– Kjernen i saken er rett og slett at Putin nå velger å demonstrere at han tar livet av folk som han vil, sier direktør og forsker ved Fridtjof Nansen institutt, Iver B. Neumann, til NRK.

Iver B. Neumann forsker på russisk politikk ved Fridtjof Nansen institutt. Foto: Lars Os / NRK

– Putin trenger det som et ledd i økningen i militariseringen og tilstrammingen av regimet, legger han til.

Talsperson bekrefter dødsfall

Det var fengselsmyndighetene i Jamal-Nenets, der Navalnyj var plassert, som kunngjorde at den kjente opposisjonspolitikeren hadde mistet livet under en spasertur fredag.

Kreml sa fredag at de ikke har noe informasjon om dødsårsaken, og at dødsfallet undersøkes av fengselsmyndighetene.

Dagen før var 47-åringen tilsynelatende i fin form og spøkte og lo via en videooverføring i et rettsmøte.

Lørdag formiddag er Navalnyjs mor og advokat på vei til fengselet. Klokken 11.31 bekrefter en talsperson for Navalnyj at han er død. Hun hevder også han ble drept.

– Aleksej Navalnyj ble drept. Han døde 16. februar klokken 14.17 lokal tid, ifølge den offisielle meldingen til Navalnyjs mor, skriver talsperson Kira Jarmysj på X.

Hun skriver at de krever at kroppen blir utlevert til familien umiddelbart.

Forvirring rundt Navalnys levninger

Litt senere lørdag melder Reuters at en ansatt ved det eneste likhuset i byen ved fangselet hevder de ikke har mottatt Navalnys legeme.

Klokken 12.37 skriver Jarmysj på X at advokaten og Navalnyjs mor har oppsøkt likhust, men at det er stengt. De skal ha blitt forsikret om at det er åpent og at den avdøde befinner seg der.

– Aleksejs kropp er ikke på likhuset, skriver talspersonen.

Hun opplyser t de har fått beskjed om at dødsårsaken ennå ikke er fastslått. Videre skriver hun at myndighetene lyver og prøver å unngå å utlevere legemet.

– Maktdemonstrasjon

– Jeg tror ikke det er tilfeldig at Navalnyj dør nå, en måned før det russiske valget og samme dag som sikkerhetskonferansen i München, sier rådgiver ved Den Norske Helsingforskomité Arve Hansen til NRK.

Arve Hansen i Den norske Helsingforskomiteen. Foto: Den norske Helsingforskomité

– Dette virker som en maktdemonstrasjon der Putin vil komme opposisjonen i forkjøpet, og vise at ingen kan utfordre hans posisjon, sier Hansen.

Det har blitt spekulert om det vil komme flere demonstrasjoner i forkant av presidentvalget om en måned. Dette kan ha vært Putins advarsel, mener rådgiveren.

– Dette er en kalkulert risiko, der en regner med at man har lang nok tid til å slå ned opposisjonen, før alle demonstrasjonene man har fryktet i forkant av valget, sier Hansen.

Mener Putin må ha visst

Men det kan også ha et internasjonalt aspekt. For fredag var mange av verdens ledere samlet i München for å diskutere sikkerhet.

– Her vil Putin vise at han styrer i eget land og at det er myndighetene som har kontroll, sier Hansen, som ikke er i tvil om at Putin må ha visst om eventuelle planer om å ta livet av Navalnyj.

Fakta om Aleksej Navalnyj Ekspander/minimer faktaboks Russisk regimekritikar og bloggar (f. 1976) med millionar av følgarar på Twitter og YouTube. Utdanna jurist. Gift og tobarnsfar.

Starta i 2007 ein antikorrupsjonskampanje ved å kjøpa seg inn i statskontrollerte selskap for å kunna stilla kritiske spørsmål på generalforsamlingane.

Har organisert ei rekke demonstrasjonar mot president Vladimir Putin.

Ekskludert frå det liberale partiet Jabloko i 2008, der han hadde vore aktiv sidan 2000, skulda for å skada partiet med sine nasjonalistiske tendensar.

Leiar for det vesle Partija Progressa – Framstegspartiet – sidan opprettinga i 2013.

Fekk 27 prosent av stemmene ved ordførarvalet i Moskva i september 2013.

Har vore arrestert og dømt for underslag og kvitvasking, skuldingar han sjølv hevdar var politisk motivert. Han er også arrestert og dømt for deltaking i ulovlege demonstrasjonar fleire gonger.

Ønska å stilla som presidentkandidat og utfordra Putin i valet i 2018, men kandidaturet blei ikkje godkjent.

20. august 2020 blei han akutt sjuk på eit passasjerfly på veg frå Sibir til Moskva. To dagar seinare blei han evakuert til Berlin etter kraftig vestleg press.

Testar har vist at han blei forgifta med nervegifta novitsjok.

17. januar 2021 blei Navalnyj arrestert då han venda tilbake til Russland.

Han blei i februar 2021 dømt til å sona 2,5 år i ein arbeidsleir for brot på meldeplikta etter ein vilkårsbunde dom frå 2014. Dommen var basert på ein svindelsak Navalnyj avviser som forfalska.

Våren 2021 førte han ein over tre veker lang svoltestreik med krav om betre helsehjelp. Streiken blei avslutta på oppfordring frå legane og etter store støttedemonstrasjonar i Russland.

26. april 2021 bestemte ein domstol i Moskva at Navalnyj si stifting måtte stansa alle aktivitetar medan dei venta på ei rettsleg avgjerd om stiftinga var ekstremistisk.

30. april 2021 dukka Navalnyj-stiftelsen opp på ekstremistlista til Russlands finansielle overvakingsteneste Rosfinmonitoring.

16. februar 2024 melde fengselsmyndigheitene i regionen Jamal-Nenets, der Navalnyj har sete fengsla, at han er død. Dei oppgir at han mista bevisstheita etter ein spasertur og døydde. (Kjelde: NTB, NRK)

– Navalnyj har vært beskyttet i fengslet lenge, fordi han er en høyprofilert politisk fange. Så hvis han skulle drepes, må det ha kommet helt fra toppen. Det er vanskelig for meg å se at noen tar livet av Putins aller største kritiker og Russlands mest kjente opposisjonspolitiker uten at han selv har visst om det, sier Hansen.

Kan ha vært for å stoppe antikrigs-vind

Utenriksredaktør i Sky News, Dominic Waghorn, skriver lørdag at Putin-utfordrer og krigsmotstander Boris Nadezjdin kan ha gitt Putin en støkk, selv om han ikke får stille mot Putin i presidentvalget 17. mars.

Putin-motstander Boris Nadezjdin på pressekonferanse 8. februar, etter at det ble klart at han ikke fikk stille som Putins motkandidat i det kommende presidentvalget. Foto: Maxim Shemetov / Reuters

Nadezjdin skal ha gjort det bra på målinger, men forrige uke ble det klart at Putin kun får tre motkandidater, som alle støtter krigen i Ukraina.

Nadezjdin fikk nei fra den sentrale valgkomiteen med begrunnelse at det skal ha stått avdøde personer på underskriftslisten som støttet kandidaturet.

Før det, med støtte fra den fengslede britisk-russiske skribenten Vladimir Kara-Murza, gjorde kampanjen det sterkt.

Waghorn skriver at selv om Nadezjdin aldri ville vunnet i det Kreml-kontrollerte valget, viste populariteten hans en strømning i samfunnet som Putin vil ha vært ivrig etter å stoppe.

– Det kan også ha vært grunnen til at noen vil hevde han bestilte Navalnyjs død nå: Å stilne en veldig mye mer karismatisk motstander og kritiker av hans krig i Ukraina, før antikrigsånden fikk samlet mer styrke, skriver utenriksredaktøren.

– Overraskende

Førsteamanuensis og Russland-forsker ved Universitetet i Oslo, Helge Blakkisrud, synes dødsmeldingen kommer noe overraskende.

– For det er jo ikke noe spenningsmoment knyttet til hvem som skal vinne. Kreml har alltid vært veldig påpasselig med å ikke tillate noe som kan skape uro i rekkene som kan gå ut over Putin i oppkjøringen til valg.

Helge Blakkisrud er Russland-forsker ved Universitetet i Oslo og NUPI. Foto: Olaf Christensen / Universitetet i Oslo

– Så selv om den politiske opposisjonen i Russland ligger med brukket rygg, organisasjonen til Navalnyj er oppløst og alternative ledere, dem som eventuelt kunne frontet en protest, befinner seg i all hovedsak i eksil eller fengsel, synes jeg det er rart det kommer så tett på valget, sier Blakkisrud.

Gjør det fordi de kan gjøre det

Han er enig med Waghorn i at Nadezjdins kampanje avdekket at det fortsatt var mulig å mobilisere i Russland.

– At all motstand ikke var nedkjempet, viste de lange køene utenfor valgkampkontorene hans i Russland, der folk sto i timevis for gi de nødvendige underskriftene. Men det var likevel ikke nødvendig å ta livet av Navalnyj. Han representerte ingen trussel inn mot dette valget.

Aleksej Navalnyj på et politisk arrangement i Moskva i oktober 2013. Foto: Maxim Shemetov / Reuters

Blakkisrud mener det hadde vært mer logisk om dødsfallet skjedde etter at Putin var valgt for en ny seksårsperiode. Samtidig påpeker han at det også kan sees fra en annen side:

– Alternativet er at Putin og Kreml mener de har så full kontroll, at selv om det rasjonelt sett ikke ser ut som et rasjonelt trekk, så gjør de det likevel, for å demonstrere at de kan gjøre det.

Demonstranter pågrepet

Fredag ble flere enn 100 personer pågrepet rundt om i Russland i forbindelse med minnedemonstrasjoner til ære for Navalnyj, ifølge den uavhengige gruppen OVD som overvåker pågripelser av opposisjonelle i Russland.

Aleksejs kone, Julia Navalnaja, på en pressekonferanse i München fredag. Foto: Kai Pfaffenbach / AP

Aleksejs kone, Julia Navalnaja, befinner seg for tiden i Tyskland der hun deltar på sikkerhetskonferansen i München. Hun deltok på en pressekonferanse fredag, og sa mannen ville ha ønsket at hun sto der.

– Hvis dette er sant, vil jeg si til Putin og vennene hans at dette ikke vil gå ustraffet hen, sa hun, og ba om støtte fra det internasjonale samfunnet til å kjempe mot de russiske myndighetene.

Flere statsledere, deriblant den amerikanske presidenten Joe Biden og Tysklands forbundskansler Olaf Scholz, la fredag skylden på Putin og Kreml, om meldingen om dødsfallet skulle vise seg å være sann.