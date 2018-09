Else Kåss Furuseth ønsker mer åpenhet om selvmord

Komiker Else Kåss Furuseth inviterte til åpent hus i anledning verdensdagen for forebygging av selvmord mandag. Det handlet om å være sammen, spise vafler og gjøre hyggelig ting. Noe som kan være til hjelp når det er vanskelig tema å snakke om, som selvmord.

– Det er ikke slik at vafler ordner opp i alt, men det kan hjelpe litt, sier hun.

Komiker Else Kåss Furuseth fikk en god klem fra en av dem som møtte opp hos henne mandag. Foto: Linda Vedeler / NRK

Statsminister Erna Solberg møtte opp hos komikeren, og roste henne for sin åpenhet om å være pårørende til noen som har tatt sitt eget liv.

– Jeg tror dette er veldig viktig, kanskje først og fremst fordi Else vet hvordan det er å være pårørende. Slik kan man lære av andre hvordan man kan se etter signaler når noe ikke stemmer, sier Erna Solberg.

Psykologtilbud til alle kommuner

Regjeringen jobber med en ny handlingsplan innen psykisk helse for å forebygge selvmord. Spesielt blant unge. Nye tall tyder på at mange som tar sitt eget liv, har vært innlagt på sykehus eller nylig blitt skrevet ut.

– Vi kommer til å pålegge alle kommuner å ha psykologtilbud innen 2020. I dag er det ganske mange kommuner som ikke har det, sier hun.

Hun legger til at det ikke alltid er slik at man må til en psykolog først, men at det også er viktig å forebygge og gjøre oppmerksom på hvor man kan få hjelp. Frivillige organisasjoner som Mental Helse og helsesøstre er viktige her.

5–600 mennesker tar livet sitt hvert år i Norge

Else Kåss Furuseth mener man kan bli enda flinkere til å snakke om følelser. Det er i dag 500–600 mennesker i Norge som tar livet sitt i Norge hvert år, og omtrent ti ganger fler som forsøker å gjøre det.

– Vi hører ikke så mye om det. Det handler rett og slett om at det er litt vanskelig å snakke om, sier hun.

Nå er hun klar med en ny tv-serie «Else om: Selvmord», som sendes på TVNorge. En dokumentar hun håper kan bidra til at noen heller søker hjelp enn å ta sitt eget liv.

– Når livet er vanskelig, så bruker man mye kraft og energi på å skjule det, og vil ikke være til bry for andre. Så jeg ønsker at det skal bli lettere å si det og at vi andre må bry oss, avslutter hun.

De siste tre årene har antallet selvmord blant kvinner over 50 år økt både i Bergen og Oslo. Eksperter mener selvmord blant eldre blir underkommunisert, og at det skjuler seg store mørketall.

Medier må bli flinkere

Reidun Kjelling Nybø, assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening, mener mediene har blitt modigere til å omtale selvmord, men at de fortsatt har en vei å gå. Foto: Pressebilde/Norsk Redaktørforening

Norske medier er forsiktig med å omtale selvmord, fordi man frykter at det kan bidra til at flere vil komme på tanken. Pressen har et eget etisk regelverk i Vær varsom plakaten der det står at man skal være varsom med slike omtaler. Reidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening mener at mediene har blitt litt modigere med omtale selvmord.

– Men fortsatt er vi for forsiktige og kanskje derfor bør vi få en ny debatt i ordlyden i Vær Vær varsom plakaten, sier assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Reidun Kjelling Nybø.

Psykolog Peder Kjøs mener det er viktig med åpenhet rundt selvmord og selvmordstanker.

Psykolog Peder Kjøs er enig i at media skal være varsomme, men at ulempen blir at det blir mystisk, uomtalt og utilgjengelig. Kjøs mener det ville være bedre å ha åpenhet rundt temaet, men på respektfull måte.

– Det å formidle vanlige måter å gjøre det på, kan bli kopiert. Men selve valget om å ikke leve lengre, er vel ikke så smittsomt. Det er et veldig stort valg å ta sitt eget liv. Det er ikke noe man velger fordi du har hørt om en kjendis som har gjort det, sier Kjøs.

