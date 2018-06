– Tenker på hvem som blir den neste

Arman Singh har selv opplevd å måtte redde en kompis.

Arman var på skolen. Det var siste time.

Arman Singh. Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

En melding tikker inn på telefonen. Det er en kompis. Han sier han har fått nok og vil ta sitt eget liv.

– Vil det skal bli bedre

Arman finner kompisen. Starter med førstehjelp og venter febrilsk på ambulansen.

– Det var fælt å se ham ligge der, forteller han.

Heldigvis gikk det bra med kameraten. Han overlevde, og det er det som teller, sier Arman.

– Nå har jeg det bedre. Jeg håper det går bedre, og det er det jeg vil. At ting skal bli bedre her i Kongsberg. At vi skal gjøre noe.

Kompisene er engstelige

I Kongsberg i Buskerud har tre 17 år gamle gutter avsluttet livet det siste året. I samme periode har flere begått selvmordsforsøk.

Alle, bortsett fra én, var elever ved Kongsberg videregående skole,

Arman og kompisene Bror Eskil Heiret og Adrien Lenerand snakker mye om det som har skjedd. Og de deler frykten for at det skal skje igjen.

Guttene er mye sammen og prater mye med hverandre om det som har skjedd. Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

– Den følelsen du har, etter at så mange har prøvd å ta livet sitt ... Du er hele tiden er engstelig for at det kommer til å skje igjen, sier Adrien.

– Du bare venter på det. Du venter på den neste, sier Arman.

– Det er skummelt, sier Bror Eskil.

– Maktesløshet

Øynene fylles av tårer når hun snakker om det. Hun føler på en maktesløshet, rektor Hanne Merete Hageby.

– Kom og snakk med en voksen, er rektor Hanne Merete Hageby bønn til ungdom som sliter. Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Hun vil hjelpe både ansatte og ungdommene som sørger og som er redde.

– Det verste er ungdommer som har det vondt og som ikke ser meningen med livet.

Alle helseinstanser i Kongsberg kommune er koblet inn etter selvmordene i byen.

På helsestasjonen er helsesøster Aina D. Kulleseid usikker på om det hun gjør er godt nok.

– Hvordan skal man trygge ungdommene i den situasjonen de er i? I samtale føler jeg at vi klarer å hjelpe mange. Men så er det kanskje mange vi ikke når også, som velger å ikke oppsøke hjelpeapparatet.

– Det har vært slitsomt og tungt å hindre at kompiser skal ta livet sitt, sier kompisgjengen. Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

– Vanskelig å be om hjelp

Kompisene i Kongsberg har fått tilbud om profesjonell hjelp. Men de innrømmer at terskelen er høy for å be om det.

– Da blir man sett på som svak. Det er jo tabu i det norske samfunnet å bli sett på som svak, sier Bror Eskil.

Rundt 40 unge gutter mellom 15–24 år begår selvmord hvert år. Dobbelt så mange gutter som jenter.

Bror Eskil Heiret. Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

Iblant oppstår det situasjoner som i Kongsberg, hvor mange tar sitt eget liv i løpet av en kort periode. Men man vet ikke helt hvorfor. Smitteeffekt kan være en av forklaringene.

Ifølge professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo Lars Mehlum er om lag 5 prosent av alle selvmord blant unge er utløst av smitte.

Gull verdt

Arman, Bror Eskil og Adrien føler de har et ansvar for hvordan andre venner har det, selv om de vet at det er profesjonell hjelp å få.

– Vi går rundt hele tiden og prøver å analysere kompisene om hvem som er i stand til å gjøre dette. Vi har kommet fram til at det er hvem som helst. Vi prøver å kartlegge, men vi er ikke fagpersoner. Vi skjønner ikke helt hva vi driver med.

Men i sorgen og bekymringene har de hverandre å støtte seg på. Og det betyr alt.

– Gutta er gull verdt.