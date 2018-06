– I år tar vi sommerferie med visshet om at solen skinner på norsk økonomi. Bedriftene i Norge ser lyst på fremtiden, men det er en utfordring å skaffe nok arbeidskraft, sier Erna Solberg.

Hun innledet den halvårige oppsummeringen med å trekke frem lave arbeidsledighetstall da hun møtte pressen utenfor statsministerboligen tirsdag.

– Sammen med partene i arbeidslivet skal vi få flere jobb. Målet er ikke å ha flest mulige inn på tiltak, men å få dem i arbeidslivet. Det blir den viktigste oppgaven fremover.

Statsministeren trekker fram enighet om ny offentlig tjenestepensjon, som en av de største seirene det siste halvåret.

SOMMER-OPPSUMMERING: Erna Solberg oppsummerer det siste halvåret utenfor statsministerboligen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Statsminister i medvind

De siste målingene vitner om at statsminister Erna Solberg og Høyre høster tillit blant folket.

I Klassekampen og Nationens junimåling, fikk Høyre en oppslutning på 29,4 prosent. Det er det høyeste partiet har blitt målt på en Klassekamp-måling siden januar 2014, da Høyre fikk nøyaktig lik oppslutning, ifølge avisen.

Også i Norstats måling for NRK, gikk Høyre mest frem. Oppslutningen endte på 27,6 prosent, men partiet har likevel ikke sikret det borgerlige flertallet på Stortinget.

Etter at KrF gikk ut av regjeringssamarbeidet, har Erna Solberg og regjeringen møtt flere utfordringer fra opposisjonen på Stortinget. Regjeringen har fått flertall mot seg i viktige saker denne våren.

TJENESTEPENSJON: Erna Solberg trakk frem enighet om ny offentlig tjenestepensjon, som en av de største seirene det siste halvåret. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Positiv til eget mottakssystem i Afrika

Under dagens pressekonferanse i statsministerboligen er det knyttet spenning til flere sentrale temaer. Foruten å oppsummere seier og nederlag som det ledende regjeringspartiet, vil Solberg trolig bli bedt om å kommentere den forestående kommunevalgkampen.

Regionreformen og motstanden fra Finnmark, gjengkriminalitet i Oslo, og Listhaugs stil, kan også komme opp som interessante temaer.

Det har også vært knyttet spenning til om Erna Solberg eventuelt ville komme med konkrete tiltak for å møte asylstrømmingen til Europa.

I dagens utgave av Politisk kvarter bekreftet Solberg at hun stiller seg positiv til et eget europeisk mottakssystem i Afrika, men at de ikke har tatt stilling til om Norge bør ta sin andel av kvoteflyktninger.

– Vi har vært veldig tydelig på at vi mener vi bør ha en felles nordisk løsning på de asylutfordringene som Europa har hatt de senere årene. Norge må følge med på det som foregår og eventuelt delta, sier Solberg.