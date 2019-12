EOS-utvalget: PST leste passasjerlister ulovlig

EOS-utvalget har over lengre tid undersøkt Politiets sikkerhetstjenestes bruk av passasjerlister over hvem som reiser hvor.

PST skal ha hentet inn informasjon om flypassasjerene gjennom Norwegians system for billettbestillinger, og gjennom å få oversendt informasjon fra andre flyselskaper.

Totalt skal det dreie seg om opplysninger om i alle fall rundt 1 million reisende årlig, ifølge EOS-utvalget, som er svært kritiske.

– Vi mener innhentingen har vært – og er – ulovlig. Utvalget kritiserer også PST for tjenestens håndtering av saken, skriver utvalget i ei pressemelding.

Dette sier kontrollutvalget oppnevnt av Stortinget at den ulovlige innhentingen skal ha inkludert:

Innlogging direkte i Norwegians billettsystem for både ruter innenlands og utenlands. Dette mener EOS-utvalget var ulovlig.

Informasjon fra åtte andre flyselskaper innhentet jevnlig, og som ble oppbevart i flere måneder. Dette skal handle om anslagsvis 1 million reiser årlig. Bruken av data derfra anses av utvalget som ulovlig.

Opplysningene inkluderte:

navn, tidspunkt for bestillingen, tidspunkt for reisen

opplysning om reise til/fra

betaling, betalingsform, beløp og kredittkortnummer med de 6 første og 4 siste sifrene

e-postadresse, telefonnummer, bookingnummer og opplysninger om eventuelle andre personer på samme booking/felles billettbestilling

– PST har videreført praksisen med å hente inn opplysninger om norske flypassasjerers utenlandsreiser, også etter at utvalget i 2014 kritiserte tjenesten i én konkret sak for ikke å ha lovhjemmel for slik innhenting, uttaler EOS-utvalget i sin kritiske pressemelding.

Hvor mye informasjon PST hentet ut av Norwegians billettsystem er uklart. I EOS-utvalgets særskilte melding kommer det fram at det ble søkt i datasystemet daglig eller ukentlig, men at det ikke ble loggført hva som ble søkt på og hvor mye.

Dette er også noe EOS-utvalget er svært kritiske til.

– Utvalget har stilt flere spørsmål til PST som er blitt stående ubesvart. PST har også gitt svar til utvalget som har vist seg å inneholde feil. PSTs håndtering av saken har skjerpet utvalgets kritikk, skriver de i sin pressemelding.

EOS-utvalget har nå sendt ei særskilt melding til Stortinget om det de mener er et lovbrudd fra PST.

PST: Vi har sluttet å hente inn passasjerlister på denne måten

PST skriver på sine nettsider at de som følge av kritikken umiddelbart har avsluttet den kritiserte praksisen.

PST-sjefen Hans Sverre Sjøvold tar kritikken alvorlig. Foto: Arne Huse / NRK

– PST tar kritikken i meldingen meget alvorlig. Tjenesten skal forvalte det ansvar tjenesten er gitt innenfor gjeldende legale rammer. PST erkjenner også at det er grunnlag for kritikk av vår manglende interne kontroll og oppfølging i saken, sier PST-sjef Hans Sverre Sjøvold.

– PST har et behov for denne type opplysninger for å forhindre terror og annen alvorlig kriminalitet, men tilgang, lagring og bruk skal selvsagt skje innenfor de legale rammer tjenesten er gitt, sier Sjøvold.

PST manglet lovhjemmel

Som EOS-utvalget bemerker i sin svært kritiske særskilte melding til Stortinget manglet PST lovhjemmel for å bedrive virksomheten med innhenting av store mengder informasjon fra passasjerlister.

PST har som sjefen for tjenesten uttaler hatt et behov for å kunne bruke passasjerlister for å oppdage eventuelle terrorister eller andre trusler som reiser til og fra Norge.

Med bakgrunn i dette har det pågått et arbeid for å endre reglene.

Justisdepartementet sendte i 2018 ut på høring forslag til endringer i utlendingsforskriften for å gi PST mer tilgang til passasjerinformasjon. Fram til da var det bare grensepolitiet og Tollvesenet som hadde tilgang til informasjonen for grensekontroll.

Da hadde PST allerede fått kritikk fra EOS-utvalget i en enkeltsak i 2014.

Til tross for dette, og at en endring av lover eller forskrifter var kommet på plass fortsatt praksisen med søk og uthenting av passasjeropplysninger fra datasystemene til flyselskapene.

– Det har vært uenighet mellom utvalget og PST vedrørende om dette har vært tilstrekkelig rettslig grunnlag, uttaler PST-sjef Hans Sverre Sjøvold i ei pressemelding i dag.

I november i år kom det en endring i utlendingsforskriften, men den gir ikke tilgang til andre opplysninger enn hvem som er innsjekket på flyet.

PST har i denne saken innhentet mye mer informasjon om de reisende enn det.

Etter det NRK forstår må det en lovendring til, og ikke bare en forskriftsendring, for å gi tilgang til så mye informasjon som PST nå får kritikk for å ha hentet ut.

Dermed mener EOS-utvalget at praksisen fortsatt er ulovlig etter at forskriften ble endret av Justisdepartementet.

Norwegian varslet Datatilsynet

Praksisen fra PST ble offentlig kjent da flyselskapet Norwegian oppdaget innlogginger i sine systemer.

En av flyselskapets ansatte med sikkerhetsansvar oppdaget at en ansatt fra PST logget seg på datasystemet for passasjerlister og billetter med brukernavn og passord.

PST skal ha sett på hvem som skulle reise med Norwegians fly ved hjelp av datamaskinene til flyselskapet på Oslo lufthavn Gardermoen.

Norwegian oppfattet at innloggingen ble gjort med tilgangskoder som Tolletaten hadde fått for å gjøre jobben sin.

Fordi dette innebar at informasjon om flypassasjerer var tilgjengelig for personer som ikke hadde fått dem på normal måte og med hjemmel i norsk lov, meldte Norwegian fra til Datatilsynet.

– Det var Norwegian som sendte avviksmeldingen til Datatilsynet og da var det opp til dem å vurdere hvordan den skulle følges opp. Vi ble også anmodet om utfyllende informasjon som vi sendte over til tilsynet, har talsperson Astrid Mannion-Gibson i Norwegian tidligere uttalt til NRK.

Norwegians melding var knyttet til de nye personvernreglene (GDPR) som setter krav om at alle selskap skal melde inn avvik der personinformasjon kan være på avveie så fort som mulig.

Etter at meldingen fra Datatilsynet hadde blitt sendt inn ble Tolletaten avkrevd svar fra Datatilsynet siden det virket som det var deres tilgang som hadde blitt brukt.

Til NRK uttalte Tolletaten, etter at dette var omtalt i Dagens Næringsliv, at de ikke hadde gitt PST noen tilgang.

– Vår interne gjennomgang har så langt konkludert med at Tolletaten ikke har gitt PST denne type tilgangskoder på Oslo lufthavn, uttalte kommunikasjonsdirektør Kim Gulbrandsen i Tolletaten.