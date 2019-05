Det norske olje- og gasselskapet Equinor endte i årets første kvartal opp med et justert resultat før skatt på 4,19 milliarder dollar, ned fra 4,41 milliarder dollar på samme tidspunkt i fjor. Det er likevel et bedre resultat enn hva analytikerne spådde på forhånd.

Konsernsjef Eldar Sætre møtte fredag morgen pressen på Equinors lokaler på Fornebu. Han var godt fornøyd med resultatene konsernet kan vise til så langt i år.

– Etter skatt så er resultatet vårt faktisk opp med fire prosent, til tross for at olje og gassprisene har vært lavere i dette kvartalet enn det var i samme kvartal i fjor, sier Sætre

Påvirker resultatet direkte

Konsernsjefen innrømmer at fallet i olje og gassprisene har bidratt til å trekke resultatet ned.

– Det er jo først og fremst oljeprisen som har vært lavere, vi har hatt noe lavere gasspriser i USA, men i Europa har gassprisene vært på samme nivå som de var på samme kvartal i fjor. Så det er jo den viktigste driven for oss, vi produserer mye olje og gass, og volumet ganget med oljeprisen og gassprisen det betyr veldig mye og treffer resultatet vårt direkte.

Oljeprisen har steget med over 30 prosent siden slutten av desember. I dag blir et fat nordsjøolje handlet for litt over 70 dollar. Men en høyere oljepris gjør ifølge Sætre ikke nødvendigvis Equinor mer konkurransedyktige.

– En høy oljepris er jo positivt og det gleder vi oss over, men en høy oljepris øker ikke konkurransekraften vår og den treffer alle som er i den industrien. Så det er jo viktig at vi evner å fortsette å forbedre og effektivisere virksomheten selv om oljeprisen gir oss noe mer støtte, sier han.

Sætre opplyser at det fremdeles er stor usikkerhet rundt olje og gassprisene.

– Det tar vi innover oss. Da er det viktig at vi er robuste og at vi tåler også lavere priser. Det har vi jo fått til og jeg føler vi er veldig mye mer robuste nå enn hva vi var for et år siden.

Kjempefelt klart i november

Utbyggingen av Johan Sverdrup i Nordsjøen er forventet å stå klart i november, og starte produksjonen senere i år. Sætre opplyste om at Equinors prosjekter er i rute for å levere produksjonsvekst frem mot 2025.

–Det er et veldig komplekst prosjekt. Nå pågår de aller fleste aktivistene ute i havet og det er fire plattformer som skal kobles sammen og fungere sammen, sier han.

Johan Sverdrup feltet er den største feltutbyggingen på norsk sokkel siden 1980-tallet.

– Alt er i rute og alle elementene er på plass. Nå er oppkoblingsprosessen der ute i havet ganske omfattende arbeid, så det er selvfølgelig mange ting som kan forsinke dette, men slik det ser ut nå er vi godt i rute i forhold til oppstart i november i år.