Enige om ny skolepolitikk: Ap og Sp vil skrote firerkrav i matte

De to partiene sitter nå i regjeringsforhandlinger på Hurdalssjøen hotell.

Lite har lekket ut om hva de er enige og uenige om, men nå letter Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre og Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum på sløret overfor NRK.

De to partiene har meislet ut noen hovedpunkter i en ny rødgrønn skolepolitikk.

– I dag mangler én av fem som underviser i norsk skole lærerutdanning, og lærermangelen øker. Derfor er det for en ny regjering veldig viktig å snu denne utviklingen, så alle elever møter kvalifiserte lærere som har tid til dem, sier Støre til NRK.

Ap og Sp er enige om å skrote kravet til karakteren fire i matematikk for å kunne ta lærerutdanning. Foto: Berit Roald / NTB

Dette er de enige om

Her er de fire punktene som nå kommer inn i en ny regjeringsplattform:

Omgjøre den såkalte «avskiltingen» av lærere utdannet før 2014. Utover dette består kompetansekravene.

Rekruttere tilbake lærere som har forlatt yrket, ved å utvikle et eget program for dette.

Ny nasjonal rekrutteringskampanje til lærerutdanningen, særlig rettet mot menn.

Erstatte inntakskravet på fire i matematikk med «mer treffsikre» opptakskrav til lærerutdanningen.

SV har forlatt regjeringsforhandlingene i Hurdal, men har tidligere vært enig med Ap og Sp om både å skrote firerkravet og stanse den såkalte avskiltingen av lærere.

Ap og Sp kan derfor ha godt håp om flertall i Stortinget for sin nye utdanningspolitikk.

Hardt ut mot firerkravet

Nettopp kravet om karakteren fire i matematikk for å komme inn på lærerutdanning har lenge vært gjenstand for hard politisk debatt. Støre kaller kravet «veldig firkantet».

– Det kommer for få inn i lærerutdanningen, og dette er et veldig stort hinder. Det at du må ha fire i matte for å bli en god underviser i norsk eller engelsk, det stemmer ikke med virkeligheten der ute, sier Støre.

Støres regjeringspartner går enda lenger. Vedum kaller firerkravet «en form for symbolpolitikk for å vise handlekraft» fra den forrige regjeringen.

– Da er det viktig at vi heller har opptakskrav som gjør at den som skal være god i norsk, engelsk eller samfunnsfag ikke skal kunne hindres kun fordi matematikk ikke var det sterkeste faget, sier Vedum.

– Ikke måten å løse det på

Den avtroppende regjeringen har imidlertid forsvart ordningen.

– Ja, det trengs flere lærere. Men jeg kommer aldri til å bli med på den rødgrønne tilnærmingen med at måten å løse det på, er å senke kravene til de som skal bli lærere, sa Henrik Asheim (H), statsråd for høyere utdanning og forskning, før valget.

Avtroppende statsråd Henrik Asheim (H) vil ikke senke kravene til de som skal bli lærere. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Asheim har uttalt at kravet er et tiltak som skal sikre elever retten til å bli undervist i norsk, matte og engelsk av en lærer som faktisk har studiepoeng i faget.

Støre avviser at Norge nå får mindre kompetente lærere.

– Nei, tvert imot. Det vil gi bedre lærere totalt i skolen, for vi får flere kvalifiserte lærere inn, sammen med alle de kvalifiserte som er der. Men i dag er det altså en økt bruk av folk som ikke har lærerutdanning, sier Støre.

Ikke råd til å miste eldre lærere

Den nye regjeringen vil også omgjøre det at kompetansekravene til lærere skal ha tilbakevirkende kraft. Utdanningsforbundet har vært svært kritiske og beskrevet det som å «avskilte» lærere.

Støre sier dette gjøres for å hindre at Norge mister «20.000 godt kvalifiserte lærere».

– Det er lærere som kanskje er rundt 60, som får beskjed om at de må bruke tid fremover, i det de har igjen av yrkeslivet, på å måtte skaffe seg studiepoeng. Mange av dem vil slutte, og det har vi ikke råd til.

– På hvilken måte er disse punktene et viktig brudd med den avtroppende regjeringens skolepolitikk, Vedum?

– Det er et viktig brudd, fordi vi ser de lærerne som jobber i norsk skole, og hvor dyktige norske lærere er. Denne nedsnakkingen av lærerstanden som regjeringen har gjort, blant annet ved å avskilte erfaring, det har vært uklokt.

– Ny retning i næringspolitikken

I saker som berører EØS, skatt, klimatiltak og helseforetakene er det ventet harde diskusjoner mellom Ap og Sp.

Samtidig er det et åpent spørsmål hvilket gjennomslag Sp får i sine krav om å reversere den avtroppende regjeringens sentraliseringsreformer innen fylker, kommuner og politi.

Mandag kunne Vedum og Støre imidlertid orientere om at de to partiene er enige om det de mener er viktige grep innen næringspolitikken.

Støre viste til at næringslivet i dag etterlyser «en mer aktiv stat som stiller opp og stiller krav». Vedum supplerte med at den nye regjeringen er opptatt av å sikre nasjonalt eierskap til naturressursene, og at staten må bruke sin innkjøpsmakt langt mer aktivt.