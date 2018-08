– Johan Sverdrup-feltet er den største feltutbyggingen på norsk sokkel siden 80-tallet. På platå vil feltet produsere opp til 660.000 fat per dag, med en balansepris under 20 dollar per fat og med meget lave CO₂-utslipp på 0.67 kg per fat, sier Eldar Sætre, konsernsjef for Equinor, i en pressemelding.

Eldar Sætre, konserndirektør i Equinor. Foto: Arne Flatin / NRK

Den nye planen viser at feltet vil ha økt verdiskaping, økt ressursestimat og lavere investeringskostnader på seks milliarder kroner.

– Siden PUD for første fase i 2015, har vi redusert det samlede investeringsestimatet for Johan Sverdrup utbyggingen med over 80 milliarder kroner. Prosjektet vil gi enda større verdiskaping og større ringvirkninger enn tidligere anslått, sier Sætre.

150.000 årsverk

Johan Sverdrup er beregnet til å bidra med mer enn 900 milliarder kroner i inntekter til staten over feltets levetid.

Totalt har Johan Sverdrup-utbyggingen en kostnadsramme på 127 milliarder kroner.

En oppdatert analyse fra Agenda Kaupang estimerer at utbyggingen av Johan Sverdrup fase én og fase to kan bidra med over 150.000 årsverk i Norge i perioden 2015–2025.

– Det er en stor dag for oss, og dette er et prosjekt i ypperste verdensklasse! Dette vil være en bærebjelke de neste 50 årene, sier Sætre.

I driftsfasen er det beregnet at Johan Sverdrup kan sysselsette over 3400 årsverk per år.

– En ny milepæl

Johan Sverdrup-feltet ligger på Utsirahøyden i Nordsjøen om lag 150 kilometer fra land. Produksjonsstart for feltets første byggetrinn er ventet i 2019 og for andre i 2022.

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) kaller dagen i dag for en merkedag for Norge. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Med utbyggingsplanene for byggetrinn to av Johan Sverdrup passerer Norges største industriprosjekt en ny milepæl, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) i en pressemelding.

Feltet blir Norges desidert største industriprosjekt. Søviknes kaller dagen i dag for en merkedag for Norge.

Søviknes mottar mandag utbyggingsplanene for andre byggetrinn av Sverdrup-feltet.

Overrekkelsen finner sted under oljemessen ONS 2018 i Stavanger med både Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon og ordføreren i Stavanger til stede.

Hans-Christian Gabrielsen, leder i LO. Foto: NRK

– Vil skape store verdier

Hans-Christian Gabrielsen mener Johan Sverdrup-feltet viser hvor viktig det er å ha forutsigbarhet i leting, slik at nye felt kan komme i produksjon.

– Utbyggingen og Sverdrup-feltet vil skape store verdier for samfunnet i mange, mange tiår fremover. Og på den måten bidra til å finansiere vår felles velferd. I tillegg er sysselsettingen-effekten stor, både direkte og indirekte, over hele landet, sier Gabrielsen.