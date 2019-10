Waras samboer: – Jeg føler meg sjanseløs

I et innlegg på Facebook forteller Bertheussen for første gang om da Politiets sikkerhetstjeneste (PST) kom på døren den 14. mars i år og om hvordan hun har opplevd etterforskningen i etterkant.

Etter det NRK har fått opplyst vil PST tiltale Bertheussen etter straffelovens paragraf 115, som har en strafferamme på inntil 10 års fengsel.

Tidligere justisminister Tor Mikkel Waras samboer ble i mars i år pågrepet og siktet for trusler mot Wara. Senere har det blitt kjent at hun også mistenkt for trusler mot andre personer.

Bertheussen har hele tiden nektet straffskyld, og i et innlegget tar hun nå et oppgjør med PST og media.

Laila Bertheussen ble i mars i år pågrepet og siktet for en hendelse ved familiens hus. Foto: PRIVAT

– Jeg er blitt dratt inn i dette hylende og baklengs mens PST forsyner media med «godbiter» (...) Jeg føler meg sjanseløs, skriver hun.

I innlegget skriver hun at sivilt kledde politifolk kom på døren. Bertheussen sier at hun blir fortalt at hun er siktet i saken.

– Jeg ser meg rundt, er dette en spøk?, skriver hun i innlegget.

Straffelovens § 115 Angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet Ekspandér faktaboks Slik lyder paragrafen i loven:

Med fengsel inntil 10 år straffes den som ved bruk av makt, trusler eller på annen rettsstridig måte volder fare for at Kongen, Regenten, regjeringen, Stortinget, Høyesterett eller Riksretten, eller et medlem av disse institusjonene, hindres eller påvirkes i sin virksomhet.

– Bombe

Hun skriver videre at hun takket nei til advokat da hun ble avhørt av politiet om saken. Hun skriver at hun ble avhørt i «time etter time», og svarte på alle spørsmål.

– Jeg svarer på alt så godt jeg kan. Dette må jo snart være over tenker jeg, skriver hun

Litt senere skal hun ha blitt fortalt at PST har planlagt en pressekonferanse om saken. Hun beskriver nyheten som «en bombe».

– De forteller at de har holdt pressekonferanse angående siktelsen av meg. Det går rundt for meg og jeg klarer bare å presse ut «hva er det du sier, hva med jentene mine, TM og min gamle mor på 81 år?» Er de blitt varslet, hvem passer på dem? De sier at TM er informert og at han er på vei til Kripos hvor jeg befinner meg, skriver hun.

Hun skriver at hun var en «idiot» som ikke ønsket seg advokat med en gang. Senere fikk Bertheussen John Christian Elden som advokat.

Reagerer på lekkasjer

I innlegget skriver Bertheussen at hun reagerer på det hun kaller lekkasjer til pressen fra PST. Hun skriver at både hun og Elden har opplevd at media får informasjon om saken før de gjør.

– For det første visste pressen at jeg var mistenkt før jeg ble siktet ‪den 14. mars, og før jeg viste det selv. Hvordan er det mulig? Det er selvsagt bare PST som kunne ha lekket, og det er svært alvorlig og brudd på alle taushetsbestemmelser i politiloven, skriver hun.

Hun reagerer også på et oppslag i VG om et hemmelig overvåkingskamera som skal ha vært plassert på naboeiendommen til Bertheussen og Wara. I artikkelen ble det hevdet at paret ikke visste om kameraet.

Bertheussen hevder at opplysningene i VGs artikkel må stammet fra politiet, og at den ødela etterforskningen.

– Dette skjulte kameraet viste vi selvsagt om, men VG brakte ukritisk opplysningene fra PST videre og ble senere felt for dette i PFU. Det alvorlige er dette: det skjulte kameraet var satt opp for å avsløre gjerningspersonen(e). Men etter denne lekkasjen visste nå hele Norge at det var skjult kamera og vi mistet den muligheten til å fange opp gjerningsperson på film, skriver Bertheussen.



Hun skriver i innlegget at det etter hvert har gått opp for henne at pressen ikke er interessert i bevis eller opplysninger som utelukker henne som gjerningsperson.

PST: Kjent med innlegget

Annett Aamodt, seniorrådgiver i PST, sier til NRK at de er kjent med innlegget,

– Det eneste vi kan si om det nå, er at PST er kjent med innlegget og kan ikke kommentere det, sier Aamodt til NRK.