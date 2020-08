Eksperter om Tangen-saken: Det finnes ingen tredje vei

– Stortinget er veldig tydelige, det skal være null interessekonflikt og ferdig med det. Da har Tangen to valg, enten selger han seg ut av Ako, eller avstå fra å ta jobben, sier Karin S. Thorburn, professor i finans ved Norges Handelshøyskole (NHH).

– Det er vanskelig å se en tredje vei. Du kunne tenkt deg å skape en enda tykkere brannmur, men de to hovedpunktene fra Stortinget er av en slik karakter at det er vanskelig å se at Tangen har noe annet valg enn å selge seg ut, sier Guttorm Schjelderup, professor ved NHH og leder for senteret for skatteforskning.

OMDISKUTERT: Ifølge flere eksperter har milliardær og påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen kun to valg etter kravene fra Stortinget. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Nicolai Tangen skal etter planen tiltre som oljefondssjef 1. september.

– Tror han gir opp jobben

Thorburn tror ikke det finnes noen alternativ løsning for å skape nok avstand fra Ako Capital til Tangen.

– Norges Bank har forsøkt å skape fondsstrukturer for å skape avstand, og i en privat virksomhet hadde det nok vært tilfredsstillende. Hadde det fantes en mellomvei, så hadde nok Norges Bank allerede funnet den. Men Stortinget vil eliminere alle former for interessekonflikter og da funker det ikke med et eierskap i Ako.

GIR OPP JOBBEN: Professor i finans Karin Thorburn, tror Tangen kommer til å takke nei til stillingen dersom han må gi opp Ako. Foto: Marit Hommedal/NHH

Hun tror Tangen nå enten selger seg ut og setter pengene i indeksfond, eller sier han at jobben ikke er verdt det.

– Hva tror du han vil gjøre dersom det koker ned til det?

– Min gjetning er at han gir opp jobben. Jeg tror at han føler mye for Ako. Han har bygget opp virksomheten fra grunn av, og det kan hende han vil være involvert der etter stillingen som oljefondssjef, sier Thorburn.

Tre krav fra Stortinget

Fredag ettermiddag varslet sentralbanksjef Øystein Olsen at Norges Banks hovedstyre vil avholde krisemøte mandag for å diskutere Tangen-ansettelsen, etter skjebnemøte med finansministeren.

Møtet fant sted like etter at Stortingets finanskomité presenterte kravene de mener finansministeren må ta med inn i dialogen med Norges Bank

Ny sjef for Oljefondet kan ikke ha et eierskap eller interesser som skaper eller kan fremstå å skape interessekonflikter som er egnet til å svekke tilliten og omdømmet til Norges Bank.

Ny sjef kan ikke ha eierskap eller interesser som svekker eller kan svekke Oljefondets arbeid med skatt og åpenhet.

Dette må bli avklart før tiltredelse av ny sjef i oljefondet.

– Sannsynlig at Tangen må selge seg ut eller trekke seg

– Tangen kan kunne kreve erstatning fra Norges Bank

Professor ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, og spesialist på forvaltningsrett, Hans Petter Graver, er enig i at en tredje vei virker umulig.

– Det er to opplagte løsninger; at han gir slipp på eierskapet i Ako, eller at han takker nei til stillingen. Så er spørsmålet om det finnes en tredje løsning, det mener vel kanskje fortsatt hovedstyret.

– Hva slags handlingsrom har Norges Bank overfor Tangens allerede signerte arbeidskontrakt?

– Norges Bank har en avtale med Tangen, og spørsmålet blir om den situasjonen som nå har oppstått forandrer forutsetningene for avtalen slik at Hovedstyret kan kreve endring av den, sier Graver, og fortsetter:

– Hvis Tangen vil kvitte seg med eierinteressen, er det ikke problem å endre avtalen. Men lovavdelingen antyder jo at det kan være en mulighet å endre avtalen med de nye forutsetningene, selv om Tangen skulle motsette seg det. Det kan være at hovedstyret rett og slett kan si at selv om de har en avtale med Tangen, så har de frihet til å bestemme hvordan private eierinteresser og bankens interesser skal ordnes.

ERSTATNING: Jurist Hans Petter Graver tror at dersom avtalen brytes kan Tangen har rett på erstatning fra Norges Bank. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Graver tror at dersom situasjonen ikke gir hovedstyret rett til å endre avtalen må de bryte den for å oppfylle Stortingets krav.

– Det vil kunne utløse at Tangen kan krever erstatning, men dette er usikker juss. Dersom han sier seg villig til å selge og flytte pengene, kan det også føre til et erstatningskrav for kostnadene det innebærer. Det kan være en mellomløsning.

– Hvor store summer kan Tangen kunne kreve dersom har mener det er avtalebrudd?

– Det er veldig usikkert, så det kan jeg ikke spekulere i.

– Det er klart sentralbanksjefens stilling er svekket

Guttorm Schjelderup, professor, ved Norges Handelshøyskole, mener situasjonen Norges Bank nå står overfor er svært uheldig.

I HARDT VÆR: Sentralbanksjef Øystein Olsen har vært i hardt vær etter at han ansatte Nicolai Tangen. Her på vei inn i møte med finansministeren. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Dette har man håndtert veldig, veldig dårlig. Det som nå kom fra Stortinget er et klart signal til Øystein Olsen om nettopp det. Det er klart at sentralbanken sjefens stilling er svekket, det er det ingen tvil om, sier Schjelderup til NRK.

– Tror du han må gå?

– Dersom han gjør akkurat det Stortinget har bedt ham om, kan han redde stillingen sin. Når det er sagt er det også en merkelig opptreden fra finansministeren. Han ber først om råd fra et privat advokatselskap, for deretter lovavdelingen som han omtaler som de fremste ekspertene. Dette gir heller ikke tillit til finansministeren i prosessen.

Schjelderup synes det er forunderlig at Tangen vil gå gjennom alt av kritikk, mistillit og kravene som stilles.

DÅRLIG HÅNDTERT: Guttorm Schelderup tror Øystein Olsen kan redde stillingen sin dersom har gjør akkurat et Stortinget nå ber om. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Tror du Tangen er villig til å gi slipp på Ako Capital?

– Han har tidligere sagt at han ikke er det, men han har jo også sagt at han er villig til å bryte alle bånd. Men det er tydelig at Stortinget har en annen forventning til hva som ligger i å bryte bånd, enn det han har.