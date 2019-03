Sentralt bevis: Waras ytterdør åpen i forkant av branntilløpet

To saker har pågått parallellt det siste halvåret: Spørsmålet om Black Box har krenket privatlivets fred. Og trusselsaken rundt boligen til Wara og samboeren.

I desember 2018 anmeldte justisminister Tor Mikkel Waras (Frp) samboer Laila Bertheussen Black Box Teater for å ha filmet parets hus. Huset ble vist i teaterforestillingen «Ways of seeing»

Saken ble først henlagt av Oslo-politiet, men statsadvokaten ba politiet gjenoppta etterforskningen.

I perioden fra desember til mars skjedde det minst fem trussel-situasjoner rundt boligen til Wara og samboeren.

Den siste episoden var 10. mars, da familiens bil ble satt i brann.

Onsdag 13. mars siktet Oslo-politiet teaterdirektør Anne-Cécile Sibué-Birkeland og tre kunstnere for å ha krenket privatlivets fred (§ 267). Oslo tingrett godkjente ikke ransaking i denne saken, og politiet anket til lagmannsretten.

Torsdag 14. mars ble Laila Bertheussen pågrepet og avhørt, mistenkt for å ha tent på bilen. Hun er siktet for å ha foretatt seg noe for å vekke mistanke om at en straffbar handling er begått, uten at den er det (§ 225 b). Siktelsen gjelder altså bare den siste trussel-situasjonen.

Mandag 18. mars frafalt siktelsen mot teateret, og Oslo-politiet trakk anken om ransaking.