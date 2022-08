Kjærvik-drapet: Avtalte å møte faren kort tid før drapet

Tirsdag starter rettssaken mot 37-åringen.

– I denne saken har tiltalte tilstått å ha begått drapet. Det store spørsmålet er om han var tilregnelig eller ikke da han begikk drapet, sier statsadvokat Sturla Henriksbø ved Oslo statsadvokatembeter til NRK.

DREPT: Tor Kjærvik ble 70 år gammel. Han var advokat frem til han ble drept. Foto: Tore Meek / NTB

Sønnen har forklart at han kontaktet faren i forkant og avtalte et besøk.

– Han kom etter avtalen. Dette underbygges også av teledata. Selve innholdet i samtalen vil vi komme tilbake til under tiltaltes forklaring i retten, sier Henriksbø.

Les også: Slik har sønnen forklart seg om motivet

Den respekterte og kjente forsvarsadvokaten, som blant var forsvarer i Orderud-saken, ble drept med to skudd om kvelden 12. april i fjor.

Åtte skudd mot samboer

I tillegg til drapet på sin far, er 37-åringen også tiltalt for drapsforsøk på farens samboer.

Ifølge tiltalen skjøt han åtte skudd med Glock-pistolen mot farens samboer, som klarte å flykte ut av huset.

Statsadvokat Sturla Henriksbø, her avbildet i forbindelse med en rettssak i 2021. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Det er veldig påkjenning for henne. Hun er den første som skal vitne når rettssaken starter, sier bistandsadvokat Ellen Holager Andenæs.

Hun har følgende kommentar til tiltaltes tilregnelighet:

– Han opptrådte i alle fall svært rasjonelt i forbindelse med og etter ugjerningen, sier Andenæs på vegne av sin klient.

Forsvarer John Christian Elden og bistandsadvokat Ellen Holager Andenæs. Her i forbindelse med en rettssak i 2020. Foto: Jil Yngland / NTB scanpix

Noen uker etter drapet, mens tiltalte satt varetektsfengslet, hadde han et psykisk sammenbrudd med psykotisk karakter, opplyser Henriksbø.

– Han har intet skyldspørsmål å ta stilling til da det er lagt til grunn fra Riksadvokaten at han er uten skyldevne ved tiltalen som går på helsevern, men han erkjenner de faktiske forhold, sier forsvarer John Christian Elden.

– Uoppgjort konflikt

– Spørsmålet er om han også på drapstidspunkt var psykotisk, i en grad som gjør at han ikke kan klandres for å ha begått drapet. Det er lagt opp til en bred bevisførsel med vitneforklaringer fra personer som var i kontakt med ham både før drapet, men også timene, dagene og ukene etter drapet, sier Henriksbø.

Han sier formålet er at retten skal få et godt grunnlag for å vurdere tiltaltes funksjonsevne og om tiltalte hadde evne til å forstå hva han gjorde på drapstidspunktet.

Politiet har beslaglagt over ti våpen som ikke ble brukt under drapet. Foto: POLITIET

– Det er riktig at motivet for drapet vil bli et tema under hovedforhandlingen. Tiltalte har vært åpen om at han har hatt en uoppgjort konflikt mot sin far på grunn av relasjonen i oppveksten. Jeg vil ikke kommentere dette noe nærmere utover at dette er et naturlig tema under tiltaltes forklaring for retten, sier Henriksbø.

Les også: Samboeren avviser påstand om langvarig familiekonflikt

Den tiltalte sønnen drev en Youtube-kanal.

– Det vil bli noe bevisførsel knyttet til en Youtube-kanal som tiltalte drev før drapet, der han også har snakket om relasjonen til sin far. Enkelte opptak fra denne kanalen vil bli spilt av, og tiltalte vil få mulighet til å forklare seg om dette.

I tillegg til drapsvåpenet har politiet beslaglagt et tosifret antall stikkvåpen som jaktkniver, sverd og kastekviver. Også ammunisjon og ytterligere to pistoler er beslaglagt.

37-åringen var med i en pistolklubb.

– Det er gjort funn av våpen ved et senere ransakelse i leiligheten til tiltalte. Ingen av disse våpnene ble benyttet ved drapet. Våpenet som ble benyttet ved drapet la tiltalte fra seg utenfor huset som var åsted for drapet, sier statsadvokat Sturla Henriksbø ved Oslo statsadvokatembeter.

Det er satt av to uker til rettssaken, som er flyttet til Lillestrøm av habilitetsgrunner. Oslo tingrett mener at mange dommere kunne være inhabile i å behandle saken fordi Kjærvik har jobbet som forsvarer i Oslo tingrett i mange år.