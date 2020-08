En dramatisk politisk dragkamp og sjelden juridisk debatt.

At Norges Bank ansatte mangemilliardær Nicolai Tangen som sjef av oljefondet, har ført politikerne ut i en krevende situasjon de siste ukene.

Et flertall på Stortinget er kritiske til ansettelsen, men det har vært stor uenighet om hvem som skal rydde opp, hva det skal ryddes opp i, og hva slags handlingsrom politikerne egentlig har.

Før nå.

Etter at Stortingets kontrollorgan over den Norske Bank, representantskapet, hadde høring 10. august. Har finanskomiteen sittet bak lukkede dører for å bli enige om hva de mener bør gjøres.

I dag blir det klart at finanskomiteen mener at finansminister Jan Tore Sanner bør.

NRK erfarer at finanskomiteen har kommet frem til at:

Lederen for oljefondet kan ikke ha et eierskap eller interesser som skaper eller kan fremstå å skape interessekonflikter som er egnet til å svekke tilliten og omdømme til Norges Bank, i henhold til bankens egne etiske prinsipper for ansatte.

Leder for oljefondet kan ikke ha eierskap eller interesser som svekker eller kan svekke SPUs arbeid med skatt og åpenhet - Disse forhold må avklares før tiltredelse av ny leder for NBIM.

Det gikk en kule varmt mellom Michael Tetzschner (H) og Hadia Tajik under gårsdagens debatt om håndteringen av Tangen-saken. Du trenger javascript for å se video. Det gikk en kule varmt mellom Michael Tetzschner (H) og Hadia Tajik under gårsdagens debatt om håndteringen av Tangen-saken.

En omstridt ansettelse

Representantskapet, Stortingets vaktbikkje over Norges Bank, har tidligere sagt at de mener arbeidsavtalen Norges Bank har inngått med Tangen, ikke eliminerer potensielle interessekonflikter.

Tangens ansettelsesavtale innebærer blant annet at han fremdeles er eier i hedgefondet AKO Capital. Også etter at han tiltrer som oljefondssjef.

Etter det NRK erfarer kommer finanskomiteen til å si seg enige med representantskapet i at Norges Banks etiske regelverk ikke er ivaretatt slik at Nicolai Tangens kontrakt står nå.

OLJEFONDSSJEF: Millardær og hedgefondforvalter Nicolai Tangen ble i våres ansatt som Norge nye påtroppende oljefondssjef. Foto: Tony Colli / NBIM

Sanner kan gripe inn

For å få svar på spørsmålet om finansministeren kan gripe inn i ansettelsen. Bestilte Finansdepartementet forrige fredag inn en juridisk hastevurdering fra advokatselskapet Arntzen de Besche.

Konklusjonen deres ble den samme som finansdepartementet gjorde i si egen vurdering.

Flere opposisjonsparti og jurister mente imidlertid at det var problematisk at departementet ikke brukte lovavdelingen i justisdepartementet til å komme med en slik vurdering. Arntzen de Besche hjalp nemlig for få måneder siden Nicolai Tangen med arbeidsavtalen med Norges Bank.

KAN GRIPE INN: Fredag formiddag ble det klart at lovavdelingen i Justisdepartementet med finansministeren kan gripe inn i ansettelsen av oljefondssjefen. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Onsdag bestilte Sanner en ny vurdering fra lovavdeling, som i dag slår fast at Sanner antakeligvis kan gi generelle instrukser, også der det gjelder ansettelsesforholdet til Nicolai Tangen som ny sjef i oljefondet.

«Det er derimot tvilsomt om det vil være adgang til å instruere om det konkrete valget om en bestemt person skal ansettes», står det i vurderingen.

Sanner skal møte sentralbanksjef Øystein Olsen kveld for å diskutere dette.

NRK erfarer at finanskomiteen har, etter lovavdelingens vurdering ble klar, brukt tiden på å diskutere hvor tydelig de skal slå fast at den nye oljefondssjefen ikke kan ha eierskap eller interesser som kan gi interessekonflikter.