Det bekrefter Elden advokatfirma til NRK.

De tre ble pågrepet tidligere tirsdag, men er nå løslatt, ifølge advokatfirmaet.

De er siktet for hensynsløs atferd for å ha voldt fare for en stortingsrepresentants virke i Oslo sentrum. Ingen av aktivistene erkjenner straffskyld.

De tre aktivistene har forsvarere fra Elden Advokatfirma, og bistås av advokatene John Christian Elden, Anne-Marie Gulichsen og Astri Rønningen Stautland. Advokatfullmektigene Jonas Berge og Armin Khoshnewiszadeh bisto aktivistene under avhør i dag.

– En koordinert aksjon mot tre fredsaktivister fremstår som en unødvendig overdramatisering fra PST sin side. Samtlige har etter pågripelsen samarbeidet og forklart seg for politiet, noe de også ville ha gjort uten en dramatisk pågripelse, sier advokat John Christian Elden, som forsvarer den ene aktivisten.

Politiadvokat Thomas Blom i PST bekrefter at de har pågrepet tre aktivister:

– Det er det samlede og uavbrutte trykk og pågåenhet som Listhaug ble utsatt for over hele strekningen fra 7. juni plassen ved UD, ned Stortingsgaten og inn til stortingets kontorlokaler på Wessels plass, som etter påtalemyndighetens syn medfører at det er skjellig grunn til mistanke for overtredelse av straffelovens paragraf 115 og 266.

– Mest truende jeg har opplevd

Det var 13. mars i år at Sylvi Listhaug sa hun hadde opplevd å bli fulgt etter av en gruppe Palestina-demonstranter som hadde markert utenfor Utenriksdepartementet.

Hun skal ha vært ute på et ærend da hun gikk forbi demonstrantene.

Denne videoen av opptrinnet ble publisert i etterkant. Du trenger javascript for å se video. Denne videoen av opptrinnet ble publisert i etterkant.

Frp-lederen sa at flere av dem som fulgte etter henne kom med ukvemsord og filmet henne opp mot Stortinget.

– Jeg har opplevd mye i min politiske karriere. Jeg har fått min del av både hets og alt mulig annet. Jeg har levd med politibeskyttelse i flere år. Men dette er det mest truende jeg har opplevd, sa Sylvi Listhaug til NRK etter hendelsen.

PST iverksatte etterforskning etter hendelsen, og sa den hadde høy prioritet.

En talsperson for gruppen som kaller seg «Free palastine save Gaza» har tidligere avvist overfor NRK at de truet Listhaug.

Aksjonerte mot Støre

Tidligere i april aksjonerte også Palestina-demonstranter mot statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og utenriksminister Espen Barth Eide (Ap).

NRK vet ikke om det er demonstranter fra samme gruppe som fulgte etter Listhaug.

PST fikk raskt kontroll på aktivistene i begge hendelsene. Ingen av statsrådene ble skadd, og ingen av aktivistene ble pågrepet.

Martin Strand, leder for Felles operativ tjeneste i Oslo politidistrikt, sa da at politiet vil ha en mer aktiv og tydelig tilnærming mot denne typen demonstranter fremover.

– Vi har fokus på den mer aggressive opptreden vi har sett fra demonstranter den siste tiden. Dette utfordrer og kan være vanskelig å se i rette sammenheng med ytringsfriheten, sa Strand til NRK.