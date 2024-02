Kvifor døyr fiendane til Putin?

Hen som våger å vise misnøye overfor den russiske staten, risikerer både drap, forgifting, livstid i fengsel og ein mistenkeleg død.

– Før hadde styret demokratiske innslag. I dag er det umogleg å drive noko form for opposisjonell politisk verksemd, seier Russland-forskar Helge Blakkisrud ved Universitetet i Oslo.

Han skildrar eit ytringsklima som gradvis har blitt trongare, og som har blitt ytterlegare avgrensa etter den russiske invasjonen av Ukraina i februar 2022.

Russlands president Vladimir Putin heidrar alle som krigar for Russland, og deler jamleg ut både prisar og medaljar. Antikrigsretorikk blir derimot slått hardt ned på. Foto: Valeriy Sharifulin/Sputnik / Reuters

Risikerer livstid i fengsel

Dei to siste åra har Kreml innført fleire lover med formål å innskrenke ytringsfridomen, særleg overfor den russiske krigføringa i Ukraina.

Mange av lovene har vage tekstar og er opne for både tolking og misbruk.

Ein kan mellom anna få livstid i fengsel for «sabotasje» og 15 års fengsel for å spreie «feil informasjon» om krigen i Ukraina.

Seinast i januar godkjente underhuset i parlamentet eit lovforslag om at staten kan krevje både eigedom og verdiar frå «krigsmotstandardar».

Statsminister Jonas Gahr Støre seier til Helgemorgon at drapet på opposisjonspolitikaren Aleksej Navalnyj denne veka føyer seg i rekka av drap på politiske motstandarar.

– Putin har jo ein linje der han tek livet av motstandarane sine. Navalnyj er ikkje den fyrste. Det er uttrykk for ein kultur og eit politisk regime der dei som står i vegen blir rydda av banen, truga eller i verste fall drepne, seier Støre.

Her er skjebnane til fem av dei som har kritisert den russiske staten under Putins styre.

Anna Politkovskaja

Journalisten Anna Politkovskaja var uredd i sitt arbeid. Ho var kjent for å kritisere både russiske styresmakter, og særleg russiske soldatars krigføring og overgrep i utbrytarrepublikken Tsjetsjenia.

Anna Politkovskaja fekk fleire prisar for sitt arbeid med menneskerettar. Foto: STAN HONDA / Afp

I 2001 flytta ho til Austerrike på grunn av drapstrugslar, men reiste tilbake etter kort tid.

Fem år seinare blei ho skoten og drepen i Moskva, heime i blokka ho budde i.

Seks personar, tilsynelatande leigemordarar, blei dømde for drapet. Ingen av dei har tilstått kven som bestilte attentatet.

Politskovskaja var tilknytt den uavhengige avisa Novaja Gazeta.

Seks journalistar i avisa har blitt drepne sidan 2000.

Tidlegare sjefredaktør i Novaja Gazeta, Dmitrij Muratov, og menneskerettsforkjempar Oleg Orlov i retten i desember, tiltalte for å diskreditere Russlands væpna styrkar. Foto: Tatyana Makeyeva / Reuters

I 2021 fekk tidlegare sjefredaktør Dmitrij Muratov Nobels fredspris for hans arbeid for ytringsfridom og faktabasert journalistikk.

I fjor trekte han seg som sjefredaktør, etter å ha blitt erklært ein «utanlandsk agent» av den russiske staten, i likskap med andre opposisjonelle.

Stemplinga kjem som følge av at Muratov skal ha bidratt til «negative haldningar» om Russland.

Boris Nemtsov

I 2011 var det fleire store demonstrasjonar over heile Russland. Etter presidentvalet som sikra Putin fire nye år som president, gjekk titusenvis ut i gatene og protesterte mot visstnok valfusk.

Boris Nemtsov og Aleksej Navalnyj avbilda i 2015. Foto: Misha Japaridze / AP

På dette tidspunktet hadde Putin vore president i to periodar, frå 2000 til 2008, etterfølgt av ein periode som statsminister, frå 2008 til 2012.

Talsperson for Putin, Dmitrij Peskov, sa at presidenten vil lytte til motstandardane, og at han respekterer synspunkta deira.

Men dette skulle vise seg å vere starten på eit stadig meir autoritært styre.

Boris Nemtsov var ein av dei tydelegaste og mest kjende kritikarane av Putin, og ein av initiativtakarane til internettkampanjen «Putin må gå».

Nemtsov meinte at Putin drog landet i ei udemokratisk retning, og stod opp for meir liberale verdiar.

Titusenvis møtte fram få Boris Nemtsov blei gravlagd. Han blei gravlagd på same gravplass som Anna Politkovskaja. Foto: Pavel Golovkin / AP

I 2015 blei han skoten og drepen på open gate i Moskva, i nærleiken av Kreml.

Titusenvis gjekk ut i gatene og la ned blomar og bar plakatar der det mellom anna stod «Eg er ikkje redd».

Ein tsjetsjensk mann blei i 2018 skulda for drapet. Retten meinte at han og fire andre skal ha fått over 2 millionar kroner for å utføre det.

Men ein rapport frå gravenettverket Bellingcat viser at Nemtsov skal ha blitt skugga av ein russisk agent i eit år i forkant av drapet. Agenten skal ha vore tilknytt FSB, den russiske sikkerheitstenesta.

Nikolaj Glusjkov

Det er ikkje berre opposisjonspolitikarar som står i fare for å leve korte liv. Også styrtrike oligarkar som har kome skeivt ut med Kreml, har blitt funne døde dei siste åra.

Nikolaj Glusjkov var mellom anna visedirektør for Aeroflot. Russiske styresmakter skulda han i 2000 for underslag av over 8 mrd. kroner. Foto: Pavel Smertin/Kommersant Photo / AP

I løpet av tre månadar i 2022 kopla CNN fem sjølvdrap blant russiske oligarkar til kvarandre. Fire av dei var tilknytt det statleg eigde energiselskapet Gazpro

Men denne trenden er ikkje ny.

Forretningsmannen Nikolaj Glusjkov blei dømd for bedrageri i år 2000, som raskt gjorde han til ein fiende av Putin. Glusjkov flytta til Storbritannia, der han fekk politisk asyl.

I 2018 blei han funnen død i sin eigen heim i London. Han skal ha hatt eit halsband rundt halsen og lege nær ein trappestige.

Men ifølge obduksjonsrapporten skal det ha vore fleire teikn til at han blei drepen.

Det var dottera, Natalia Glusjkova, som fann han. Ho karakteriserte scena som møtte ho for «ei billig oppsetting av eit sjølvdrap».

Sergej Skripal

Tidlegare agent i den russiske etterretningstenesta GRU og spion for britiske M16, Sergej Skripal, lever den dag i dag.

Sergej Skripal avbilda under ei høyring i rettssaka mot han i Moskva i 2006. Foto: YURI SENATOROV / AFP

I 2006 blei dobbelagenten dømd for landsforræderi. Fire år seinare blei han utlevert til Storbritannia i samband med ei større spionutveksling.

Her blei han og dottera hans Julia Skripal forgifta med den sovjet-utvikla nervegifta Novitsjok i 2018.

Novitsjok er den same gifta som opposisjonspolitikar Aleksej Navalnyj blei forgifta med i 2020.

Skripal og dottera blei funne bevisstlause på eit kjøpesenter i Salisbury, men overlevde angrepet. Den første politimannen som kom til staden, skal også ha blitt sjuk.

Dåverande utanriksminister, Boris Johnson, meinte Putin gav ordren.

Britisk politi konkluderte med at agentar i den russiske etterretningstenesta, som Skipral sjølv var agent for, stod bak angrepet.

I dag skal Skripal og dottera bu i New Zealand under nye namn, ifølge det britiske nyheitsbyrået The Times.

Ravil Maganov

Styreformann i oljegiganten Lukoil, Ravil Maganov, kritiserte Russlands krigføring i Ukraina. Nokre månader seinare fall han ut av eit vindauge i sjette etasje på eit sjukehus i Moskva, der han skal ha blitt innlagt for hjarteinfarkt.

Vladimir Putin og Ravil Maganov ilag i 2019. Maganov var styreformann i Russlands største oljeselskap, Lukoil. Foto: Mikhail Klimentyev/Sputnik / AFP

Det statlege nyheitsbyrået Tass meldte døden som sjølvdrap, og hevdar at Maganov gjekk på antidepressiva.

Overvakingskameraet på området skal ha blitt reparerte denne dagen, og dermed finst det ingen videobevis av kva som skjedde.

Men spekulasjonane lét ikkje vente på seg. Maganov var nemleg ein av dei som tidleg gjekk ut og bad om ei våpenkvile i krigen mot Ukraina.