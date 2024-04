Noen bruker kreative egenskaper til å selge hjemmelagde ting som strikkegensere, smykker og bakevarer.

– Da er vi over på spørsmål om det er næring eller ikke. Hobby er skattefritt, mens næring er skattepliktig, sier Sindre Lindstrøm Andersen, rådgiver i Skatteetaten.

Andre tar en skikkelig ryddesjau hjemme, og selger unna ting man ikke trenger.

Andersen forklarer at salg av brukte eiendeler er skattefritt, mens salg av nye ting, regnes som skattepliktig inntekt.

– Ett eksempel er om du kjøper et par sko, fordi du vet at de er ettertraktet. Du har ingen planer om å bruke de selv, for de skal selges videre for profitt. selges de for dobbel pris, da skal du skatte av det.