Egg knuses på kjøkkenbenken til Thomas Andersen i Tønsberg. Men omeletten han pleier å steke av Eldrorado gårdsegg smaker ikke like godt etter forrige handletur på Kiwi.

– Jeg synes det var noe annerledes da. Pakken var mindre. Jeg kjøpte den nå likevel, fordi det var pakken jeg skulle ha, sier han.

Da han kom hjem gikk han gjennom kvitteringen fra uken før. Prisen for eggene hadde økt, og kartongen var krympet fra 18 til 12 egg.

– Da følte jeg meg rett og slett både lurt, og så litt ergerlig og småforbanna egentlig. Det er ikke ofte jeg tyr til sosiale medier, men da postet jeg på Facebook og spurte hva slags krympflasjon er dette her, forteller han.

Slik har pakken med Kiwis egne Eldorado-egg krympet. Foto: William Jobling / NRK

Trikset opp prisen med 74 prosent

Kiwi har større kontroll over prisen på Eldorado-eggene enn andre varer, fordi merkevaren er deres egen.

Så hvor mye har egentlig Kiwi økt prisen på eggene?

NRKs priskartlegging viser at én av Norges største dagligvarekjeder har gjennomført et voldsomt prishopp på få måneder:

I juni kostet 18 Eldorado gårdsegg 32,90 kroner.

1. juli økte prisen til 37,40 kroner.

I september økte prisen igjen til 37,90. Men nå hadde også pakken krympet til 12 egg.

Per egg har altså prisen økt fra 1 krone og 82 øre til 3 kroner og 16 øre. Det utgjør et prishopp på 74 prosent.

Kunder har grunn til å føle seg litt lurt over Kiwis pristriksing, mener økonomiprofessor Tor Wallin Andreassen ved Norges Handelshøyskole:

– De bruker et fenomen som kaller «knapt merkbar forskjell»-fenomenet fra psykologien. Og det handler nettopp om at kunden ikke skal merke det. Altså at man har gjort sjokoladen litt mindre, emballasjen litt tynnere eller antall tørk på en tolvte rull litt færre, sier han.

Det finnes flere eksempler på «knapt merkbar forskjell»-fenomenet også i utlandet. I USA slanket Kleenex boksene fra å inneholde 65 til 60 lommetørkle i sommer. Foto: JUSTIN SULLIVAN / AFP

Målet er å tjene mer penger på varene som selges, uten å informere kundene om at varen i praksis er blitt dyrere.

– For bedriftene som selger tonnevis av det ene og andre, er dette store penger for de som de sparer fordi de kan levere mindre til den samme prisen, sier Andreassen.

Kiwi byttet også om kartonger

Men Kiwi har en annen, og kanskje enda mer komplisert forklaring av hva som er årsaken til krympingen:

Kiwis eget varemerke Eldorado med 18 egg kostet mindre per egg enn pakken fra et annet eget varemerke, First Price-kartongene på 12 egg.

– Vi har tradisjon for å selge First Price i våre største forpakninger med egg, og har jobbet for å få First Price i 18 pakning med egg. Da vi fikk det, valgte vi å endre pakken med gårdsegg fra Eldorado til 12 pakning, sier kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin.

Kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi. Foto: Kiwi

Kiwi har altså gått fra å selge 12 små egg under First Price-varemerket og 18 mellomstore til store egg under Eldorado-varemerket, til å bytte om kartongene og innholdet.

De har gått fra å selge to pakker med egg billig, til å skru opp den ene atskillig i pris, mens eggene fra First Price har økt mindre i pris.

Hvis vi ser bort fra at First Price-eggene er mindre, koster de billigste Kiwi-eggene nå 2,08 kroner per stykk mot 1,82 kroner i juni.

– Gårdsegg fra Eldorado hadde en kunstig lav pris. Det ble solgt med betydelig tap, og det er ikke bærekraftig over tid.

– Dere pleier å si at Kiwi aldri gir seg på pris, men her ga dere vel opp eggene?

– Vi har fortsatt de billigste eggene, både på Eldorado-størrelsen og på de billigste eggene fra First Price, sier hun og sikter til konkurrentenes prising, som er tilnærmet lik.

– Men ikke i forhold til hva eggene kostet?

– Det var en kunstig lav pris over en lang periode, og det er ikke bærekraftig å selge med tap over tid.

Andersen er ikke imponert over Kiwis forklaring, som han også fikk servert på Facebook.

– Både Eldorado egg og First Price egg er Norgesgruppens egne produkter. Jeg synes dette bare blir bortforklaringer, sier Andersen.

– Villeder kunder

Prisene for mat øker i det raskeste tempoet på nær 40 år, ifølge SSB. Flere kunder er blitt prisbevisste, og går for de billigste varemerkene, ifølge Kiwi.

Likevel er Andersen i Tønsberg én av få som har klaget på eggene, ifølge Kiwi. Og det er også meningen fra bedriftens side, ifølge NHH-professor Andreassen.

Han mener kundene settes ute av stand til å forstå hva som foregår når prisene ofte svinger på ulike måter: Kunden skal bli forvirret over hva en vare koster, slik at prisene i snitt kan settes høyere uten å utløse en kundestorm.

– Når både emballasjen endrer seg, innholdet endrer seg, prisene endrer seg, da er det kaotisk og vanskelig å holde oversikt. Jeg vil derfor si at man bevisst villeder kundene for å velge noe som er godt for bedriften, men ikke godt for kundene, sier Andreassen.

Økonomiprofessor Tor Wallin Andreassen har fulgt med på dagligvaremarkedet som forsker, og kjenner raskt igjen eggeeksperimentet til Kiwi fra økonomisk teori. Foto: CHRISTIAN LURA / NRK

Arvin er uenig i at Kiwi bruker triksene fra lærebøkene i økonomi for å tjene mer penger.

– Alle produkter er merket i hylla både med kilopris, enhetspris og det kommer tydelig fram på pakken, sier hun.

– Har dere forsøkt å forvirre kundene om hva varene skal koste for å sette i snitt en høyere pris?

– Nei, på ingen måte. Vi lever av fornøyde kunder og ønsker full åpenhet om våre priser. Vi er stolte av våre priser, sier hun.

Norge bobler over av egg

De siste årene har leverandørene til Kiwi skrudd opp prisene på egg langt mindre enn andre varer. Norge sliter nemlig med heftig overproduksjon.

I år kan 500-600.000 kilo med egg gå til dyrefôr fordi produksjonen er høyere enn hva nordmenn får i seg, opplyser Nortura totalmarked til NRK.

– Når jeg får høre det i tillegg, synes jeg det er krise. Vi burde heller gjort noe for å bli kvitt eggene og få folk til å spise dem, sier Andersen, som selv spiser mye egg.

Flere bønder har fått høner, og nordmenn klarer ikke å spise like mye egg som hønene legger. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Hvorfor Kiwi ikke lot prisen være for å gi drahjelp til bøndene, forklarer Arvin slik:

– Nå tar dere utgangspunkt i en vare som har gått opp, og den hadde kunstig lav pris. Hvis man ser totalt på hele varekategorien med egg hos Kiwi har prisene gått ned med 5,7 prosent hittil i år, sammenlignet med samme periode i fjor, sier hun.