Drømmer om å leve av e-sport

Klokka er seks på ettermiddagen. Guro og Kenneth gjør som mange andre ungdommer. De spiller dataspill. Men for dem er det ikke fritid, det er trening. De sitter ikke hjemme på rommet, de sitter i et klasserom på Buskerud folkehøyskole.

– Jeg har en drøm om å bli profesjonell i Counter Strike, sier Kenneth Tangen (22), som begynte å spille i 2008.

– For at jeg skal nå målet mitt, må jeg legge inn masse, masse trening. Mange timer. Kanskje åtte-ni timer om dagen. Nå spiller jeg cirka sju. Det er for dårlig, sier Kenneth.

– Var i tvil om å innføre Counter Strike

Guro Lundquist er ikke like ambisiøs.

– Målet det året her er bare å se hvor flink jeg kan bli, sier hun.

Guro begynte å spille League Of Legends i 2012.

Hun forklarer at spillet handler mest om strategi. Det er mindre voldelige enn Counter strike, der terrorister og antiterrorstyrker kjemper mot hverandre.

– Vi satt litt på gjerdet med å innføre Counter Strike fordi vi var usikre på hvordan det ville bli mottatt. Det ser fra utsiden ut som et voldelig spill, sier Eivind Røbekk Hagerup, assisterende rektor ved Buskerud folkehøyskole.

P3: Counter-strike for dummies

Han sier det likevel ikke har vært noen kontroverser etter at de innførte spillet på skolen.

1,2 mrd. i pengepremier

E-sport er konkurranse i dataspill. Sportsfenomenet vokser raskt, og i fjor hadde den meste sette e-sportfinalen 43 millioner seere. Totalt kommer det til å bli delt ut 1,2 milliarder kroner i pengepremier i år. I tillegg kommer sponsorinntekter.

E-sport var i år for første gang en del av Norway cup.

– Det er mye større allerede enn det folk vet om. Om ti år vil ting se helt annerledes ut, og da er det allemannseie også i Norge, sier Hagerup.

I april vant nordmannen Håvard Nygaard (22) over en million kroner i en Counter-Strike-turnering i Kiev. Han reiser 250 dager i året for å spille data og har en månedsinntekt på over 100.000 norske kroner.

Forrige helg var det finale i datatspiller Counter Strike Go. For første gang dekket NRK sportsarrangementet.

– Står jeg der, skal jeg være fornøyd, sier Kenneth.

Nordmann med vill prestasjon i e-sport-finale: – Nesten klin umulig

Kjærester

Da Kenneth startet på folkehøyskolen, tenkte han at han ikke ville ha tid til kjæreste. Så møtte han Guro på e-sportlinjen.

– Det var absolutt ikke planlagt. Jeg hadde som mål da jeg kom hit at kjæreste har jeg ikke tid til. Men det har funket utrolig greit.

Etter kveldsmat på folkehøyskolen, venter mer spilling. Kenneth skal trene med laget sitt, Guro skal spille for moro skyld.

Kenneth sier han ser på seg selv som en toppidrettsutøver.

– Jeg legger inn mange timer. Jeg jobber beinhardt når jeg først jobber. Prøver å være så effektiv som mulig. Og jeg har et mål og en drøm.

Guro sier hun absolutt ikke definerer seg som toppidrettsutøver.

– Jeg har ikke det som kreves. Jeg er ikke flink nok, sier hun.