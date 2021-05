Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I en ny rapport skriver Folkehelseinstituttet at det er en økt risiko for at den indiske varianten skal spre seg i Norge.

FHI mener nå at det er middels til høy fare for at denne varianten skal spre seg i Norge.

– Det innebærer at vi allerede har en del tilfeller av den i Norge. Siden den er mer smittsom, vil den indiske varianten sannsynligvis innen en måned eller eller to utkonkurrere den britiske varianten, som nå dominerer i Norge, og bli dominerende her, sier Preben Aavitsland, overlege ved FHI.

Mer smittsom

Siden den indiske varianten er mer smittsom, vil utviklingen kreve en enda mer effektiv gjennomføring av smitteverntiltak for å holde epidemien under kontroll, mener Aavitsland.

– Kan det bli nødvendig mer strengere tiltak igjen?

– Nei, jeg tror ikke dette betyr at det må strammes inn, for nå går vaksinasjonsprogrammet fremover. Dermed ligger vi i forkant av viruset og kan sannsynligvis få vaksinert så mange at vi kan holde det under kontroll, sier Aavitsland.

Dette er første gang FHI har vurdert risikoen for spredningen av den indiske varianten i Norge. At man går rett på «middel til høy risiko» gir grunn til noe bekymring over situasjonen.

– Vi er litt bekymret, fordi den sannsynligvis er noe mer smittsom, og dermed sprer seg bedre. Men foreløpig er det ikke noe som tyder på at den indiske varianten gir mer alvorlig sykdom, sier Aavitsland.

Smitte på arbeidsplasser og skoler

Den indiske varianten er blant annet funnet i Norge etter et smitteutbrudd på et karantenehotell i Viken i april/mai, skriver FHI i rapporten.

Ifølge FHI ble det ikke påvist smitte blant reisende, og utbruddet ble håndtert av kommunen.

FHI slår imidlertid fast at den indiske virusvarianten har spredd seg til andre steder i Oslo og Viken etter utbruddet på karantenehotellet.

– Vi vet ennå ikke hvor stort utbruddet er, man holder på med smittesporing og regner med å finne flere tilfeller. Varianten er foreløpig påvist hos 18 personer, men vi forventer å finne den hos opp mot 50 personer etter hvert, sier Aavitsland.

«Siden det har skjedd smitte på arbeidsplasser og skoler, kan det dukke opp flere tilfeller,» skriver FHI i rapporten.

Vaksinerte er blitt smittet

I rapporten skriver FHI at de kjenner vaksinestatusen til 30 av personene som har fått påvist smitte av den indiske varianten i Norge.

«Tre har vært vaksinert med én dose (to av disse er smittet mer enn tre uker etter første dose), mens to ble syke få dager etter andre dose,» skriver FHI.

– Vaksinene beskytter jo ikke 100 prosent, verken mot denne varianten, den engelske eller andre varianter av viruset. Så er det kanskje noe mindre effekt av vaksinene mot den indiske, men likevel god effekt. Effekten på alvorlig forløp skal fortsatt være god, sier Line Vold, avdelingsdirektør i FHI.

Indisk variant har tatt grep i England

I en rapport fra det britiske folkehelseinstituttet anslås det at 75 prosent av all koronasmitte i deler av England nå skyldes den indiske varianten.

Det er en klar indikasjon på at den er mer smittsom enn den britiske virusvarianten, som er den dominerende ellers – også i Norge.

Dette underbygges i rapporten fra Public Health England også ved hvor mange nærkontakter én smittet person smitter videre. Da ser man klart at personer som har vært smittet av den indiske varianten, smitter flere enn dem som har hatt den britiske.