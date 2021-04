Kjærviks sønn skal ha hatt med våpen da han kom til leiligheten

Etter det NRK får opplyst, skal den drapssiktede sønnen ha hatt med seg håndvåpen da han oppsøkte sin far.

Nå er han siktet for drapet på Kjærvik og drapsforsøk på farens samboer gjennom mer enn 25 år.

Også hun har forklart seg for politiet, og bidratt til å kaste lys over opptakten til at 36-åringen skal ha skutt og drept faren i leiligheten på Røa.

– Samboeren har det tungt

– Hun har det tungt. Det er en ekstraordinært vanskelig situasjon, det tror jeg alle forstår, sier Ellen Holager Andenæs, som er bistandsadvokat for samboeren.

Hun ønsker ikke å kommentere hva klienten hennes har fortalt politiet.

– Jeg kommer ikke til å gå inn på detaljer eller hendelsesforløpet, sier Andenæs.

NRK har vært i kontakt med en rekke mennesker som har jobbet med Kjærvik de siste 30 årene. Alle beskriver en svært privat person, som ikke har snakket mye om familieliv eller barn.

Sønnens forsvarer, John Christian Elden, sier det har vært en familiekonflikt som har holdt på en tid i forkant av drapet. Sønnen ringte selv politiet etter hendelsen, og han har også blitt avhørt tirsdag ettermiddag.

Vitne: – Hørtes ut som grovt kaliber

Flere øyenvitner har fortalt til NRK at de har hørte flere skudd.

Pål Erik Eidsvig var ute og gikk tur i området da det ble løsnet skudd sent mandag kveld.

– Jeg sa til kona mi at dette høres ut som pistolskudd. Det er cirka 100 meter lenger opp her. Jeg sa at vi måtte komme oss inn, for dette hørtes ikke bra ut, sier Eidsvig.

Eidsvig sier at skuddene ble avfyrt tett etter hverandre og at det hørtes ut som et grovt kaliber.

– Vi hørte også noe tydelig roping, sier Eidsvig

STORE SAKER: Forsvarsadvokat Tor Kjærvik har hatt en rekke store og profilerte kriminalsaker som forsvarer. Foto: Tore Meek

Sju skudd

En nabo har fortalt NRK at hun skal ha hørt sju skudd og deretter skrik, og en annen skal ha sett noe av hendelsesforløpet fra egen veranda.

– Jeg tenkte instinktivt at dette var skudd og velger da å se ut i området, og observerer en svartkledd mann i døråpningen i den aktuelle leiligheten. Jeg stusser litt over hva som skjer, og fortsetter å følge med, sier vitnet.

Han forteller at den antatte gjerningsmannen romsterte med noe i leiligheten. Vitnet beskriver ham som «rolig».

Deretter så vitnet at en kvinne løp over plassen, med mannen følgende rolig etter. Mannen som skjøt gikk deretter tilbake til leiligheten.

– Det er da jeg observerer at det ser ut som han gnikker på noe som ligner veldig på en pistol, sier vitnet.

Han forteller at han på dette tidspunktet sluttet å observere hendelsen, fordi han forsto alvoret i situasjonen. Vitnet, som ikke så selve skytingen, sier det var kulehull i døren i etterkant.