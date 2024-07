Mexicanske narkobaroner pågrepet på flyplass i Texas

Det var nyhetsbyrået Reuters som først meldte at de to mexicanerne var i varetekt.

De to mexicanerne skal ha ankommet USA i privatfly.

De ble pågrepet El Paso i Texas, sammen med to andre som også skal ha ledende posisjoner i det beryktede kartellet.

Det opplyser det amerikanske justisdepartementet, som bekrefter pågripelsen.

Departementet betegner Sinaloa-kartellet som et av de mest voldelige og mektige narkosmuglingsnettverkene i verden.

– Begge står overfor flere anklager om å lede kartellets kriminelle virksomhet, inkludert produksjon av dødelig fentanyl og å drive med narkotikasmugling, uttaler USAs justisminister Merrick Garland.

Dette skal være privatflyet som Ismael "El Mayo" Zambada og Joaquin Guzman Lopez kom med til USA. Flyet ble avbildet på en flyplass i Santa Teresa, New Mexico. Foto: Jose Luis Gonzalez / Reuters

El Chapo fengslet på livstid

Ismael «El Mayo» Zambada stiftet Sinaloa-kartellet sammen med Joaquin «El Chapo» Guzman.

I 25 år styrte de kartellet sammen, inntil Guzman ble arrestert av mexicansk politi.

Guzman sitter fengslet på livstid i USA, etter at han mot sin vilje ble utlevert fra Mexico i 2017.

Narkotoppen holdes i et høysikkerhetsfengsel, etter at han to ganger klarte å rømme fra fengsler i hjemlandet.

Etter utleveringen ble El Chapos del av det kriminelle nettverket overtatt av de fire sønnene hans, kjent som Los Chapitos, eller «små chapoer».

Chapo-sønnene og Ismael «El Mayo» Zambada skal ha hatt et trøblete forhold.

Ovidio Guzman i det han blir arrestert av mexicansk politi 17. oktober 2019. Foto: HO / AFP

Joaquín Guzmán López, sønnen av Joaquín Guzmán, skal nå være arrestert. Foto: AP

I september i fjor ble en av sønnene, Ovidio Guzman Lopez (33), utlevert fra Mexico til USA, etter å ha blitt arrestert av mexicansk politi åtte måneder tidligere.

Nå er altså broren Joaquin pågrepet.

Farens siste kone, Emma Coronel Aispuro (35), ble arrestert i USA for noen år siden og soner en dom for narkosmugling og hvitvasking av penger.

Foto: Drew Angerer / AFP

Dommen på tre år ble såpass mild ettersom retten la vekt på at hun bare var en tenåring da hun giftet seg med narkobaronen, erkjente skyld og samarbeidet etter pågripelsen.

Voldelig og mektig

Det ble først meldt at Ismael «El Mayo» Zambada var i det amerikanske politiets varetekt.

Bildet av Ismael “El Mayo” Zambad, en av lederne av Sinaloa-kartellet, som amerikansk politi i sin tid sendte ut. Foto: AP

DEA, den føderale politienheten som bekjemper narkotikakriminalitet, hadde utlovet en dusør på opptil 15 millioner dollar – rundt 165 millioner norske kroner – for informasjon som kunne føre til at Zambada ble pågrepet.

I februar tok USAs føderale påtalemyndighet ut tiltale mot Zambada for sammensvergelse for å produsere og distribuere fentanyl.

Ifølge amerikanske myndigheter er bruk av fentanyl den vanligste dødsårsaken blant amerikanere mellom 18 og 45 år.

Den siste pågripelsene kan føre til ustabilitet og til og med vold i Mexico, skriver nyhetsbyrået Reuters.