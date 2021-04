Drapet på Tor Kjærvik: Slik har sønnen forklart seg om motivet

Etter det NRK får opplyst, har 36-åringen forklart seg detaljert om fortiden sin og det kompliserte bakteppet som førte til at han nå er siktet for drap på faren.

Her skal den drapssiktede sønnen ha forklart at han var sterkt preget av konflikter rundt barnefordelingen for mange år siden, og at han har slitt psykisk i voksen alder.

Politiet ville i dag ikke kommentere om de ønsket å gjennomføre en såkalt prejudisiell observasjon for å vurdere den psykiske tilstanden hans.

– Han får medisinsk tilsyn i fengselet. Han er fortsatt sterkt preget, sier forsvarer John Christian Elden.

Har vanskelige perioder

Politiet har opplyst at sønnen selv ringte og meldte seg for politiet etter drapet mandag kveld. Han er ikke tidligere straffedømt.

Etter det NRK får opplyst, har 36-åringen hatt det vanskelig i perioder, og at det har forverret seg gradvis frem til nå.

Han har ikke vært i jobb siden 2019, da han sluttet i en dagligvareforretning. Noen år tidligere fungerte han som daglig leder i en annen butikk.

Det er få eller ingen spor etter ham i sosiale medier eller på nettet, og mannen skal ikke ha hatt noen stor sosial omgangskrets.

– Spørsmålet om tilregnelighet vil sikkert være sentralt for politiet under etterforskningen, og jeg regner med at det kan belyses nærmere også fra familiemedlemmer og venner som uttaler seg i media, sier Elden til NRK.

Ukjent for familien

Lokalavisen Varingen har snakket med den drepte advokatens nevø Petter Kjærvik, som forteller at familien hadde god kontakt.

Den nære familien er imidlertid overrasket over at sønnens forsvarer John Christian Elden har sagt til NRK at det har vært en familiekonflikt over tid.

– Vi i familien har snakket sammen, og dette er helt ukjent for oss. Påstanden kom som lyn fra klar himmel og er ikke en beskrivelse vi kjenner igjen, sier Kjærvik til avisen.

Forsvarsadvokat Benedict de Vibe, som var nær kollega av den drepte i mer enn 20 år, sier han ikke hadde noe kjennskap til noen konflikt mellom far og sønn. Det samme sier samboeren til den drepte.

– Det jeg kan si er at dette i aller høyeste grad kom overraskende, og som lyn fra klar himmel. Samboeren har ikke oppfattet at hun har hatt en dårlig relasjon til siktede. Ingen hadde trodd at noe som dette skulle skje, sa samboerens bistandsadvokat Ellen Holager Andenæs til TV 2 tirsdag.

Skal ha hatt med våpen da han kom til leiligheten

I avhør med politiet har sønnen gitt en detaljert forklaring om hva som har skjedd i tiden rett før han skjøt og drepte faren sin.

Ifølge det NRK får opplyst skal 36-åringen ha hatt med seg håndvåpen da han oppsøkte den drepte.

DREPT: Tor Kjærvik ble skutt og drept i sitt eget hjem på Røa mandag kveld. Foto: LOKMAN GHORBANI / NRK

Flere øyenvitner har fortalt til NRK at de har hørte flere skudd.

Pål Erik Eidsvig var ute og gikk tur i området da det ble løsnet skudd sent mandag kveld.

– Jeg sa til kona mi at dette høres ut som pistolskudd. Det er cirka 100 meter lenger opp her. Jeg sa at vi måtte komme oss inn, for dette hørtes ikke bra ut, sier Eidsvig.

Eidsvig sier at skuddene ble avfyrt tett etter hverandre og at det hørtes ut som et grovt kaliber.

– Vi hørte også noe tydelig roping, sier Eidsvig.