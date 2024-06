Tidligere israelsk statsminister til NRK: Stans krigen og få gislene ut

Han er tidligere leder av den israelske hæren (IDF), og er en av de mest respekterte offiserene i IDFs historie.

Ehud Barak har også ledet Israel politisk, og har vært både innenriksminister og forsvarsminister.

Nå er han en av de argeste kritikerne til sittende president Benjamin Netanyahu.

NRK møter ham til et lengre intervju i Tel Aviv. Du kan se hele intervjuet nederst i saken.

I denne saken kan du lese hans tanker om:

Den brutale krigen på Gazastripen

Hvordan Israels internasjonale omdømme er ødelagt

Frykten for en storkrig i Midtøsten

Hvorfor han fortsatt støtter et fritt Palestina

Mener Hamas må ødelegges

– For Israel er det tvingende nødvendig å sørge for at Hamas aldri vil styre Gaza og true Israel igjen. Uansett hva det koster, sier Barak til NRK.

– Men til hvilken pris? 60–70 prosent av Gazastripen er delvis eller fullstendig ødelagt, ifølge Verdensbanken.

– Når det gjelder Israels overlevelse vil jeg omtrent si til enhver pris.

– Virkelig?

– Ja, hvis du må beskytte ditt liv og din familie, vil du ikke tenke at det å drepe en av oss her er en for høy pris.

Forsvarer krigen – uansett pris Du trenger javascript for å se video.

​​​

Mener Israel bør forhandle

– Bør Israel forhandle med Hamas?

– Ja. Hvis vi venter i sju måneder til, vil alle de gjenlevende gislene komme hjem i kister.

Barak mener det er uakseptabelt å «ofre dem», både moralsk og politisk – og mener de ble forlatt 7. oktober da Hamas angrep Israel.

– Det er ikke krigsfanger. Det er eldre, unge kvinner, småbarn, sivile og soldater. Det betyr, uheldigvis, at vi må avslutte krigen.

Ehud Barak stilte til et lengre intervju med NRK i Tel Aviv. Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

– Men den israelske regjeringen mener at Hamas vil tjene på at det militæret presset mot dem lettes, at det vil gagne terroristene?

– Jeg mener at de tar feil. Gislenes liv er i større fare nå. Det florerer av slagord, og dette slagordet om at det kun er militær makt som vil redde gislene, er sludder, svarer Barak.

Han er enig i Netanyahus linje om at Hamas må vekk, men mener det kan gjøres senere – etter at man har fått tilbake tilliten fra det internasjonale samfunnet.

– Det viktigste nå bør være å få hjem gislene.

Stopp krigen og hent gislene hjem Du trenger javascript for å se video.

Vil fjerne Netanyahu

Ehud Barak beskriver Netanyahus regjering som både høyreekstrem og rasistisk. Det har splittet Israel, og skadet landets internasjonale omdømme, mener han.

Barak viser til at Netanyahu har gitt mektige posisjoner til ekstreme bosetterledere som Bezalel Smotrich og Itamar Ben-Gvir, som er henholdsvis finansminister og sikkerhetsminister.

Begge har kommet med rasistiske uttalelser, og blant annet tatt til orde for å fordrive palestinere fra Gaza og deretter okkupere området.

Ben-Gvir er i tillegg dømt for hatefulle og rasistiske ytringer mot arabere.

Bezalel Smotrich Finansminister siden 2022 Ansvarlig for sivile saker på Vestbredden Bosetter

Itamar Ben-Gvir Sikkerhetsminister siden 2022 Bosetter



– Dette er den verste regjeringen vi noensinne har hatt. Enkelte ministre er rasistiske, og mener at noen mennesker er mindre verdt enn andre. Det er en uhellig allianse mellom Netanyahu og disse rasistiske og messianske typene, mener Barak.

Benjamin Netanyahu er kontroversiell også i Israel, som demonstrert i Tel Aviv under en demonstrasjon mot myndighetene 8. juni. Foto: Jack Guez / AFP

– Han gir dem noe av det de ønsker. I bytte sikrer de at han kan bli sittende ved makten.

– Hvis Netanyahu er så ille som du beskriver ham for Israel, hvordan har han klart å bli gjenvalgt gang på gang, og bli Israels lengstsittende statsminister?

– Han er en effektiv demagog. Han er ingen lettvekter. Han er kunnskapsrik, og har mye erfaring og historisk forståelse. Han har gradvis klart å skaffe seg støttespillere på høyresiden, svarer Barak.

Han omtaler det hele som en uhellig allianse, og mener den skader Israel.

– Derfor ønsker de fleste liberale demokratene i Israel å velte regjeringen.

Vil velte Netanyahus regjering Du trenger javascript for å se video.

Frykten for storkrig

– Det er mektige krefter i Israel som ønsker å gå til krig mot Hezbollah i Libanon og Iran. Er det grunn til å være bekymret for en storkrig i Midtøsten?

– Jeg tror det er en klar risiko for det innen de neste tre månedene, svarer den tidligere statsministeren.

Han mener Israel risikerer en framtid hvor:

de fortsatt kriger i Gaza

de ender opp i en fullskala krig mot Hezbollah i Libanon i nord

den spente situasjonen med Iran fortsetter

de blir beskutt av houthiene i Jemen og irakiske militser

det er et palestinsk opprør på Vestbredden

– Alt dette kan skje mens vi er isolert internasjonalt. USA har ikke en dråpe med tillit igjen til oss. Så situasjonen er svært alvorlig.

– Hvordan unngår man en slik storkrig?

– Den mest effektive måten er å fjerne denne regjeringen så raskt som mulig.

Troen på tostatsløsningen

Da Barak satt som statsminister fra 1999 til 2001, var han en av de israelske lederne som muligens kom nærmest en avtale om en tostatsløsning.

Har han fortsatt troen på den ideen, 25 år senere?

– Jeg mener det er tvingende nødvendig for begge sider, fastslår Barak.

– Men er det ikke naivt å tro på en tostatsløsning med alt hatet og splittelsen denne krigen har skapt?

– Det er fullstendig umodent å snakke om dette nå. Tiden er ikke riktig. Smerten etter 7. oktober er intens, og blodet bobler fortsatt i Israel. Det er stor frustrasjon, og en følelse av ydmykelse og hevn, som er fullt forståelig.

– Så du støtter fortsatt en tostatsløsning, men ikke akkurat nå?

– Ja, jeg ser ingen andre alternativer. Hvis vi forblir én stat, blir vi enten en ikke-demokratisk eller en ikke-jødisk stat. Vi har ikke råd til noen av de alternativene.