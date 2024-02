Fredag kunngjorde fengselsmyndighetene i Jamal-Nenets, der Navalnyj var fengslet, at den kjente opposisjonspolitikeren hadde mistet livet under en spasertur.

Kreml sa fredag at de ikke har noe informasjon om dødsårsaken, men at dødsfallet undersøkes av fengselsmyndighetene.

Navalnyjs familie har krevd å få liket utlevert. Men undersøkelseskomiteen oppga lørdag at kroppen ikke vil utleveres til familien før etterforskningen er fullført.

Det kom samme dag oppdateringer fra Navalnyj-talsperson Kira Jarmysj på X, der hun beskrev flere motstridende meldinger rundt dødsårsak og hvor liket befant seg.

Navalnyj med deler av teamet sitt i 2017. Fra venstre talsperson Kira Jarmysj. Foto: AP

Novaya Gazeta skrev fredag at en kilde ved fengselsmyndighetene mener liket mest sannsynlig ville sendes til Moskva for obduksjon.

Kan holdes tilbake 30 dager

Lørdag skriver den uavhengige russiske avisen Meduza at etterforskningen undersøkelseskomiteen satte i gang fredag, gjør at myndighetene ikke må utlevere liket til familien før etter 30 dager.

Advokat ved menneskerettighetsorganisasjonen OVD-Info, Eva Levenberg, hevder lørdag til nettstedet Agentstvo at komiteen har igangsatt undersøkelsen for å kunne holde tilbake liket.

– Så lenge undersøkelsen pågår, kan de lovlig holde på liket i 30 dager, sier advokaten.

Rettsmedisiner: Første undersøkelse avgjørende

Arne Stray-Pedersen er rettsmedisiner ved Oslo universitetssykehus. Han understreker at den første rettsmedisinske undersøkelsen er avgjørende.

– Det er den primære undersøkelsen hvor du har mulighet til å finne dødsårsak. I rettsmedisin er det helt avgjørende at du kan ha tillit til dem som gjør undersøkelsene, sier han.

Professor ved avdeling for rettsmedisinske fag ved Universitetet i Oslo, Arne Stray-Pedersen. Her avbildet på Rikshospitalet i 2015. Foto: Berit Roald / NTB

Fra hva han kjenner til, fra eksempler med døde borgere der det ikke er tillit til myndighetene som gjør de første undersøkelsene, så er det vanskelig å gjennomføre en ny undersøkelse.

– Om liket ikke er ødelagt, kan vi bare se om det er bruddskader. Men å oppdage tegn på vold, skader på organer, sykdommer eller forgiftninger, det et veldig vanskelig når det allerede er foretatt en obduksjon, sier han.

– Mister muligheten til uavhengige undersøkelser

Stray-Pedersen sier rettsmedisin er et veldig stort fagfelt i Russland hvor de har utviklet store institusjoner.

– Men som ellers i samfunnet, kan man stille spørsmål ved uavhengigheten. Spørsmålet er om man kan stole på det som blir skrevet, bildene som blir tatt og arbeidet som blir gjort.

Fakta om Aleksej Navalnyj Ekspander/minimer faktaboks Russisk regimekritikar og bloggar (f. 1976) med millionar av følgarar på Twitter og YouTube. Utdanna jurist. Gift og tobarnsfar.

Starta i 2007 ein antikorrupsjonskampanje ved å kjøpa seg inn i statskontrollerte selskap for å kunna stilla kritiske spørsmål på generalforsamlingane.

Har organisert ei rekke demonstrasjonar mot president Vladimir Putin.

Ekskludert frå det liberale partiet Jabloko i 2008, der han hadde vore aktiv sidan 2000, skulda for å skada partiet med sine nasjonalistiske tendensar.

Leiar for det vesle Partija Progressa – Framstegspartiet – sidan opprettinga i 2013.

Fekk 27 prosent av stemmene ved ordførarvalet i Moskva i september 2013.

Har vore arrestert og dømt for underslag og kvitvasking, skuldingar han sjølv hevdar var politisk motivert. Han er også arrestert og dømt for deltaking i ulovlege demonstrasjonar fleire gonger.

Ønska å stilla som presidentkandidat og utfordra Putin i valet i 2018, men kandidaturet blei ikkje godkjent.

20. august 2020 blei han akutt sjuk på eit passasjerfly på veg frå Sibir til Moskva. To dagar seinare blei han evakuert til Berlin etter kraftig vestleg press.

Testar har vist at han blei forgifta med nervegifta novitsjok.

17. januar 2021 blei Navalnyj arrestert då han venda tilbake til Russland.

Han blei i februar 2021 dømt til å sona 2,5 år i ein arbeidsleir for brot på meldeplikta etter ein vilkårsbunde dom frå 2014. Dommen var basert på ein svindelsak Navalnyj avviser som forfalska.

Våren 2021 førte han ein over tre veker lang svoltestreik med krav om betre helsehjelp. Streiken blei avslutta på oppfordring frå legane og etter store støttedemonstrasjonar i Russland.

26. april 2021 bestemte ein domstol i Moskva at Navalnyj si stifting måtte stansa alle aktivitetar medan dei venta på ei rettsleg avgjerd om stiftinga var ekstremistisk.

30. april 2021 dukka Navalnyj-stiftelsen opp på ekstremistlista til Russlands finansielle overvakingsteneste Rosfinmonitoring.

16. februar 2024 melde fengselsmyndigheitene i regionen Jamal-Nenets, der Navalnyj har sete fengsla, at han er død. Dei oppgir at han mista bevisstheita etter ein spasertur og døydde. (Kjelde: NTB, NRK)

Hvis en utenlandsk statsborger dør under mistenkelige omstendigheter i Norge, og personen er fra et land som stiller spørsmål ved uavhengigheten, ville det vært naturlig å invitere personell derfra til å delta, for mest mulig åpenhet, ifølge rettsmedisineren.

– Om levninger blir holdt i 30 dager, mister man muligheten til å gjøre uavhengige undersøkelser. Da er det ikke mulig å etterprøve funnene, sier Stray-Pedersen og legger til:

– Men i mitt fag, om vi får mulighet til å få et lik utlevert etter 30 dager, sier vi ja. Alle mulighetsrom er bedre enn ingenting. Men vi vet også at da er det mye vi ikke har mulighet til å finne.

Avhenger av håndtering

Rettsmedisiner Ida Kathrine Gravensteen ved Oslo universitetssykehus understreker at hva som er mulig å finne ved rettsmedisinsk undersøkelse etter 30 dager vil avhenge av hvordan, og ved hvilken temperatur, liket er oppbevart.

Rettsmedisiner Ida Kathrine Gravensteen avbildet ved en tidligere anledning. Foto: PATRICK DA SILVA SÆTHER / NRK

– Mikrobiologiske prøver for å avdekke eventuell infeksjon blir nok uansett verdiløse. Biokjemiske og toksikologiske prøvesvar blir også mer usikre, sier hun.

– Er det store skader, bør de fortsatt være synlige dersom kroppen ikke er betydelig forråtnet. Men eventuelle diskrete sprøytestikk vil bli vanskeligere å oppdage jo lenger man må vente med å lete etter dem, fortsetter rettsmedisineren.

Også tidligere obduksjon eller annen manipulering påvirker hva som kan avdekkes.

Ja raskere, jo bedre

Lars Uhlin-Hansen er professor i rettsmedisin og patologi ved Norges arktiske universitet, UiT.

Han sier han ikke har fulgt saken om Aleksej Navalnyj, men at det på generelt grunnlag vil være bedre jo raskere man får gjort en regranskning eller reobduksjon etter et dødsfall.

– Det kommer veldig an på hvordan liket blir håndtert. Hvis det ligger kaldt, vil forråtnelsen gå sakte, og da vil man selv etter 30 dager kunne gjøre en rimelig god undersøkelse av organer, sier Uhlin-Hansen.

Professor i rettsmedisin Lars Uhlin-Hansen i 2021. Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

Han mener flere rusmidler og legemidler vil holde seg, men at noen stoffer, som enkelte radioaktive stoffer, forsvinner ganske kjapt.

– Man kan ikke se bort fra at enkelte giftstoffer kan forsvinne i løpet av 30 dager.

I Norge blir en rettsmedisinsk obduksjon gjennomført så raskt som mulig etter at døden har inntruffet, og som regel blir liket frigjort til familien i løpet av noen dager. Uhlin-Hansen sier levningene også i det fleste drapssaker blir frigitt i løpet av en uke, om liket er identifisert.