Nordmann med vill prestasjon i e-sport-finale: – Nesten klin umulig

I runde 14, på det fjerde kartet, viste nordmannen hvorfor han er rangert som en av verdens beste spillere. Han tok ut samtlige fem på motstanderlaget i løpet av få sekunder, og leverte med det et såkalt «ace» – et ess.

I tur og orden måtte fer, boltz, coldzera og FalleN gi tapt. Da var det TACO mot resten. Nordmannen fant han også, og gjorde kort prosess med sistemann. Dermed var finalens eneste ess et faktum.

– Han viser at han er en av verdens beste spillere. Han har full kontroll på våpenet, kommenterte Halvor «Vendetta» Gulestøl da nordmannen var i gang.

EKSPERT: Simen «Warclown» Henriksen. Foto: SKJERMDUMP NRK

– Det er nesten klin umulig. Det er så imponerende, sier ekspert Simen «Warclown» Henriksen.

Måtte gi tapt i finalen

Men det ble tap for Nygaards lag FaZe i finalen. Det spilles best av fem kart, og SK ledet 2-1. Dermed måtte Nygaard og FaZe vinne det fjerde kartet for å holde liv i finaledrømmen.

Det så lenge mørkt ut.

SK tok ledelsen 8–0, men så våknet Nygaard & co. Sammen med lagets andre stjerne, Nikola Kovac, ledet han an i en voldsom snuoperasjon. Fra 0–8 ble det 11-8, og kartet gikk til slutt til ekstraomganger.

Der ble SK for sterke og vant 19–16. Dermed ble det 3–1 i kart, og SK tok turneringsseieren.

– Det er kjipt at det ble sånn, særlig etter den siste runden, sier Nygaard til NRK i Odense.

– Hva gikk galt?

– Vi spilte dårlig. Vi gjorde mange tabber, og for mange store feil.

AVGJØRELSEN: Dette ble slutten for FaZe mot SK Gaming.

SK hadde best lag

Ekspertkommentator Henriksen lot seg imponere flere ganger i kampen, men til slutt var det SK som tok seieren.

Det helbrasilianske lagets stjernespiller Marcelo coldzera David fikk god hjelp av lagkameratene. Det gjorde at laget fikk et forsprang som FaZe aldri klarte å ta igjen.

– Det er flere fra SK som står fram hele tiden. «TACO», «coldzera», «FalleN» og «fur» har alle slått til, sier Simen «Warclown» Henriksen.

Det ble 3-1-seier, og SK er verdens beste lag i 2017.

– Kjipt. Vi får ta det neste år, sier Nygaard til NRK med et lurt smil.