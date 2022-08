Den profilerte advokaten ble skutt og drept i sitt eget hjem.

I sitt vitnemål forteller Bertheussen at sønnen til Tor Kjærvik ringte og ville komme innom på besøk 12. april i fjor.

– Tor spurte om vi skulle lage noe mat eller bestille noe. Det var lenge siden vi hadde sett ham, sier samboeren.

– B røl fra stuen som bare er helt dyriske

Da 37-åringen ankom, fikk hun en dårlig følelse. Hun forteller at hun både reagerte på bevegelsene og at han virket irritert over hun ikke gikk med munnbind innendørs.

– Det er noe med blikket som gjør at jeg får noen følelser, sier samboeren i retten.

Samboeren kommer raskt inn på de svært dramatiske sekundene der hun sammen med Kjærvik kjemper for livet.

På PC-skjermen i vitneboksen har hun en plantegning av huset.

PLANTEGNING: Krimteknikere i arbeid i Tor Kjærviks leilighet natten etter drapet. Til venstre en plantegning av huset. Foto: LOKMAN GHORBANI / NRK

Hun forteller at hun er på kjøkkenet, mens Kjærvik er med sønnen i stua. Hun hører ikke hva de snakker om, før det kommer et brøl.

– Inne i boligen hadde han et verbalt ordskifte med sin far, sier statsadvokat Sturla Henriksbø etter at retten ble satt tirsdag.

AKTOR: Statsadvokat Sturla Henriksbø aktorerer saken i tingretten. Foto: Ole Berg Rusten / NTB

Samboeren forteller i detalj hvor fortvilet situasjonen var.

– Det kommer noen brøl fra stuen som bare er helt dyriske. «Nei! Nei!», hører jeg Tor skriker. Jeg har aldri hørt noe så fryktelig. Først tenkte jeg om det er N.N (navn på drapstiltalte) som gjør noe, sier samboeren.

Hun ser deretter at sønnen sitter med pistolen rettet mot faren.

– Han ba for livet sitt, sier samboeren.

Hun har i avhør forklart at hun tryglet 37-åringen om å legge ned pistolen og at de sa de skulle gjøre alt for ham. Hun trodde også at hun selv skulle dø, forteller hun i retten.

SKAL VITNE: Merethe Bertheussen og bistandsadvokat Ellen Andenæs. I bakgrunnen statsadvokat Sturla Henriksbø.

– Det er ikke bare Tor som skal dø, vi skal dø begge to. Jeg tenkte det var viktig å fortelle politiet hvem som har gjort det, hvem som har fjernet oss, sier hun.

Hun hører til slutt ikke noe mer skrik og løper mot døren mens skuddene faller.

– Huff, dette er vanskelig, sier samboeren mens hun forklarer seg.

To anrop

Retten spilte både av et nødanrop fra Kjærviks samboer, og et anrop til politiet fra Kjærviks sønn som forteller hva han har gjort.

«Jeg har nettopp gjort noe ulovlig. Jeg har skutt og drept faren min», sier 37-åringen på telefonen.

Han forteller rolig videre at han kastet fra seg våpenet og forklarer motivet.

«Lang konflikt som ikke lot seg løse», sier han.

Han sier at han sitter i bilen på Røa i Oslo og gjentar at han har lagt fra seg våpenet.

«Gå i dekning. Tor er drept»

Etter drapet skjøt han ifølge tiltalen åtte skudd med Glock-pistolen mot farens samboer, som klarte å flykte ut av huset.

Samboerens åtte minutter lange nødanrop blir spilt av i retten. Idet hun flykter kan vi høre henne fortvilet be om hjelp.

«Gå i dekning. Tor er drept, Tor er drept. Han skyter etter meg.»

En nabo kommer etter hvert til, og det kan være han samboeren roper til.

«Det går fint, Tor. Sykebilen er på vei»

Samboeren ber ambulansen komme så fort som mulig. Samtidig forsøker hun å holde liv i Kjærvik.

En kriminaltekniker fra Oslo politidistrikt ved åstedet der Tor Kjærvik bodde og ble drept, på Røa i Oslo. Foto: Torstein Bøe / NTB

«Det går fint, Tor. Sykebilen er på vei», sier samboeren.

«Jeg må gi ham førstehjelp. Dere må komme», sier Merethe Bertheussen.

Etter hvert kommer en nabo til og hjelper nødetatene med beskrivelse av sted, gjerningsmann og førstehjelp.

Samboeren er svært preget av å høre nødanropet i retten. Hun gråter og sitter til tider med hodet begravet i hendene.

Sønnen erkjenner

Sønnen er kledd i svart skjorte og blazer. Han svarer bekreftende på at han erkjenner å ha drept sin far. Han erkjenner også drapsforsøket på samboeren.

DREPT: Tor Kjærvik ble 70 år gammel. Foto: Tore Meek / NTB

Sønnen hevder han hadde en konflikt med faren.

Saken går i rettssal 103 i Romerike og Glåmdal tingrett. Rettssaken er flyttet til Lillestrøm av habilitetsgrunner. Oslo tingrett mener at mange dommere kunne være inhabile i å behandle saken fordi Kjærvik har jobbet som forsvarer i Oslo tingrett i mange år.

Den respekterte og kjente forsvarsadvokaten, var blant annet forsvarer i Orderud-saken.

Samboerens startet sitt vitnemål klokken 10.30.

– Det er veldig påkjenning for henne. Hun er den første som skal vitne når rettssaken starter, sier bistandsadvokat Ellen Holager Andenæs.

– I ngen tvil om at han i dag er psykotisk

Ettersom 37-åringen erkjenner drapet er det store spørsmålet om han var tilregnelig eller ikke da han begikk drapet. Det skal retten ta stilling til de neste to ukene.

– Jeg mener det ikke vil være en enkel vurdering dere står foran. Det har å gjøre med at tiltalte også har hatt andre psykiske plager som ikke er utilregnelighet. Dere må nå nøste ut og finne ut hva som skjedde inne i hans hodet, sier statsadvokat Henriksbø.

Bistandsadvokaten har følgende kommentar til tiltaltes tilregnelighet:

– Han opptrådte i alle fall svært rasjonelt i forbindelse med og etter ugjerningen, sier Andenæs på vegne av sin klient.

John Christian Elden forsvarer drapstiltalte.

FORSVARER: John Christian Elden forsvarer den drapstiltalte. Foto: Ole Berg Rusten / NTB

– Riksadvokaten har, ved uttak av tiltalen, lagt til grunn at tiltalte er utilregnelig, så det er ikke et spørsmål som vi bestrider. Vi aksepterer den konklusjonen, og da har vi ikke en straffesak, men en utilregnelighetssak vi har til behandling.

– Hva har han forklart om motiv?

– Det knytter seg til sykdomssituasjonen og man kan forstå det i det perspektivet. Han snakker om at dette er familiære forhold.

Elden sier saken og det som har skjedd er en stor belastning for klienten.

– Det er ingen tvil om at han i dag er psykotisk og er tvangsinnlagt. Og det er klart at han er preget av det, sier Elden.