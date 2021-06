Gladnyhet: Norge i rute til å gjenåpne mer i juni

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

27. mai åpnet regjeringen trinn 2 i gjenåpningsplanen. Sakte, men sikkert, har samfunnet siden vendt tilbake til normalen.

Halvannen uke etter åpningen av trinn 2 kommer helsemyndigetene med nok en gladnyhet:

Smittetrenden etter at de nye lettelsen ble innført betyr at det neste steget i gjenåpningen av Norge, trinn 3, er i rute til å iverksettes om kort tid.

– Sånn som det ser ut nå er det ingen grunn til å tro at vi får noen forsinkelser i den gjenåpningsplanen, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til NRK.

Statsminister Erna Solberg sier trinn 2 foreløpig ser bra ut.

– Det er data, ikke datoer som er avgjørende for den videre gjenåpningen av Norge, men det er lite som per nå truer overgangen fra trinn 2 til trinn 3 i gjenåpningen av Norge, bekrefter hun.

Normale skjenketider

Da regjeringens gjenåpningsplan ble lansert i april, varslet statsministeren at man som hovedregel vil vente i tre uker før neste trinn trer i kraft.

Dersom hovedregelen følges og smittesituasjonen tilsier det, kan de nye lettelsene i trinn 3 iverksettes 17. juni.

Da vil det kunne åpnes for lettelser både i det private og det offentlige rom, blant annet ved å tillate at flere samles.

Det åpnes også for breddeidrett og flere kulturarrangementer.

Skjenketidene vil ifølge planen gå tilbake til det normale. På fotballkamper, konserter og andre arrangementer utendørs åpnes det for minst 2000 tilskuere, hvis alle i publikum sitter i faste, tilviste plasser.

Dersom det blir anledning til å benytte adgangstest og koronasertifikat i gjenåpningen åpnes det for inntil 5000 personer delt i kohorter på inntil 500 hvis alle i publikum sitter i faste plasser og publikumskapasiteten er på over 10.000 plasser.

Men til alle som gleder seg over mulig nye lettelser om kort tid advarer Nakstad om at mye fortsatt er usikkert, selv om det ser lovende ut nå.

– Dette kan jo endre seg. Det er mange ting som er usikkert. Og derfor så venter man med å vurdere det til man ser effekten av gjenåpningstrinn nummer to, sier Nakstad.

Nye virusvarianter

OPTIMIST: Statsminister Erna Solberg legger vekt på at vaksinasjonsgraden går opp og arbeidsledigheten går ned. Foto: Ints Kalnins / Reuters

Fredag kom nyheten om at de planlagte lettelsene i de engelske koronarestriksjoner 21. juni kan bli utsatt i to uker. Dette som følge av kraftig økning i smitten i landet.

Den siste uken har tallet på nye smittetilfeller økt med 75 prosent. Fredag fikk 6.238 personer påvist smitte. Det er det høyeste tallet siden mars, ifølge offisielle tall.

I England er det den indiske Delta-varianten som nå dominerer smittetallene og kan velte gjenåpningsplanen.

Delta-varianten Ekspandér faktaboks Tidligere kjent som den indiske virusvarianten

Påvist første gang i India i desember 2020.

Det er ikke holdepunkter for at den gir mer alvorlig sykdom.

Viruset er blitt den dominerende varianten i England.

I Norge var det p2 27.mai påvist mer enn 40 tilfeller. Kilde: Folkehelseinstituttet

Ved utgangen av mai var det påvist over 40 tilfeller av Delta-varianten i Norge.

Nakstad tror slike muterte virusvarianter først og fremst vil kunne skape problemer lokalt her til lands.

– Det er jo utfordringene knyttet til muterte virusvarianter, som har et større potensial for å spre seg enn de andre variantene, som eventuelt kan skape problemer lokalt i hvert fall, og gjør at noen kommuner kan henge etter den nasjonale gjenåpningen, sier Nakstad.

40 prosent av den voksne befolkningen har fått sin første vaksinedose, og over 25 prosent av den voksne befolkningen er fullvaksinert.

– Vaksinasjonsgraden går opp og arbeidsledigheten går ned, sier Erna Solberg til NRK.

Hun sier det er viktig at folk holder avstand, vasker hendene og holde seg hjemme hvis de er syke for at genåpningen skal fortsette.

– At vi har enkelte lokale utbrudd er som forventet. De må slås ned lokalt og kommunene gjør en god jobb, sier Solberg.

Nye navn på varianter av koronavirus Ekspandér faktaboks Verdens helseorganisasjon har bestemt seg for å endre navnene på bekymringsfulle virusvarianter til greske bokstaver for å unngå stigmatisering av landene de oppsto i. Så langt (02.06.2021) har fire varianter som klassifiseres som bekymringsfulle, fått nye navn: * alfa = Den britiske varianten (B.1.1.7). * beta = Den sørafrikanske varianten (B.1.351) * gamma = Den brasilianske varianten (P.1) * delta = Den indiske varianten (B.1.617.2) I tillegg er seks varianter definert som varianter av interesse, som globale helsemyndigheter også følger med på: * epsilon = Amerikansk variant (B.1425/B.1.429) * zeta = Brasiliansk variant (P.2) * eta = Flere land (B.1.525) * theta = Filipinsk variant (B.1.526) * jota = Amerikansk variant (B.1.526) * kappa = Indisk variant (B.1.617.1) Kilder: Verdens helseorganisasjon , DPA, NTB