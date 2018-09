Finanstilsynet vil undersøke Aas-smellen

– I lys av sakens karakter, og for å undersøke mulige uheldige virkninger for markedene, så vil også vi undersøke saken og handlene på den norske markedsplassen, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen til NRK.

TAPTE ALT: Den mediesky kraftspekulanten Einar Aas var lenge sett på som en mann med usedvanlig teft i markedet for elektrisk kraft. Nå risikerer han personlig konkurs. Foto: Agder Energi

I går ble det kjent at den kjente norske kraftspekulanten Einar Aas risikerer personlig konkurs etter å ha gått på en kjempesmell i markedet for kraftkontrakter.

Tapet var så stort at medlemmene av Nasdaq OMX Nordics sikringsfond måtte fylle et hull på over en milliard kroner. Blant annet må Statkraft, BKK, Equinor, Fortum, Hydro og DNB spytte inn penger.

I etterkant har mange finanseksperter vært hoderystende til at Aas kunne ta så mye risiko at millarder kunne blåse vekk på bare noen dager. BKK har for eksempel bedt om at Aas-saken granskes.

Markedsplassen Aas handlet på ligger i Norge, men selve tapet skjedde hos børsens oppgjørssentral, Nasdaq Clearing. Denne ligger i Sverige og er den svenske Finansinspektionens ansvar.

– Vi har tett kontakt med Finansinspektionen og følger deres arbeid med denne saken. Men det er likevel grunn til å undersøke handelen her og hvordan handelsplassen har virket i lys av denne sakens bakgrunn, sier Baltzersen.

– Loven har virket

Baltzersen vil ikke spekulere i om saken kan få konsekvenser for hvordan man kan spekulere i kraftmarkedet.

– Det er for tidlig å si. Nå skal jo den svenske Finansinspektionen vurdere det som har skjedd i Sverige der misligholdet har oppstått, sier Baltzersen.

– Er systemet godt nok når en person kan spekulere for langt mer enn han kan dekke opp for selv og ramme andre?

– Det er for tidlig å gi noen generelle svar på det, men vi kan jo konstatere at denne ordningen, som er basert på felles EU-lovgivning, for å dekke tap dersom en posisjonshaver ikke greier å stille tilstrekkelig sikkerhet, har virket. Det er det som nå skjer i Sverige.

Børsen varsler grep

TAR GREP: Børsen Einar Aas handlet kraftkontrakter på Nasdaq i Oslo, et underbruk av den kjente Nasdaq-markedsplassen i New York Foto: Shannon Stapleton / Reuters

Også børsen Einar Aas handlet på varsler grep etter den oppsiktsvekkende milliardskrellen.

I en pressemelding skriver Nasdaq OMX Nordic at børsen blant annet har økt marginkravene, det vil si sikkerhetsmarginene investorene må ha når de handler.

Man har i tillegg eksplisitt økt marginkravene når det gjelder «spreads», altså den type veddemål som Einar Aas tapte på.

Dessuten varsler børsen en ekstern gjennomgang av egne prosedyrer og risikohåndtering.