Avtroppende PST-sjef om Wara-saken: – Det er en trist situasjon

Det ble ingen rolig avslutning for PST-sjefen, i går ble det klart at Laila Anita Bertheussen, samboeren til – nå avgåtte – justisminister Tor Mikkel Wara, er mistenkt for å stå bak alle trusselhendelsene mot Wara.

I går opplyste statsminister Erna Solberg at Wara fikk avskjed i nåde.

– En trist situasjon

På spørsmål om hvordan det har vært å være ansvarlig for å etterforske den øverste sjefen i justis-Norge, er svaret tydelig:

– Det er selvfølgelig en spesiell situasjon at justisministeren har status som fornærmet, og samboeren er siktet i den ene saken og er mistenkt i de øvrige. Det sier seg selv at det er en spesiell sak for PST, vi etterforsker vår øverste sjef. Men det er heller ikke vært tvil om at påtalemyndigheten er uavhengig i Norge, sier Bjørnland.

– Hvordan har det vært å gi beskjed til sin øverste sjef at samboeren hans er siktet for trusler mot ham?

– Vi har vært veldig opptatt av å være ryddige, men som avtroppende PST-sjef kan jeg si at dette har vært en trist situasjon, sier Bjørnland.

KREVENDE: Det er Benedicte Bjørnland som øverste sjef i PST som har vært ansvarlig for å truslene mot Tor Mikkel Wara. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– I går ble det kjent at samboeren til Tor Mikkel Wara er mistenkt for alle trusselhendelsene mot Wara, i tillegg til å være siktet for en av hendelsene. Hvordan er et å forlate PST i denne situasjonen?

– Man kan jo aldri vite hva som vil skje, jeg ble utnevnt til denne jobben i desember i fjor. Jeg er helt sikker på at PST klarer å håndtere den etterforskningen uten meg.

53 år gamle Benedicte Bjørnland er jurist og har tilbrakt det meste av sin yrkeskarriere i politiet. Siden 2012 har hun vært sjef for Politiets sikkerhetstjeneste (PST), men ble 20. desember 2018 utnevnt som politidirektør, med tiltredelse 1. april 2019.