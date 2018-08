Dronningens barndomshjem åpnet i dag: Bli med inn!

Funkisvillaen som opprinnelig lå på Vinderen i Oslo, ble høsten 2016 delt i sju deler og forsiktig kjørt den tre timer lange turen til Maihaugen på Lillehammer. Der har det blitt en del området «Boligfeltet», sammen med andre hus fra forskjellige tiår på 1900-tallet.

Huset har blitt gjenskapt slik det var på 1950- og -60-tallet, og i dag ble det åpnet for publikum.

Original innredning

Konservatorer og eksperter har arbeidet med huset siden det kom på plass på Maihaugen, og i dag ble det offisielt åpnet. Så å si alle deler ved huset er originalt. Mye av inventaret hadde familien Haraldsen selv i sitt eie, andre ting har konservatorene gjenskapt.

– I tilfeller der vi har manglet noe, har vi i samarbeid med dronningen brukt bilder for å få det mest mulig likt originalen. Det er småting som folk ikke tar vare på vi har hatt utfordringer med å gjenskape, sier konservator på Maihaugen Kjersti Braanaas Moen.

Hun nevner potteskjulere som et eksempel. Fire av dem som nå står i huset var originale, men resten måtte kjøpes inn.

– Det var vanskelig å finne de rette. Vi var overalt, både i brukthandler og i antikvitetsbutikker. Så der må jeg innrømme at vi har kjøpt nytt, men det er potter som var i produksjon på den tiden, forklarer Braanaas Moen.

MANGE MINNER: Dronning Sonja og Kong Harald forteller om hvordan prosessen har vært, fra ideen ble født for fem år siden, til huset nå står ferdig på Maihaugen. - Det er som å være her for femti år siden, jeg venter nesten bare på at mor skal komme ned trappen, sa dronningen. - Det eneste som mangler er lukta som var her, nå lukter det nyoppusset, sa kongen.

Affeksjonsverdi

Braanas Moen forteller at familien Haraldsen har tatt vare på mye av inventaret fra 60-tallet, og at det nok kom en følelse av at tingene ville få affeksjonsverdi fordi Sonja ble kongelig gift.

– Men det har jo vært spredd på mange, så det er ikke bare fra dronningen vi har fått saker, sier hun.

Konservatoren forteller at de har hatt et nært samarbeid med dronningen hele veien, med flere møter både på slottet og i huset på Maihaugen.

Selve huset er det samme som dronningen vokste opp i på Vinderen i Oslo. I 30 år bodde hun her, før hun mot alle odds ble Norges dronning.

– Det må være rart for henne å komme tilbake dit, og bli satt 50 år tilbake i tid. Det blir også rart for resten av slekta til dronningen og hennes etterkommere, forteller Braanas Moen.

PRESISJON: Her heises huset på plass på ny grunnmur på Maihaugen. Arbeidet med flyttingen ble gjort i november 2016. Foto: Ole Martin Sponberg / NRK

Hun forteller at hjemmet også er interessant for folk flest.

– Man vil få se et veldig pent hjem fra den tida, som er spesielt for funkisstilen. Det kan også si noe om bakgrunnen til dronningen, og vi kan forstå at det er en dronning som er opptatt av form, farge og estetikk. Det er mye flott kunst i huset, og gjennomført i alle detaljer, sier Braanas Moen.

BEVEGET: Dronning Sonja holdt åpningstale på trappen utenfor inngangen til huset. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Følelsesladd tale

Dronning Sonja selv overvar selvfølgelig åpningen av barndomshjemmet sitt på Maihaugen, og holdt en følelsesladd tale utenfor det nå over 80 år gamle huset.

– Når man står foran huset strømmer det på med bilder og minner fra alle vi som bodde der. Jeg er stolt og glad for at huset blir sett på som representant for sin stilart, sa dronningen. Jeg har også gjort meg noen refleksjoner over hva et hjem er: Det skal være et fristed og et sted man gleder seg til å komme til, sa dronningen.