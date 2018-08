Dronning Sonja: Min døde bror ble aldri funnet

I 30 år bodde Sonja Haraldsen i Tuengen Alle 1B på Vinderen.

Denne uken, 50 år etter at hun flyttet ut av barndomshjemmet for å bli kronprinsesse, åpnet dronningen dørene til den nyrestaurerte boligen.

11 millioner kroner har det kostet å bringe det i originalstand, og flytte det til folkemuseet på Maihaugen på Lillehammer.

I den forbindelse forteller dronning Sonja om hva som skjedde med hennes storebror.

– Han døde ett år før jeg ble født. Og det var en voldsom tragedie, sier dronning Sonja i programmet «Heim til Sonja Haraldsen», som ble sendt på NRK onsdag kveld.

Året er 1936 og Karl Herman Haraldsen er på en seilbåt sammen med sin far Karl August og noen gode venner.

– De hadde en såkalt «paid hands» (innledig mannskap. red.anm.) om bord. Han gikk ned i seilbåten og skulle sette på en parafinsak, i hvert fall en varmesak, og dermed eksploderer den. Hele båten eksploderer, forteller dronningen.

ÅPEN: – Det hadde jo vært meget bedre om man kunne ha snakket om det og bearbeidet sorgen, sier dronning Sonja om sin døde storebror. Foto: NRK

Broren ble aldri funnet

Den syv år gamle lysluggen ble aldri funnet etter eksplosjonen på sjøen.

I programmet forteller dronningen om hvordan moren hver gang hun så en lys gutt, lurte på om det kunne ha vært han.

– De snakket aldri om det. Det var en voldsom sorg her i dette huset. Så ble jeg født ett år etter, sier dronningen.

Historien om eksplosjonen på seilbåten er ikke ukjent. Men det er en historie det ikke har vært snakket mye om.

Hverken offentlig, eller innad i familien.

Selv fikk dronningen vite om eksplosjonen av sønnen til farens venn som hadde vært om bord i båten.

– På den tiden snakket man ikke om slike helt nære ting. Men jeg husker en gang da jeg var liten, og mor leste Lord Fauntleroy. Det er jo en trist historie, og da begynte både hun og jeg å gråte. Da tror jeg nok at mye av dette kom opp i henne igjen.

BARNDOMSHJEMMET: I 1935 flytter familien inn i Tuengen Alle 1B. Der venter dype sorger og store gleder. Du trenger javascript for å se video. BARNDOMSHJEMMET: I 1935 flytter familien inn i Tuengen Alle 1B. Der venter dype sorger og store gleder.

Åpen om private sorger

Dronning Sonja har selv blitt hyllet for å ha vært åpen om tabubelagte temaer og private sorger.

Om den lange ventetiden for å bli godtatt som Haralds ektemake.

Om søsteren Gry, som i 1970 begikk selvmord mens Sonja var gravid med kronprinsparets første barn.

Sonja var nær halvveis i svangerskapet da det gikk galt, bare få uker etter at søsteren tok sitt eget liv. Da kronprinsessen spontanaborterte, var det gått én måned siden det norske folk var blitt gjort kjent med graviditeten.

Sorgen over et tapt barn i full offentlighet ble en stor belastning for kronprinsessen.

– Det er det som er forferdelig i slike sårbare situasjoner. Da er det veldig vondt å være midt i søkelyset. Det står for meg som et ganske stort mareritt, har hun tidligere sagt.

MØTTES I SKJUL: I Tuengen Alle 1B på Vinderen møttes Sonja og Harald i skjul i ni år. Hjemme hos mor Dagny Haraldsen fikk forholdet mellom de to utvikle seg. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

I 1959, kort tid før Sonja møtte daværende kronprins Harald for første gang, mistet hun faren.

En far som stod henne nær, og som hun selv mener at skjemte henne bort.

– En veldig søt ting var når mor og far var borte i selskap, så tok far alltid med en liten søtsak til meg. Den lå på nattbordet mitt da jeg våknet neste dag.