– Då eg såg e-sport frå utsida første gongen så tenkte eg at dette er ikkje så stort, innrømmer Tony Isaksen, generalsekretær for Bækkelaget og Norway Cup.

Tony Isaksen er sjølv kjend med fotballspelet Fifa 17, men innrømmer at han stadig taper mot sonen på 10 år. Foto: Hans-Olav Rise / NRK

Laurdag er det avspark for fotballturneringa, der om lag 30.000 ungdommar er samla på Ekebergsletta i ei veke. Inn mot turneringa i år har det blitt jobba med å få inn e-sport. Arbeidet har kulminert i eit samarbeid med Gamer.no, som står bak spelligaen Telenorligaen her i landet.

– Når ein ser store folkemassar og kva som skjer i store hallar lenger nordover, så skjønar ein at dette er store greier. Eg er sikker på at det kjem til å ta av ytterlegare i åra framover, seier Isaksen til NRK.

Årleg samlar The Gathering på Hamar mange tusen unge og vaksne spelentusiastar – både til konkurransar og generelt sosialt samkvem. No blir spel ein del av den største fotballturneringa i verda òg.

15 år gamle Alexander Helle Sivertsen blei signert av Viking som Fifa-profil i mai. Han gler seg stort over at e-sport blir ein del av Norway Cup. Foto: Viking Fotballklubb

Fifa-profil: – Steg i rett retning

Under Norway Cup blir fotballspelet Fifa 17, skytespelet Overwatch og bilfotballspelet Rocket League å få spelt. Éin av dei som gler seg stort over det nye tilskotet til Norway Cup er Alexander Helle Sivertsen (15).

– Eg synest det er eit steg i rett retning, seier 15-åringen til NRK.

I mai blei Sivertsen signert som Fifa-profil av fotballklubben Viking i Stavanger.

– E-sport er den sporten som veks mest i heile verda akkurat no. Det er fantastisk at dei legg e-sport til ei så stor turnering som Norway Cup.

Hva er esport? Ekspandér faktaboks Organisert spilling av konsoll- og dataspill.

Lag og enkeltpersoner konkurrer i ligaer og turneringer i bestemte spill.

Counter-Strike, Warcraft 3 og Starcraft er spill som det konkurreres i.

Første premien i slike konkurranser kan være på flere tusen dollar.

Stort i land som USA og Sør-Korea.

Finalar på hovudscena

E-sport skal få god plass i ein fleirbrukshall på Ekebergsletta. Frå måndag til onsdag kan barn og unge få prøve dei tre ulike spela. På avslutningsdagen blir det finalar på hovudscena utandørs.

Erling Rostvåg er liga- og turneringsansvarleg i Gamer.no. Foto: Elin Martinsen / NRK

– Eg tippar dette blir veldig populært. Vi ventar skikkeleg trykk, seier utviklingssjef Victor Olivares i Norway Cup.

Det trur også Erling Rostvåg, liga- og turneringsansvarleg i Gamer.no. Han omtalar samarbeidet med Norway Cup som «ekstremt viktig».

– Vi ønskjer å få e-sport anerkjent som idrett på sikt, vi pratar mykje med Idrettsforbundet og politikarar om dette.

– Dersom Norway Cup kan vere med å vise at dette høyrer naturleg saman, at det er mykje av det same haldningsarbeidet og mykje av dei same strukturane rundt, så kan det gjere vegen kortare for e-sport, meiner Rostvåg.

Oppfordring til foreldre

Sosiale møtestader er eit stikkord som både Norway Cup og Gamer.no brukar. Ein annan ting Rostvåg håper at e-sporten får oppleve, er meir engasjement.

– Ei generell oppfordring frå meg er at folk rundt dataspelarar og e-sportarar engasjerer seg, seier han, og utdjupar:

– Éin ting idretten har som e-sport ikkje har i like stor grad, er at foreldre, tanter, onklar og nærmiljø er med på å hausse dei opp. Det synest eg dei burde byrje med. Sett dykk inn i kva ungane driv med og prøv å vere støttespelarar, det trur eg kan bli viktig framover, avsluttar Rostvåg.