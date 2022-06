Det ser ut til at det kan gå mot full lockout, ifølge en pressemelding fra NHO.

– Når flyteknikerne har så urealistiske krav, mener vi det er riktig at alle medlemmene til NFO er en del av konflikten, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO.

Kristine Nergaard er forsker hos Fafo. Om full lockout, sier hun:

– Det brukes sjeldent, og stort sett for å tvinge fram en lønnsnemnd. Det er et effektivt verktøy slik sett. Selv om arbeidsgiversida vil protestere på det.

Kristine Nergaard er forsker hos Fafo. Foto: FAFO

20 flyteknikere i Babcock blir også blir tatt ut i lockout fra søndag, skriver TV2.

– En lockout som truer pasientreiser, da lever man farlig nær en lønnsnemnd, sier Nergaard.

Selv om dette er lovlig og en rett arbeidsgiver har, på samme måte som arbeidstakerne har rett til å streike, tror forskeren dette vil gjøre dem upopulær hos den streikende parten.

– Fordi det kan oppfattes som et angrep på streikeretten.

Hun tror dette kan få partene tilbake til forhandlingsbordet raskt. Historien har vist at en lønnsnemnd gjerne kommer før lockouten er en realitet.

– Man så det for eksempel for banktjenester i sin tid.

– Jeg er ikke trygg på noe, men jeg vil tro at noe som setter mesteparten av innenriks flyfart på bakken rimelig raskt, at da kommer det enten en forhandlingsløsning eller en lønnsnemnd. Så blir spørsmålet hva flyteknikerne foretrekker.

Blir det streik står Widerøes fly

Kommunikasjonsdirektør Silje Brandvoll i Widerøe. Foto: Ola Helness / NRK

Kommunikasjonsdirektør Silje Brandvoll i Widerøe sier at selskapet nå har fokus på de kommende dagene med flyteknikerne som er tatt ut i streik.

Men hun er klar på at dersom det blir en lockout fra NHO Luftfart, vil det påvirke alle Widerøes flyvninger.

– Blir det en lockout, så står Widerøes fly.

Babcock drifter ambulanseflyene i Norge.

Daglig leder Marius Hansen i Babcock Norden sier i en uttalelse til NRK at de beklager at konflikten har nådd dette nivået. Hansen sier det kun vil ta timer før ambulansefly må tas ut av tjeneste når lockouten trer i kraft.

– Erfaringsmessig vil alle ambulanseflyene i løpet få dager stå på bakken uten tilsyn av flytekniker.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Dramatisk

Hans Jørgen Elnæs, flyanalytiker hos Winair, sier at dette er «noe av det mest dramatiske vi har hatt i norsk luftfart så langt jeg kan huske tilbake».

Hans Jørgen Elnæs er flyanalytiker hos Winair. Foto: Marit Sirum-Eikre / NRK

– Det er to selskaper som er spesielt utsatte her: Det er Widerøe og Babcock som flyr ambulansetjenesten for staten. Og da er vi fort inne på liv og helse og da er nok veien kort til at regjeringen må til aksjon i tvungen lønnsnemnd.

– Hvis man skulle få en full lockout, hva vil konsekvensene blir for norsk luftfart?

– Det er veldig avhengig av om man kan operere fly i det hele tatt. Har man fått signert ut fly som kan brukes på søndag? Og hvis noe skjer og man ikke har teknikere, så blir flyene stående. Det er en veldig ugunstig situasjon som hverken flyselskapene eller passasjerene kan leve med.

– Det virker på meg som at det er veien mot at regjeringen må trå til hvis ikke partene klarer å bli enige natt til søndag.

Ønsker en løsning

Fra søndag vil totalt 421 flyteknikere være ute i streik og lockout, blant dem altså 20 flyteknikere som drifter ambulanseflyene i Norge, det skriver NTB.

– Dette er et sjeldent virkemiddel vi ikke ofte bruker, men det er et lovlig virkemiddel som vi bruker for få fram alvoret i situasjonen, sa NHO-sjef Ole Erik Almlid da han møtte pressen i Oslo tirsdag kveld.

En lockout hindrer flyteknikere som ikke alt er tatt ut i streik, å gå på jobb.

Almlid avviser at de spekulerer på at det nå skal bli tvungen lønnsnemnd fordi det er fare for liv og helse.

– Dette gjør vi fordi vi står overfor en organisasjon som har kommet med krav som er helt urimelige. De har kommet med krav om 17 prosent lønnsøkning, mens andre har godtatt en lønnsøkning på 3,7 prosent. Dette gjør vi for å fortelle Norsk Flytekniker Organisasjon at nå er det alvor, nå vi vil ha dem tilbake til forhandlingsbordet i reelle forhandlinger, sa Almlid.

NHO-sjefen understreker at de ønsker en løsning.

– Vi ser at det er mange passasjerer som rammes nå av innstillinger og kanselleringer. Vi opplever ikke at det har vært noen reell forhandlingsvilje, de har stått helt fast og har vært vanskelige å rikke siden mai. Nå må det skje noe.

Petter Wettre, som er tariffleder i NFO, møtte tirsdag kveld i NRK Dagsrevyen. Han sa de så langt ikke hadde fått vurdert hvordan de skal reagere på meldingen om lockout.

– Det kom litt fort på oss at dette skulle komme allerede så tidlig etter bruddet, men vi er åpne for forhandlinger, sier Wettre.

Han understreker at de stadig har kontakt med NHO Luftfart, og han lover at de tar kontakt igjen allerede i kveld.

– Det kan jeg love her og nå, sa Wettre til NRK.

Oppdatert 19.59:

Helsedepartementet ber om å bli orientert om konsekvensene av en eventuell lockout.

– Vi har bedt om å bli orientert av Luftambulansetjenesten HF om konsekvenser av en eventuell lockout, sier statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) i en uttalelse til NTB.

Departementet vil deretter oversende opplysningene til Statens helsetilsyn, som igjen vil vurdere om disse konsekvensene vil medføre fare for liv og helse.