiktig trussel mot Norge.

– Uten forvarsel kan en trusselaktør påføre norske virksomheter stor skade. På denne måten kan sensitiv informasjon stjeles eller manipuleres. Dataangrep kan i dag påføre stat og samfunn stor skade, sier Aamodt.

Etterforskningen skjer i tett samarbeid med andre sikkerhets- og etterretningsorganisasjoner i Norge.

Tirsdag ble det kjent at Stortinget den siste tiden vært utsatt for et omfattende IT-angrep. Det er registrert innbrudd i e-postkontoene til flere stortingsrepresentanter og ansatte.

Noen timer senere kom også nyheten om at 10.000 ansatte i sju kommuner i Innlandet ble utsatt for et alvorlig e-postangrep. Angrepet kom fra en fiendtlig aktør i utlandet.

Det er foreløpig ikke kjent om det er noen sammenheng mellom de to dataangrepene.

Mæland: – Svært alvorlig

Justisminister Monica Mæland (H) sier til NRK at hun ser svært alvorlig på angrepene som ha funnet sted.

– Dette er alvorlig. Digitale utfordringer er økende og i endring. Det vet vi fra de trusselvurderingene som våre tjenester legger frem, sier Mæland til NRK.

Justisministeren sier Norge er utsatt for angrep fra både statlige og ikke-statlige aktører.

– Det er en alvorlig situasjon. Det som er bra er at det avdekkes, etterforskes og at vi finner ut hvem som står bak det, sier hun.

Hvem som kan stå bak de to angrepene som ble kjent tirsdag, vil hun ikke uttale seg om ettersom saken er under etterforskning.

– Men vi jobber mye både i statlig sektor og med andre forvaltningsnivå, næringsliv og andre aktører for å øke kunnskapen, dele erfaringer og jobbe bedre mot aktører som ønsker oss vondt, sier hun.

Justisministeren og fylkesmann i Innlandet, Knut Storberget, var begge på cybersikkerhetskonferansen på Lillehammer onsdag. Angrepene mot Stortinget og kommunene i Innlandet viser hvor sårbare vi er, sier Storberget. Foto: Ole Martin Sponberg / NRK

Forsøker å henge med

NRK møtte justisministeren tidligere onsdag under Totalforsvarets cybersikkerhetskonferanse på Lillehammer onsdag. Nettopp slike konferanser er et viktig redskap i kampen mot de stadig mer omfattende digitale angrepene.

– Dette er veldig viktig. Det er viktig å møtes, dele kunnskap og øke kompetansen. Vi samarbeider godt på vegne av ulike sektorer og forvaltningsnivå. Konferansen skjer altså på et tidspunkt der vi har sett hvordan vi kan angripes både sentralt og lokalt, sier Mæland.

– Klarer Norge å holde tritt med dem som forsøker å angripe oss?

– Det er vanskelig å svare ja, men vi forsøker det. Samarbeidet mellom våre sivile og militære myndigheter og næringsliv blir stadig bedre. I fjor åpnet vi et nasjonalt cybersikkerhetssesenter. De to sakene vi har sett viser jo at vi avdekker forsøk. Så vet vi jo ikke hva vi ikke vet, svarer Mæland.

Fylkesmann i Innlandet og tidligere justisminister Knut Storberget var også til stede under konferansen onsdag. Han mener angrepene viser hvor sårbare vi er.

– Hvert sjette sekund skjer det ifølge Interpol angrep mot finansinstitusjoner i verden. Dette er noe som bare brer seg. I dagens situasjon med covid-19, er vi ekstra sårbare. Her er det grunn til å være på vakt og bidra til forebygging, men ikke minst at vi evner å reparere når en sånn situasjon oppstår, sier han.

Teknologijournalist i NRK, Martin Gundersen, sier e-poster som har blitt lekket blant annet har blitt brukt i den amerikanske valgkampen tidligere. Du trenger javascript for å se video. Teknologijournalist i NRK, Martin Gundersen, sier e-poster som har blitt lekket blant annet har blitt brukt i den amerikanske valgkampen tidligere.

– Eposten er nøkkelen til ditt digitale liv

Teknologi-journalist i NRK Beta, Martin Gundersen, sier at angrepet mot Stortinget hverken er uventet eller overraskende. De siste årene har det vært flere eksempler på at politikere og fremtredende organisasjoner er utsatte mål.

– Man ønsker å få tilgang til hva de gjør og hvorfor. Man kan også se for seg at angriperne ønsker tilgang til e-post-kontoer for å lekke informasjonen, sier han.

Han sier tilgang til e-postkontoer er verdifulle fordi de er et godt utgangspunkt dersom noen ønsker å grave dypere i ditt digitale liv.

– Det er nøkkelen til ditt digitale liv. Du har flere år tilbake forklart andre hva du holder på med, hvor du er. Du kan ha sendt sleivete e-poster, mottatt sleivete e-poster. I tillegg er det lett å få tilgang til andre tjenester gjennom e-postkontoen til noen. Du kan få tilgang til skylagring, Facebook eller lignende, sier han og legger til:

– På den måten kan du gå videre og grave i noens digitale liv uten at de selv kanskje legger merke til det.