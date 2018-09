Vil ha gransking etter milliardtap

– Jeg vil ha en gransking av dette. Det er viktig å få en klarhet i hvordan dette kunne skje. Hvordan kunne en enkeltaktør få en så stor posisjon på Nasdaq uten å kunne gjøre opp for seg? spør Erik Spildo i kraftselskapet BKK.

Han etterlyser granskingen etter at den norske krafthandleren Einar Aas, tidligere i uka tilsynelatende tapte alt han eide på et veddemål i kraftmarkedet.

– Poenget er at vi må sikre full tillitt til kraftbørsen for aktørene og i samfunnet, og da må ikke dette kunne skje igjen, i denne størrelsesorden. Den eneste måten vi kan sikre det på, er å få alle fakta på bordet og at eventuelle nødvendige tiltak iverksettes, sier Spildo.

MEDIESKY: Einar Aas liker ikke offentlig oppmerksomhet om egen person. Dette er et av de få offentlige bildene som eksisterer av ham. Foto: Agder Energi

Kraftbørsen er et underbruk av amerikanske Nasdaq, som er mest kjent som teknologibørsen i New York.

Må ut med en milliard

Kraftbørsen må nå selv ut med sju millioner euro, mens litt over 200 norske kraftselskaper og andre som jevnlig handler på kraftbørsen må dekke resten av hullet i sikkerhetsfondet.

Før mandag må alle de over to hundre medlemmene på råvarebørsen betale inn til sammen 107 millioner euro, som tilsvarer mer enn en milliard kroner.

Erik Spildo, divisjonssjef i kraftselskapet BKK, er opprørt over de omfattende konsekvensene.

– Nasdaq er en kraftbørs som er viktig for kraftmarkedet. Det er svært uheldig at det blir så store tap for aktørene der, sier Spildo.

Administrerende direktør ved kraftbørsen Nasdaq i Oslo, Georg Aasen, bekrefter overfor NRK at kraftbørsens medlemmer må være med og betale inn til fondet igjen innen mandag

Da NRK snakket med Aasen onsdag formiddag, før kravet om gransking kom fra Spildo, sa han at sikkerhetsnettet og oppgjørssentralen fungerer som det skal.

– Det er absolutt godt nok, og vi ser her at systemet fungerer som det skal. Her har vi sett ekstreme hendelser i markedet, og det er nettopp slike hendelser et reservefond skal kunne dekke opp.

- Han har satset alle pengene sine på ett kort og tapt Du trenger javascript for å se video.

Fordeler tap

BKK er blant dem som må skyte inn ekstra penger i børsens sikringsfond etter det som skjedde.

Statlige Statkraft betaler inn 5 millioner euro, nesten 50 millioner kroner, til sikringsfondet. Det melder selskapet på egne nettsider.

I tillegg vil Agder Energi betale inn vel 18 millioner kroner til Nasdaq sikringsfond, opplyser selskapet til NRK.

Spildo ønsker nå altså svar på hvordan én mann spille så høyt på kursbevegelser på Nasdaq-børsen, uten at det lå nok verdier bak satsingen.

– For dårlige rutiner

Sjefredaktør Gunnar Stavrum i Nettavisen kaller veddemålet, som førte til tvangssalget av Einar Aas portefølje, for den største personlige spekulasjonen i norgeshistorien. En spekulasjon som også kan føre til den største personlige konkursen.

Han er, i likhet med Spildo, svært kritisk til at kraftbørsen i Oslo ikke har systemer som hindrer enkeltaktører i å ta større risiko enn de kan håndtere.

– Det forteller oss at det er altfor dårlige rutiner som sikrer at enkeltinvestorer ikke vedder mer enn man har råd til å tape. Det dokumenterer også at det er for dårlige kontroller på at investorer ikke kan ta slike posisjoner.

Nasdaq Oslo ligger under Finanstilsynet, men finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen ønsker ikke å kommentere kravet om gransking.

Han peker på at det er den svenske Finansinspeksjonen som har tilsynsmyndighet over oppgjørsdelen av den nordiske Nasdaq-børsen.

NRK har vært i kontakt med Finansinspeksjonen i Sverige, som ikke ønsker å kommentere saken. De henviser i stedet til en pressemelding de sendte ut onsdag, der de påpeker at de fører løpende tilsyn med Nasdaq for å sikre at de holder seg innenfor EUs såkalte EMIR-regelverk.