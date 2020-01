Dette er truslene Laila Bertheussen er tiltalt for

Tiltalen mot Bertheussen ble tatt ut torsdag. Bertheussen, som er samboeren til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), er tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 115, som gjelder angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet.

Strafferammen er på opptil 16 år i fengsel, men det er neppe aktuelt å bruke øvre strafferamme i saken, sier statsadvokaten til NRK.

Ifølge tiltalebeslutningen skal Bertheussen i perioden desember 2018 til mars 2019 ha stått bak en rekke trusselhendelser. Trusselbrev ble sendt i posten og utenfor huset til paret ble søppelkasser og bilen deres forsøkt påtent.

Ved flere anledninger rykket politiet ut til parets bolig i Oslo. To ganger rykket politiets bombegruppe ut til adressen.

Laila Anita Bertheussen har hele tiden nektet straffskyld. Foto: PRIVAT

Påtalemyndigheten mener at det er Bertheussen selv som står bak truslene mot seg og samboeren sin, samt mot ekteparet Tybring-Gjedde.

– Overnevnte trusselhandlinger ble utført slik at det fremstod som om de var begått av en eller flere utenforstående personer som mente at noen som bodde i boligen var rasister og/eller nazister, at det var sammenheng mellom handlingene og at de var begått av samme gjerningsperson/personer, står det i tiltalen.

«Rasisit»

6. desember 2018 tegnet hun ifølge tiltalen et hakekors og skrev «rasisit» på familiens hus og bil. Bilen sto parkert utenfor huset til paret. I tiltalen står det at hun brukte rød sprittusj og en sprayboks, og at hun skrev på husveggen og bilen ved 02-tiden på natta. Truslene mot justisministeren førte til at PST ble koblet på saken.



– Det er flere aspekter som gjør at man ser på saken som svært alvorlig, sa Martin Bernsen i PST til NRK den gang.

Det første trusselbrevet

Ifølge tiltalen skal Bertheussen sendt et brev i posten hjem til seg selv og justisministeren forut for 17. januar 2019.

«Trekk ANMELDELSE neste gang får VI det til», skrev hun i brevet ifølge tiltalen.

Brevet settes i sammenheng med at Bertheussen i desember 2018 politianmeldte flere personer i teaterstykket «Ways of Seeing» for blant annet hensynsløs atferd. Teaterstykket hadde vist bilder av Bertheussen og Waras bolig i fremføringene sine.

Den samme dagen som brevet ble funnet, den 17. januar, startet hun ifølge tiltalen også en brann i en søppelkasse på utsiden av huset. Brannen ble startet ved hjelp av rødsprit og åpen ild, og resulterte i at justisminister Wara ble varslet.

Politiet jobbet lenge med å finne ut hvem som sto bak hærverket hjemme hos daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). Foto: Ann-Iren Finstad

Brev til Tybring-Gjedde

Den 29. januar skal hun ha sendt et nytt trusselbrev til seg selv og samboeren. Brevet var påført et brennemerke, står det i tiltalen.

«Jeg må bare le av dem. Det er ikke vi som er farlige, det er rasistene. Når de sier de er redde, må jeg bare le. Vi ses 26.02 kl. 20. Hovedpoenget er: Vil vi bo i et drittsamfunn eller et hyggelig samfunn? HA HA HA».

Brevet ble sett i sammenheng med at forestillingen skulle fremføres på nytt den 26. februar, står det i tiltalen. Et lignende brev ble sendt i posten i en konvolutt adressert til «TYBRING-GJEDDE» i Oslo.

Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde og samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde mottok brevet den 5. februar, står det i tiltalen.

– Jeg ønsker ikke å kommentere saken. Regner med at rettsapparatet gjør det som er korrekt i saken, skriver Christian Tybring-Gjedde i en SMS til NRK.

BESLAG: Som følge av truslene mot justisministeren ble en omfattende etterforskning iverksatt. Nå er tidligere justisminister Tor Mikkel Waras samboer tiltalt for truslene. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Fant pulver i postkassa

11. februar mener påtalemyndigheten at hun festet lange remser med tøy til flere plastflasker inneholdende bensin bak på samboerparets bil.

Den 2. mars skal hun ha lagt et nytt truende brev i postkassen på hjemmeadressen. «JÆVELA RASISTER VI VENTET PÅ DERE. DU OG DEN FEIGE FRP HORA TURTE IKKE KOMME. VI VENTER PÅ DERE», sto det i brevet ifølge tiltalen.

Det skal ha vært Tor Mikkel Wara som fant brevet i postkassen. I bunn av postkassen ble det også funnet hvitt pulver.

Ifølge tiltalen skal pulveret ha vært en blanding av knuste tabletter og natron. Ifølge tiltalen var det Bertheussen som plasserte pulveret der.

– Tente på bil

10. mars klokken 01.30-tiden på natta mener påtalemyndigheten at Bertheussen startet en brann i bagasjerommet på familiens bil.

Brannen ble oppdaget og slukket av en tilfeldig forbipasserende. Ifølge tiltalen skal Bertheussen også ha ripet inn «RASIST» på bilens høyre bakskjerm.

Wara var på dette tidspunktet i utlandet og varslet om hendelsen samme natt.

Nekter straffskyld

Som følge av truslene ble det iverksatt omfattende sikkerhetstiltak rundt justisminister Wara.

Bertheussen har hele tiden nektet straffskyld i saken, og mener at det noen andre som står bak truslene.

– Hun bestrider at det er hun som har gjort det, og vi mener tiltalen er for dårlig fundert. Men hun ser frem til at saken skal opp i retten og at bevisene blir lagt frem, slik at allmennheten kan vurdere dette, sier Bertheussens forsvarer, John Christian Elden til NRK.

