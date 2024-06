Denne uka har Det russiske forsvarsdepartementet sendt ut en rekke bilder av en øvelse med taktiske atomvåpen.

I den russiske propagandaen blir det sagt at styrkene skal trenes i å frakte raketter og atomladninger ut til stedene der de skal avfyres fra.

Ifølge noen meldinger heter det at stridshodene ikke er ekte, og at de er beregnet på øvelser.

VIL HA OPPMERKSOMHET: Russiske myndigheter har offentliggjort mange bilder av atomøvelsen denne uka. Foto: AP

Først annonserte russiske myndigheter at øvelsen skulle finne sted i den sørlige delen av Russland. Deretter ser den ut til å ha blitt utvidet ganske kraftig, og at styrker fra norskegrensa i nord og helt ned til Svartehavet har deltatt.

Rakettstyrker på land, til sjøs og i lufta skal ha vært med.

Taktiske atomvåpen for forholdsvis små og beregnet på å brukes på slagmarken.

– Trusler for å skremme

Oberstløytnant Palle Ydstebø ved Krigsskolen sier til NRK at det er lite sannsynlig at Russland vil bruke taktiske atomvåpen.

– Russland forsøker å svekke Ukrainas kampkraft med atomtrusler, mener Ydstebø.

HOLDES OFTERE: Dette bildet er fra en russisk atomøvelse tidligere i år. Foto: AP

Han legger til at hensikten er å skremme vestlige land slik at de legger begrensninger på våpnene som blir gitt til Ukraina.

– Jeg tror det er rein propaganda fra russisk side, sier oberstløytnanten.

Han mener at ved bruk av atomvåpen er det ingen som vet hvordan krigen vil utvikle seg videre.

Nato bekymret

Det var president Vladimir Putin som ga ordre om å holde atomøvelsen. Det skjedde etter at USA og andre land lot Ukraina få bruke vestlige raketter mot mål inne i Russland.

TRENING: Raketter som kan skyte ut taktiske atomvåpen blir fraktet på lastebiler til utskytingsstedet. Foto: AP

Tidligere har de vestlige våpnene kun blitt brukt mot russiske mål i områder som Russland har okkupert.

Nato er derimot bekymret for utviklingen.

– Over tid har vi sett en farlig retorikk fra russisk side. Vi har også sett flere atomøvelser fra russisk side, sier Nato-sjef Jens Stoltenberg.

Har ikke tro på forhandlinger

Fra russiske side blir det hevdet at Nato trapper opp krigen i Ukraina ved å la ukrainerne skyte vestlige raketter inn i Russland.

Denne påstanden blir avvist av den norske militæreksperten.

– Jeg vil ikke kalle det en opptrapping. Ukraina har ennå ikke brukt tilsvarende våpen i Russland som Russland bruker i Ukraina, påpeker Ydstebø.

PROPAGANDA: Oberstløytnant Palle Ydstebø ved Krigsskolen mener Russland forsøker å skremme vestlige land ved å øve med atomvåpen. Foto: Gunhild Hjermundrud / Gunhild Hjermundrud



Han mener at ukrainerne nå tar i bruk våpen som kan sette dem på mer like fot med våpen som Russland bruker, og sier at eskaleringen er det russerne som har stått for.

Den norske eksperten forklarer at den russiske offensiven stort sett har stanset opp i Kharkiv-regionen i nordøst, der har Ukraina begynt å gå til motangrep.

Russland fortsetter offensiven i Donetsk og Luhansk fylke. Der pøser de på med artilleri og soldater og klarer å tygge seg sakte framover, men har store tap.

Ydstebø tror ikke partene har blitt klare for forhandlinger.

– Nei, det har en ikke. For begge parter har tro på at de kan avgjøre krigen til sin fordel. Og ingen av dem er så utslitte at de tvinges til forhandlingsbordet.