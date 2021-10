– Interessen fra norske myndigheter for å ta vare på SAS skal være sterk, men jeg frykter den blir svakere om SAS «trikser og mikser» og finner på nye selskapsstrukturer. Slik vil vi ikke ha det, sier Myrli.

Fredag meldte NRK at flere SAS-piloter som ble sagt opp under pandemien raser mot sin gamle arbeidsgiver.

Sverre Myrli er finanspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. Han er svært kritisk til at oppsagte SAS-piloter må ta dyre kurs for å søke jobb i selskapet etter pandemien. Foto: Terje Pedersen / NTB

De reagerer på at de må betale flere hundre tusen kroner fra egen lomme for å være kvalifisert til å søke på sine tidligere jobber. En av de oppsagte pilotene sier det vil koste 400.000 eller 500.000 kroner.

Flere av pilotene mener selskapet har gitt inntrykk av at de kom til å få jobbene sine tilbake når samfunnet åpnet opp.

Praksisen får den finanspolitiske talspersonen i det som nå blir det største partiet i regjering til å reagere kraftig.

Myrli mener SAS prøver å sette opp en «oppfinnsom» selskapsstruktur for å løpe fra ansvaret sitt overfor de tidligere pilotene.

– Jeg synes det gir en veldig dårlig signaleffekt at ansatte som har vært gjennom en veldig vanskelig tid må søke jobber i det selskapet de har jobbet for i mange år. Jeg vil advare SAS mot å holde på sånn, sier Myrli.

– Ikke noe poeng å redde dem

Gjennom pandemien har staten stilt opp med redningspakker på mer enn 6 milliarder kroner til Norwegian, SAS og Widerøe.

Nå kommer Myrli med en kraftig advarsel til det han omtaler som «flaggskipet» i skandinavisk luftfart. Den transportpolitiske talspersonen i et av partiene som snart sitter i regjering viser til at det tidligere er mange som har kjempet for at SAS skal berge seg.

– Om SAS skal holde på sånn, som selskaper i europeisk luftfart vi ikke vil sammenligne oss med, er det ikke noe poeng å redde dem, tordner Myrli.

Det var høy temperatur i studia den oppsagte piloten Anders Eckermann Eikeland møtte Eivind Bjurstrøm fra SAS til debatt i Dagsnytt 18 fredag. Du trenger javascript for å se video. Det var høy temperatur i studia den oppsagte piloten Anders Eckermann Eikeland møtte Eivind Bjurstrøm fra SAS til debatt i Dagsnytt 18 fredag.

«Trikser og mikser»

I 2018 solgte staten resten av sine SAS-aksjer. Myrli sier Arbeiderpartiet tidligere har vært åpne for at staten kjøper seg inn igjen selskapet.

Samtidig sier han det blir mindre aktuelt for AP å støtte dette om SAS ikke endrer kurs.

– Om SAS nå finner på nye strukturer, trikser og mikser, og blir som selskaper som vi egentlig ikke vil sammenligne oss med, er det er klart at interessen for å støtte, hjelpe og berge SAS vil bli mindre.

– Advarselen min til SAS er at de bør gå bort fra planene om å opprette flere selskaper, og at de ansatte må søke på jobbene sine en gang til, sier Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Sverre Myrli til NRK.

Passasjerer går om bord i et SAS-fly i november i fjor. Foto: Heiko Junge / NTB

– Avgjørende for å overleve

SAS ble hardt rammet av pandemien. Rundt 560 SAS-piloter mistet jobben.

Konserndirektør Simon Pauck Hansen svarer på kritikken fra Arbeiderpartiet i en e-post til NRK.

– SAS jobber nå for å sikre både eksisterende og nye arbeidsplasser i Skandinavia. Vår nye organisering er helt avgjørende for opprettholde selskapets posisjon og overlevelse. Avtalene vi nå har inngått med dansk LO er på skandinaviske vilkår og bidrar til at vi får en lønnsom og fremtidsrettet virksomhet, i hard konkurranse mot andre selskaper, skriver Hansen.

Nekter for løftebrudd

Eivind Bjurstrøm, direktør for planleggingstjenester i SAS, sa fredag at det er feil at SAS lovet at de oppsagte pilotene skulle jobbene tilbake da Norge åpnet opp igjen.

Eivind Bjurstrøm, direktør for planleggingstjenester i SAS. Foto: Rune A. Hansen / NRK

Bjurstrøm sier at det har vært snakk om rett til å bli ansatt på nytt i SAS Skandinavia. Dette selskapet har ikke behov for folk nå, sier han.

Bjurstrøm sier imidlertid at det er behov for folk i de nye datterselskapene SAS Link og SAS Connect. Disse selskapene skal fly den nye flytypen Airbus, og pilotene må derfor ha skaffe seg et nytt sertifikat.

Ble bedt om å holde uniformen klar

Anders Eckermann Eikeland er en av de oppsagte pilotene som ikke er kvalifisert til å fly Airbus-flyene. Han anslår at kursene han må ta om han vil komme i jobb igjen kan koste opp mot en halv million kroner.

– Da vi ble oppsagt av SAS fikk vi beskjed av SAS om å beholde uniformen hjemme og holde den klar. De sa de gledet seg til samfunnet åpnet og vi kunne komme tilbake, sa Eikeland fredag.

Fagforeningen Norsk Flygerforbund beskrev fredag det SAS har gjort som et løftebrudd. SAS er uenig i dette, og mener det er rimelig at de endrer på strukturen i selskapet for å sikre lønnsomhet