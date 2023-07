Tabell med matvarepriser lenger ned i saken.

Prisene steg 0,6 prosent fra mai til juni 2023, og var i juni 6,4 prosent høyere enn for ett år siden.

– Det var igjen mye sterkere enn forventet, sier sjeføkonom i Handelsbanken Marius Gonsholt Hov.

SSB skriver i en pressemelding at prisveksten fortsetter å ligge på et høyt nivå. De siste fem månedene har de målt en prisvekst på rundt 6,5 prosent sammenlignet med fjoråret.

Konsumprisindeksen er et mål på hvordan prisene i samfunnet stiger. Tallene publiseres av Statistisk sentralbyrå (SSB) hver måned.

Konsumprisindeks (KPI) Ekspander/minimer faktaboks Viser hvordan prisene på de varene og tjenestene som private husholdninger etterspør, endrer seg. Altså viser KPI endringer i konsumprisene på varer og tjenester. Konsumprisindeksen blir vanligvis sammenlignet med konsumet året før. De varene og tjenestene som stod for den største delen av husholdningsbudsjettet får størst verdi. KPI blir ofte brukt som et mål på inflasjon. Det er Statistisk sentralbyrå som regner ut konsumprisindeksen.

21. juni hevet Norges Bank styringsrenta med 0.5 prosent. I august 2021 var renta på 0 prosent. Siden da har den blitt hevet til 3.75 poeng. Den neste rentehevingen er ventet i august.

Matvareprisene øker

Fra mai til juni økte prisene på matvarer med 2,5 prosent. På et år har matvareprisene økt med 13,7 prosent viser tall fra SSB.

– Det er uvanlig at matprisene øker så mye i juni måned. Dette fører til at tolvmånedersveksten for prisene på matvarer økte i juni fra et allerede høyt nivå i mai, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB.

Prisene på frukt og grønnsaker er det som i hovedsak trekker indeksen for mat opp.

Økte importpriser på frukt og grønt gjør at indeksen på matvareprisene stiger. Foto: Olav-Johan Hemminghyth

Matvareprisindeksen steg med 2,5 prosent på en måned. Et er en ekstrem sterk prisvekt ifølge sjeføkonom i Handelsbanken Marius Gonsholt Hov.

– For å sette det litt i perspektiv. Norges Bank har et inflasjonsmål på 2 prosent som et årsgjennomsnitt. Og matvareprisene har økt over 2,2 prosent på en måned, og det kommer på toppen av all den økningen man har hatt fra før.

Videre sier Hov at årsveksten på matvarer er på nesten 14 prosent.

Kristiansen sier at noe av oppgangen i juni skyldes en svekket kronekors.

– Prisene på importerte jordbruksvarer steg klart mer enn norske jordbruksvarer den siste måneden.

Prisen på norske jordbruksvarer steg med 1,6 prosent, mens importerte jordbruksvarer hadde en prisøkning på 6,5 prosent.