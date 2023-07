Matvareprisene har økt med 13,7 prosent sammenlignet med samme tid i fjor. På bare én måned, fra mai til juni, har prisene på matvarer økt med 2,5 prosent.

Det viser den nyeste konsumprisindeksen (KPI) fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

En prissjekk NRK har gjort, viser at Nortura, bondens eget selskap, har økt prisene på egg med 9 prosent det siste året.

Høyere utgifter

Samtidig har Kiwi skrudd opp prisen med 77 prosent på egen merkevare.

Medium/large egg fra Eldorado har økt fra 1,83 kroner per egg til 3,24 kroner per egg fra juni 2022 til juni 2023.

Small/medium egg fra First Price har økt fra 2,08 kroner per egg til 2,63 kroner per egg i samme periode. Det er en økning på 26 prosent.

– Nei, det er galskap. Vi ser ikke noe til den økningen. Ingenting.

Det sier Bernt Bjørnstad. Han driver en gård på Brøttum i Innlandet, hvor han har rundt 7500 høner.

Han forklarer at det også har blitt dyrere å drive gård, og peker spesielt på kraftfôrprisene, som han sier har økt med over 40 prosent de siste to årene.

– Prisen på egg har riktignok gått opp i den perioden, men det har ikke engang dekket de økte kostnadene i samme periode. Lønnsvekst har vi ikke hatt. Vi har hatt lønnsnedgang fra 2019 til 2023. Det henger jo ikke på greip med resten av samfunnet, legger Bjørnstad til.

Det har blitt dyrere å drive gård de siste årene, forteller eggprodusent Bernt Bjørnstad. Foto: Arne Sørenes / NRK

– Hårreisende

SSB skriver i pressemeldingen mandag at den generelle prisveksten fortsetter å ligge på et høyt nivå

– For å sette det litt i perspektiv. Norges Bank har et inflasjonsmål på 2 prosent som et årsgjennomsnitt. Og matvareprisene har økt over 2,2 prosent på en måned, og det kommer på toppen av all den økningen man har hatt fra før, sier sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsholt Hov.

Bjørnstad sier at det kan være krevende at eggsalget skal dekke opp for alle utgiftene på gården. Selv jobber han fulltid ved siden av, for å ha råd til å betale regningene.

– Jeg synes det er hårreisende. Men det er ikke et nytt fenomen dette her. Det er sånn i de fleste segmenter i landbruket, dessverre. Det er noen som tjener seg veldig rike på dette her, og det er ikke bonden.

Selger med tap

Kommunikasjonssjef i Kiwi, Nora Mile Helgesen, sier til NRK at hun har forståelse for at det oppleves som et veldig stort prishopp, men forklarer at både Eldorado og First Price-egg har blitt solgt med store tap i en lang periode, og at de derfor har sett seg nødt til å sette opp prisen.

Kommunikasjonssjef i Kiwi, Nora Mile Helgesen, sier at Kiwi selger egg med stort tap, og at de derfor ble nødt til å sette opp prisene. Foto: Camilla Alexandra Lie / NRK

Grunnen er blant annet for å unngå å måtte sette opp prisen på andre varer.

– Vi har forståelse for at bøndene ønsker å få betalt det de har behov for og ønsker, og det skal de få. Det er ikke noe Kiwi bestemmer. Bonden får betalt det vi har avtalt, og det er vi som tar kostnaden med å selge varen med store tap, sier Helgesen.

Hun legger til at prisen bonden får betalt, ikke nødvendigvis er det samme Kiwi betaler i innkjøpspris.

– Vi kan jo si at vi ikke har økt marginene. Vi tjener mindre enn det vi har gjort før, og selger fortsatt mange egg med tap.