DJ ble lagt i bakken og kalt «jævla soper» av vekter

Slik svarte daglig leder i Proff Security, May T. Kirkerud, på NRKs spørsmål per e-post:

Hva er Proff Securitys kommentar til det som skjedde ved utestedet natt til lørdag?

– Proff Security AS hadde ansvaret for vaktholdet på Godt Håb i forbindelse med et arrangement. Da musikken skulle skrues av klokken 03.00 natt til lørdag i henhold til skjenkebestemmelsene oppsto det tumulter. Enkelte nektet å forlate utestedet etter at våre vektere hadde gjort gjester og innleid DJ oppmerksom på at de måtte forlate stedet. En av våre vektere ble fysisk angrepet, da han hadde bedt DJ’en om å slå av musikken. Vedkommende som angrep ble nøytralisert ved at han ble lagt i bakken. Andre gjester forsøkte å forhindre vekterne i denne jobben. I forbindelse med denne uoverensstemmelse klarte en av våre vektere å bruke ett diskriminerende ord. Til slutt løste festen seg opp, og både gjester og innleide forlot utestedet.

– Senere på dagen ble det avholdt et møte mellom utestedet, festarrangør og oss i Proff Security AS. På dette møtet oppfattet vi at det var enighet om beskrivelsen over. Både vi og vekteren som hadde uttalt det diskriminerende ordet beklaget dette, og vi oppfattet at beklagelsen ble akseptert. Nedsettende og diskriminerende ordbruk aksepteres ikke i vårt selskap, noe samtlige ansatte er kjent med. Ingen på dette møtet hevdet at vekterne hadde brukt uforholdsmessig eller ulovlig makt. Fra oss deltok vekterne som hadde jobbet under arrangementet og vår avdelingsleder for uteliv.

Hva sier de ansatte som var til stede om det som skjedde?

– Se redegjørelse over.

Utestedet sier de hadde bestilt to vektere til denne kvelden. Men ifølge vitner skal det på et tidspunkt ha vært minst seks, kanskje opp mot ni, vektere til stede. Hvorfor var det eventuelt behov for så mange vakter?

– Det var enighet om at Proff Security AS kunne bruke ytterligere vakter, dersom det skulle oppstå et behov. Det var avklart med utestedet at vektere fra nærliggende utesteder skulle ta en tur innom i løpet av kvelden. Men det var kun to utover de to som var der hele kvelden. Proff Security har avtaler med flere av utestedene i området, og man hjelper hverandre dersom det skulle oppstå et behov.

Har deere oversikt over hvem som var til stede på dette utestedet fra Proff Security natt til lørdag?

– Ja.

Vaktene skal ifølge vitner ha kommet med homofobe og transfobiske kommentarer. Dette var et arrangement for skeive. Hva tenker du om det?

– Se redegjørelse øverst.

På sosiale medier skriver flere skeive at de nå kjenner seg utrygge på byen på grunn av denne hendelsen. Hvike tanker gjør du deg om det?

– Det er trist. Vår oppgave er å få folk til å være trygge når de ferdes er på byen. Vi tar sterk avstand fra all form for diskriminering.

Hva gjer Proff Security videre i denne saken?

– Vi evaluerer og tar lærdom av denne type hendelser, for å unngå lignende episoder i fremtiden.

Får hendelsen natt til lørdag konsekvenser for de vekterne som var innblandet?

– Vi har i dag tatt samtale med vekteren som uttrykte seg feil og tatt han ut av tjeneste inntil videre.