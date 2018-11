Marius Gisvold i Wikborg Rein har representert Einar Aas i forhandlingene med kreditorene. Foto: wr.no

Etter uker med forhandlinger, er det nå enighet mellom den mye omtalte kraftspekulanten Einar Aas og de 166 kreditorene som stod igjen etter milliardsmellen i september. De siste underskriftene på avtalen ble hanket inn i ettermiddag.

Avtalen innebærer blant annet at Einar Aas unngår personlig konkurs.

– Avtalen tilrettelegger en prosess for salg av en stor del av Einar Aas eiendeler, hovedsakelig aksjer, eiendommer og en del kunst, og bestemmer hvordan provenyet fra salget skal fordeles mellom Aas og kreditorene, sier Aas' advokat Marius Gisvold til NRK.

Einar Aas selv ønsker ikke å kommentere avtalen.

BAKGRUNN: Dette er Einar Aas-saken

Dekker trolig halve tapet

Etter det NRK forstår, vil Einar Aas beholde hjemmet sitt i Vikkilen i Grimstad samt noen biler og noen båter. Det meste annet av betydning vil bli solgt. Dette innebærer blant annet:

En toppleilighet på Tjuvholmen i Oslo

Flere eiendommer på Sørlandet

Et hyttetun i Telemark

Eiendomsprosjekter i Spania

Diverse unoterte aksjer

En betydelig samling kunst

Hvor mye penger som til slutt kommer inn er usikkert, men basert på det NRK har av opplysninger er det grunn til å tro at kreditorene vil få dekket om lag halvparten av den drøye milliarden de måtte ut med etter Aas' milliardtap. Dette innebærer i så fall en sum på 500-600 millioner kroner.

Aas feilslåtte spekulasjon i nordiske og tyske kraftkontrakter påførte opprinnelig Nasdaq-børsens sikringsfond et tap på 107 millioner euro da kontraktene hans ble tvangssolgt.

I etterkant av avtalen ble det reist spørsmål om hvorvidt Nasdaq-børsen gjorde alt for å oppnå best mulig pris på kontraktene. Avtalen som nå er inngått innebærer at Aas ikke vil forfølge det spørsmålet noe videre.

– Som en konsekvens av avtalen vil Einar Aas ikke forfølge noen krav mot Nasdaq i anledning clearingsentralens markedshåndtering eller "close-out'en" av hans portefølje, sier Gisvold.

BLIR SOLGT: Einar Aas' fasjonable toppleiligheten på Tjuvholmen i Oslo vil bli solgt for å dekke deler av kravene mot Aas. Foto: NRK

Tapte «alt»

Krafttraderen Einar Aas er særdeles mediesky. Dette bildet fra da han jobbet i Agder Energi er ett av få offentlige bilder som eksisterer av ham. Foto: Agder Energi

Einar Aas skapte store overskrifter i september da han tapte stort sett alt han hadde på feilslått kraftspekulasjon. Ikke minst vakte det oppsikt fordi han flere av de siste årene hadde tjent enorme summer på den samme aktiviteten – i 2016 toppet han sågar skattelistene når det gjaldt skattbar inntekt.

Så, en torsdag 13. september, var det klart at noe hadde gått veldig galt for Aas. I en pressemelding skrev han følgende:

«Mandag 10. september var det ekstraordinære prisendringer i det nordiske og tyske kraftmarkedet. Jeg har hatt for stor posisjon i forhold til likviditeten i markedet og i løpet av mandagen ble de siste 350 millionene av mine frie likvide midler overført. Dette var ikke tilstrekkelig til å dekke tapet og tirsdag ble jeg derfor satt under administrasjon av Nasdaq- børsen. Onsdag kveld ble hele min portefølje tvangssolgt av Nasdaq, dette medførte et svært stort personlig tap. Følgen av dette er akkord eller personlig konkurs»

Aas hadde spekulert i at forskjellen mellom nordiske og tyske kraftpriser skulle minke. I stedet skjedde det motsatte, og Aas kunne til slutt ikke stille mer sikkerhet for hvor store tap kontraktene hans stod til i øyeblikket.

Dermed tok Nasdaq-børsen over porteføljen og tvangssolgte den, noe som medførte at tapene ble realisert umiddelbart. Disse var større en Aas hadde penger til å dekke, og børsens sikringsfond måtte derfor stille med resten. Det er disse pengene salget av Aas' eiendeler nå delvis skal betale tilbake.

NRKs økonomikommentator Cecilie Langum Becker forklarer Aas-konkursen. Du trenger javascript for å se video. NRKs økonomikommentator Cecilie Langum Becker forklarer Aas-konkursen.

Oppvask i etterkant

I etterkant av milliardsmellen krevde flere av børsens medlemmer at Aas' handler måtte granskes. Mange stilte spørsmål ved hvordan Aas kunne ha så store posisjoner at han kunne påføre selve børsen milliardtap.

– Nasdaq er en kraftbørs som er viktig for kraftmarkedet. Det er svært uheldig at det blir så store tap for aktørene der, sier sa divisjonsdirektør Erik Spildo i BKK til NRK i september.

Også det norske Finanstilsynet og svenske Finansinspektionen satte igang undersøkelser i saken.

Nasdaq-børsen iverksatte dessuten en granskning av seg selv, og økte kravene til sikkerhet i forbindelse med den type handler Einar Aas drev med.