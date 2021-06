Ekspert: – Har ikke tro på stort smitteutbrudd i sommer

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Mandag utsatte statsminister Boris Johnson videre gjenåpning av England i fire uker, grunnet høy smitte av Delta-varianten i landet.

De siste dagene har Delta-varianten, tidligere kjent som den indiske virusmutasjonen, dukket opp i Tønsberg og Færder kommuner. Tidligere har det også vært et mindre lokalt utbrudd i Trondheim.

Varianten er 60 prosent mer smittsom enn Alfa-varianten, tidligere kalt den britiske virusmutasjonen.

Gunnveig Grødeland mener imidlertid vi ikke trenger å frykte en stor smittebølge med Delta-varianten i sommer.

POSITIV: Immunolog Gunnveig Grødeland sier det er liten sannsynlighet for en tredje smittebølge i Norge i sommer. Samtidig påpeker hun at nordmenn selv er ansvarlige for hvordan smittebildet utvikler seg. Foto: Kristin Ellefsen / Kristin Ellefsen/UiO

– Små lokale utbrudd, slik som det i Trondheim, må man regne med. Men så lenge utbruddene holder seg lokale, er de ikke så farlige. Et nasjonalt utbrudd av Delta-varianten i Norge tror jeg er lite sannsynlig, sier Grødeland.

Hun roser nordmenn for innsatsen under koronapandemien.

– Nordmenn er flinke til å teste seg, holde avstand, bruke munnbind og holde seg i karantene. Det er et viktig utgangspunkt i kampen mot korona, sier immunologen.

Vil trolig dominere

Personlig ser Grødeland frem til sommeren. Hun sier at virus liker seg dårlig i varme og dermed sprer seg saktere på sommerhalvåret.

Samtidig holder hun fast ved faren for en tredje bølge.

– Muligheten er alltid til stede. Norge kan absolutt få en ny smittebølge i sommer. Det kommer an på hvor flinke vi er til å fortsette å følge rådene vi får fra helsemyndighetene. Vi må ikke bli overmodige.

STØRRE RISIKO: Overlege ved FHI Preben Aavitsland sier det er større sannsynlighet for sykehusinnleggelse om man blir smittet med Delta-varianten av koronaviruset. Foto: Tor Erik Schrøder

Overlege i FHI Preben Aavitsland sammenligner situasjonen i Norge med den i Danmark.

– I Danmark har de hatt delta-varianten gående i 2,5 måned uten noe særlig økning i smittetilfeller. Vi tror vi klarer å holde denne varianten under kontroll, sier Aavitsland.

FHI har tidligere uttalt i en rapport at det er trolig Delta-varianten vil bli den dominerende mutanten i løpet av sommeren.

Avdelingsdirektør i FHI Line Vold sa i slutten av mai til NRK hun ikke fryktet den mer smittsomme varianten kom til å true gjenåpningen av landet.

– Vi tror per nå ikke dette vil true gjenåpningen, fordi vi regner med at smitteverntiltakene vi har på plass her, virker godt også på denne variantene. I tillegg har vaksinene god effekt. Men det er noe vi følger tett med på, og må vurdere utviklingen, sa Vold.

Større risiko for innleggelse

Preben Aavitsland har tidligere omtalt Delta-varianten som «fæl».

– Delta-varianten er mer smittsom og gir større risiko for sykehusinnleggelse. Om du kun har fått én vaksinedose, så beskytter ikke vaksinen like godt mot varianten, sier Aavitsland.

Han understreker samtidig at én dose beskytter godt mot alvorlig sykdom.

Til Dagens Medisin har overlegen sagt det er 82 prosent større risiko for sykehusinnleggelse om man blir smittet med Delta-varianten, sammenlignet med Alfa-varianten.

Selv om koronaviruset har mutert flere ganger, har det til nå ikke dukket opp variasjoner vaksinene ikke fungerer mot.

Gunnveig Grødeland er sikker på det vil komme varianter vaksinen ikke fungerer mot, men er likevel ikke særlig bekymret.

– Den dagen variasjonen kommer, vil det være en smal sak å oppdatere vaksinen, sier Grødeland.

I rute til mer gjenåpning

Om alt går etter planen i Norge, skal flere av koronarestriksjonene lempes på den 17. juni.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sa for snaut to uker siden at Norge er i rute til å åpne mer i juni.

Trinn 3 innebærer blant annet:

Skjenkestoppen oppheves

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter med unntak fra 1-metersanbefalingen

Det blir lov med inntil 50 personer på offentlig sted eller i lånte lokaler inne og ute